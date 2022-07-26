非洲兴建核电站 中俄发挥影响力

来源：日经中文网

作者：久门武史

非洲各国相继敲定核电站的建设计划和构想。有很多项目受到俄罗斯和中国的协助。如果中俄在作为经济基础的能源供应方面发挥重大作用，对非洲各国的影响力必将加强。在核电站投入运行之后，包括可能转用于武器的钚在内，核废弃物的管理和处理将成为重大课题。

埃及政府7月20日宣布，已在北部的达巴(Dabaa)开工建设首座核电站。承担建设任务的俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的总干事阿列克谢·利哈乔夫（Alexey Likhachev）表示，“这将成为自阿斯旺水坝（Aswan High Dam）以来，（俄埃）最大的合作项目”。他以前苏联援建的尼罗河上游的大坝为例，强烈暗示出埃及和俄罗斯的关系强化。

在达巴将建设4座在俄罗斯被视为最先进的压水反应堆（PWR）。计划2030年之前实现满负荷运转，发电能力有望达到480万千瓦。有报道称，俄罗斯将提供250亿美元贷款，相当于建设费的85％。

埃及与俄罗斯早在2015年就达成了核电站建设的协议。埃及的核能监管机构在6月底批准建设时强调，“这是在非洲大陆建设的第2座核电站，是历史性的一步”。

在非洲，维持商业运行的核电站只有南非开普敦的1座。但是，其他国家也相继敲定核电站构想。人口超过2亿、非洲大陆人口最多的尼日利亚在3月启动了发电能力400万千瓦的核电站建设招标程序。有报道称，西非的加纳将在2022年底之前选择核电站的建设地点。

这些项目的有力合作伙伴均被视为俄罗斯。俄罗斯国家原子能公司的资料显示，该公司与尼日利亚2012年就推动核电站建设的合作达成协议。同一年与加纳就核能合作达成共识。

俄罗斯国家原子能公司2000年代开始积极协助非洲各国。还与非洲大陆上人口第二多的埃塞俄比亚、有色金属储量巨大的赞比亚达成相同的协议。2017年，与摩洛哥签署了原子能合作的备忘录。

该公司将为非洲各国培养核电站技术人员提供支援，承诺在赞比亚和卢旺达建立原子能技术的教育设施。

中国的核电企业也希望参与非洲各国的核电站计划。2015年，中国广核集团（CGN）与肯尼亚达成核电站建设的合作协议。2016年，中国核工业集团（CNNC）与苏丹签署了同样的协议。

各项计划已具体落实到哪一步不得而知，但中国将非洲视为原油的主要供给来源之一，有可能以提供核电站作为交换。

非洲的人口激增，联合国认为到2050年将增至1.7倍的约25亿人。国际能源署（IEA）在6月的报告中预测称，非洲的电力需求仅在截至2030年的10年内就将增加75％。报告同时指出，在无电环境中生活的人仍达到6亿。对急于确保电力的非洲各国来说，俄罗斯和中国的协助具有吸引力。

对俄罗斯和中国来说，进驻地下资源丰富的非洲，核电站领域的合作将成为重要武器。如果将50多个非洲国家拉入自身阵营，在联合国外交中将成为重要力量。在3月的联合国大会紧急特别会议上，谴责俄罗斯进攻乌克兰的决议获得通过，但赞成的非洲各国仅占半数。

课题是核电站产生的核废弃物处理。非洲国家大多政局不稳，包括伊斯兰极端组织在内，活动着大量的反政府武装势力。如果核废弃物的管理出现问题，有可能落入这些势力手中，制造出“脏弹”。

像此前的南非和利比亚一样，无法否认部分非洲国家将开始研发核武器的可能性。需要国际机构的监督。