中国政坛80后“厅局级”崭露头角

来源：中国新闻周刊

作者：佟西中

黑龙江80后官员陈苏已经走上正厅级岗位。7月17日，黑龙江省人防办召开全省人防系统安全生产电视电话会议。陈苏以省人防办党组书记、主任身份出席会议并讲话。

陈苏生于1980年4月，工学博士，哈尔滨人，曾任校团委书记，肇州县委副书记、副县长，绥滨县县长等职。2013年4月，陈苏出任共青团黑龙江省委副书记。2016年11月调任牡丹江市委常委、宣传部长，2020年8月出任鹤岗市委常委、副市长。

今年7月初，黑龙江省委组织部发布干部任前公示，鹤岗市委常委、副市长陈苏拟任省直机关正厅级领导职务。

包括陈苏在内，年初至今至少有七位80后晋升正厅级，其中最年轻的是共青团宁夏回族自治区委员会书记龚雪飞，他生于1983年12月。据中国新闻周刊不完全统计，80后正厅级官员，中国全国已有20余人。

七位80后正厅级官员，分别来自中西部或东北地区，涉及黑龙江、新疆、陕西、湖北、宁夏、贵州、河南七省（自治区）。

他们分别是：黑龙江省人防办主任陈苏，新疆维吾尔自治区金融监管局局长葛坦，陕西省政务大数据服务中心主任赵孝，湖北港口集团总经理王玺玮，共青团宁夏回族自治区委员会书记龚雪飞，贵州省文旅厅厅长孙含欣，河南住建厅副厅长（正厅级）王艺。

从涉及的岗位看，多来自政府序列，比如地方人防办、金融监管局、政务大数据服务中心、文旅厅、住建厅，其余正厅级岗位来自省属企业和共青团系统。

除了年轻、升迁快，他们的共同点还有多为名校毕业，均是硕博。七人中四位博士，三位硕士。七人中，五人毕业于清华、北大、复旦等985、211名校，其余两人资料不详。

从中国全国来说，除了上述七位，至少还有14位80后正厅级官员，高学历人数同样占多数。

上述七名官员中，1983年出生的有两人，分别是葛坦与龚雪飞。龚雪飞生于1983年12月，浙江江山人，宁夏大学毕业后留校工作，后通过公选出任校档案馆副馆长。2013年转向政坛，先后在宁夏回族自治区政府教育厅、自治区教育工委工作，任自治区教育工委副书记、自治区团委副书记（兼）。2020年转战地方，任宁夏盐池县代县长。

值得注意的是，去年11个月内，他三次履新，历任盐池县县长、县委书记，吴忠市委常委、县委书记。今年3月再度履新，任共青团宁夏回族自治区委员会书记，晋升正厅级。

据中国新闻周刊不完全统计，80后正厅级官员，除上述七人外，其他至少还有14人。14人中，四位来自共青团系统，分别是共青团上海市委书记上官剑、共青团湖北省委书记周森锋、共青团湖南省委书记李志超、共青团青海省委书记董玉毅。

另有10位分别是：北京房山区区长阳波，天津宝坻区区长郭康伟，山西太原市委常委、常务副市长刘俊义，山西省临汾市委副书记、洪洞县委书记黄巍，山西阳煤化工董事长马军祥，新疆维吾尔自治区和田地委副书记、安徽省宣城市委常委周密，甘肃嘉峪关市市长刘凯，云南省投资促进局局长段颖，江西省社会主义学院党组书记易军，中科院武汉病毒研究所所长王延轶。

从21人履历看，19名官员是在任职省份成长起来的，本省提拔是主流。他们中，不少人还有过跨省任职经历。

葛坦是辽宁大连人，本硕均就读于清华大学经济管理学院，毕业后长期在交通银行工作。从管培生起步，35岁任交行江苏省分行副行长。2020年10月，他跨省到新疆昌吉任副州长，负责教育、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、政策研究、金融等方面工作，今年6月履新自治区地方金融监管局局长。

孙含欣是黑龙江鸡西人，本硕博均就读于北京大学，毕业后留校，曾任校团委副书记，其间到辽宁省沈阳市政府挂职。挂职结束后，留在沈阳市政府任副处级官员，仕途由此起步。

他先后在沈阳市政府、市团委工作，之后在该市辖区以及沈阳旅游集团任职，2019年跨省到贵州铜仁任市委副书记。去年4月，兼任铜仁市碧江区委书记，贵州碧江高新技术产业开发区党工委书记。今年3月，孙含欣履新贵州省文化和旅游厅厅长、党组书记，省委宣传部副部长（兼）。

周密是安徽无为人，博士，从中国科技大学毕业后到安徽省政府工作，此后在省内跨领域、跨系统历练。历任淮北职业技术学院副院长，淮北经济开发区管委会副主任，淮北市相山区委常委、常务副区长，共青团安徽省委副书记等职。

2014年后，周密历任安徽宣城市副市长、旌德县委书记，宣城市委常委、旌德县委书记。2019年年底，他开始援助新疆，任宣城市委常委、安徽省援疆总领队，次年1月任新疆和田地委副书记、宣城市委常委、安徽省援疆总领队，2021年5月晋升正厅级。

董玉毅与刘凯也有过跨省任职经历。2021年3月，清华校友总会刊发董玉毅的署名文章《从内蒙到青海——我的草原情缘》。文章中董玉毅回忆了从清华毕业后，选择去内蒙古工作，后来又到青海工作，一路与草原结下的情缘以及工作感悟。他现任共青团青海省委书记。

刘凯本硕博就读于北大，曾任北京大学团委副书记、北京市朝阳区团委书记，2011年10月赴甘肃任职，历任灵台县长、灵台县委书记，平凉市委常委、灵台县委书记，嘉峪关市委副书记，嘉峪关市委副书记、统战部部长等职，去年底出任嘉峪关市长。

值得一提的是，不少80后正厅级官员都是从基层走上来的。

段颖是彝族人，起步于基层。早年她在昆明西山区林业局，昆明辖区街道，昆明市下辖嵩明县任职，曾任嵩明县委常委、县委宣传部长。2012年被公选为泸西县长。

后来，她出任云南红河自治州商务局局长、发改委主任，2017年12月任共青团云南省委副书记，2018年11月兼任云南省青联主席，去年2月任云南省投资促进局局长。

山西太原市委常委、常务副市长刘俊义的履历更为典型。他是山西长治人，从洛阳师范毕业后，到山西潞安集团下属公司合成车间工作，成为一名操作工。之后他长期在此工作，2019年1月任山西潞安矿业集团副董事长、总经理。

资料显示，多年来，刘俊义牵头申报专有技术3项，获得国家发明专利三项，实用新型专利六项，参与制定了《长治市循环经济》《煤基合成柴用油分油》两项山西省地方标准。

2020年7月，刘俊义任山西潞安化工集团党委副书记、总经理，次年2月转战地方，任山西省太原市委常委、常务副市长（正厅级）。

除了80后正厅级官员，年初至今，还至少有五位80后副厅级干部履新。其中三位是副市长，分别是湖北荆州市副市长韩旭、江苏苏州市副市长张桥、湖南常德市副市长陈章杰。另外两人，分别是安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区党工委书记、管委会常务副主任姚凯，安徽省委组织部副部长季星。

80后官员出生成长于改革开放后，中央党校（国家行政学院）教授竹立家曾对媒体表示，这些年轻干部，他们大都学历较高，知识结构多元丰富，视野和思维也更广阔开放。

他曾提到，这些年轻干部补充到重要领导岗位，可以让地方党政领导班子年龄结构、知识结构更科学，有利于干部梯队建设，有利于深化改革，促进国家治理体系和治理能力的现代化。

竹立家向中国新闻周刊表示，80后走上厅局级岗位，这是年龄分野的体现。从时间上看，未来5至10年，80后官员将成为厅局级干部的主流。