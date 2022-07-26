来源：中时新闻网

作者：鲍家麟

美国众议院议长佩洛西老太太，居美国候补领导人第二顺位，是仅次于副总统的重量级人物。她准备8月访台的消息，由《金融时报》刊出以后，媒体的报道和猜测目不暇给，大陆方面更郑重提出警告。有人问拜登总统对于佩洛西访台的看法，回答是军方认为不是好主意。

因为这一句话，于是有人说佩洛西和拜登，一个唱红脸，一个唱白脸，目的是为10天后的拜习视频会议造势。有人说佩洛西和拜登对访台确有不同意见，于是白宫放话给《金融时报》，使之见光死。总之，形形色色的说法，热闹滚滚，不在此一一细表。

说是佩洛西和拜登唱双簧，玩两手策略，这个可能性不大。在美国历史上，民主党员的不团结是有名的。有个记者说过：“民主党的政客列队打靶的时候，也会围成一个圆圈。”美国的第一位女性驻外大使鲁斯夫人（1903-1987），就批评民主党的领导人专门制造麻烦，他们在迈向目标时，“总是像墨鱼一样，一路上把周遭射得黑黑的。”

大陆官方对于佩洛西老太太的访台反应剧烈，提出“四个严重”——严重违反美中建交三公报和一中原则；严重违反领土主权原则；严重违反中美关系政治基础；并对台独势力发出错误信息。大陆强调一切后果由美方自负。对于这个美国踩红线的举动，大陆会有反制的措施。如果大陆设置禁航区，到时候大陆军机为佩洛西的座机伴飞，飞到台北上空，确实很可能擦枪走火。

美国政治里最重要的是两个票——选票和钞票。安排佩洛西老太太来踩红线访问台湾，不知道民进党政府花费了多少民脂民膏的钞票？台湾的凯子外交是有名的。有媒体人说，美国人要来，你不能叫他不来。笑话！

乌克兰与台湾最大的不同，除了乌克兰是个公认的“国家”外，就是多年来，乌克兰年年拿美国的钱，是美国国会批准的，而台湾每年付美国钱。台湾自以为付的是保护费，孰知付的是招灾钱！大家看到的是这条看门狗，对美日卑躬屈膝，对大陆凶狠狂吠，这是什么样的“避战”智慧啊！

佩洛西老太太要访问台湾的新闻发布后，演出了一出全世界瞩目的大戏，即使佩洛西老太太尝试了两次都没成行，还是很有看头。如果见到萧美琴，不妨对她说：“恭喜地下大使，贺喜地下大使。”民进党政府会认为她立了大功。但是为了台湾人民的安全，还是不要太努力地来找大人物访问台湾。划不来的。