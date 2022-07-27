佐科冬奥后“访京第一人”：印尼凸显中立、务实的中型势力

来源：香港01

作者：毛咏琪

印尼总统佐科（Joko Widodo）周一、周二（25日、26日）一连两日访问北京，这次访问是北京冬奥之后，首次有外国元首访华。印尼今年为G20峰会的主席国，佐科近期频展外交手腕，在这次中日韩之行之前不久便访问过乌俄两国，积极为战争斡旋，就粮食安全问题发声，在国际地缘政治中展示出关键的中型势力。

作为G20今年的轮值主席国，印尼把主题定为“共同恢复、恢复更强”——因当时各方皆认为今年的重大课会是冠病的疫后复苏，却始料不及乌克兰战争的爆发，令印尼作为主席国带来巨大的外交考验。本月初率先于在印尼峇厘岛举行的G20外长会议，正是俄罗斯在入侵乌克兰后，西方外交部长首次跟俄罗斯外长拉夫罗夫碰面的场合，但结果会议气氛尴尬，期间更发生离席抗议事件。

由于二十国集团的成员对于这场战争立场不同，印尼如何调解各成员国的分歧，保持亚细安成员国团结不站队，以至让11月的“重头戏”G20峰会顺利举行，都是对佐科的重大考验。不过，这也给予其展示外交实力契机。

佐科6月底亲自到访乌克兰首都基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面，成为首位在乌克兰二月战争爆发以来首位到访当地的亚洲国家领袖。佐科接着转抵莫斯科与俄罗斯总统普京会面，佐科并亲自邀请泽连斯基及普京出席11月举行的峰会。而普京其后也明确回复将会出席。

尽管印尼没能马上促成俄乌之间的和平，但这也凸显了作为G20主席国及明年亚细安轮值主席，对于成员国之间及国际重大问题上发声及协调责任上之积极。传统上采取中立及不结盟外交方针的印尼，也未有理会美国等西方国家反对，邀请普京出席G20峰会。

同获邀请的泽连斯基则表示“我们是否参与，将取决于安全局势”，但仍对佐科亲自邀请表示感谢。事实上，乌克兰并非G20成员国，此次邀请给予了乌方尊重及选择权，最终到或不到，也不失任何一方的颜面。

当然，在西方眼中，印尼“不站边”的外交方针，对于促成俄乌和平可谓没有任何实质作用。有评论更直接指出，泽连斯基未有一如以往在Twitter上感谢外国领袖亲临支持，反而对佐科到访一事只字不提，可见其对印尼不站边感到是不味儿，“佐科既不成功促成和平，在其他范畴上也没有显著收获”。

但诚如佐科在出访前所言，此行其中一个重要目的是代表发展中国家表达对粮食安全的忧虑。以小麦、面食作主要粮食的印尼，国内也面临粮价上升的压力，佐科此次访问的其中一个主要目标，当然是要从俄乌确保小麦供应。须知道在全球通胀升温、粮食及燃油价格大幅上升的当下，对不少原本依赖出口贸易的发展中国家带来威胁，要稳住自身国家经济、国民温饱已是巨大挑战，人口众多的印尼固然不例外。把“促成和平”的重大责任落于这个东南亚区域大国身上，本来就是无聊的期望。

这次，佐科一连两日的访华行程，更是近两年来除了冬奥期间北京接待的首位外国元首，而且是应中国国家主席习近平邀请，足见中国对于中印关系之重视。中国外交部发言人汪文斌此前在记者会上表明，佐科在访问北京期间，除了会与习近平与总理李克强会面，更会与多位中国政会晤要交。有分析指出，佐科此行对于中印双边关系非常重要，因两国元首因疫情已有近三年无法互访。此外，作为冬奥后首位访华的世界元首，佐科此行表明了以印尼为代表的东南亚国家在中美之间的中立和平衡立场。

中国跟印尼都是新兴经济体、发展中国家，而且也是人口大国，印尼人口逾2.6亿是全球人口的第四大国，而且印尼也其实已经是世界第16经济体，经济体量已超越荷兰、沙特阿拉伯、土耳其等较富裕的国家。

中国与印尼自1950年建交至今，总体关系良好，持续深化贸易及战略合作关系乃是理所当然的。BBC报道指出，中国是印尼最大的贸易伙伴，2021年双边贸易额约1200亿美元，同比增长58.4%。同年，中国对印尼投资额达32亿美元。中国也连续数年保持印尼最大出口目的地地位。印尼外交部长蕾特诺表示，佐科此次将要先后访问的中日韩三国是印尼“经济领域的战略伙伴”，即将举行的会晤焦点是“加强经济合作，特别是贸易和投资”。

佐科与习近平会面后，双方发表联合声明，提到两国在政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”；双方将扩大发展融资合作，深化高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作，如期建成雅万高铁这一首要旗舰项目，打造“区域综合经济走廊”和“两国双园”等新旗舰项目。

雅万高铁是中国第一个全产业链高铁输出国外的项目，项目近期已进入铺轨阶段。这也是东南亚第一条时速350公里的高铁，建成后，雅加达到万隆间的行程时间将由目前的3个多小时缩短至40分钟。

由此可见，中国跟印尼等亚细安国家的合作模式，跟西方的根本区别在于中国并不对别的国家施加政治压力，而是推动务实而互惠互利的合作。对于亚细安国家的吸引力，也是不言而喻。

相比西方国家一直施压印尼不让俄罗斯参加今年的G20，有的国家更扬言威胁缺席杯葛，中国早就表态会全力支持印尼办好峰会，强调二十国集团应集中经济问题，不应被政治化，“各成员地位平等，谁也没有权力分裂二十国集团。”

事实上，G20峰会是协作共商的平台，不应对别国作政治或道德绑架。西方在俄乌冲突之中全力的拉帮结派，却无视众多经济及社会水深火热的发展中国家的需求。印尼代表寻求中立、不站边的亚细安，乃至亟欲务实地解决经济民生问题的发展中国家，正是国际社会所需要的一股势力。