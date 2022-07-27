港府能给政治新官多少空间？

来源：明报

作者：刘锐绍

港府最近任命新一批副局长和政治助理，努力营造新人事、新作风、新思维。把新生力量引入官场，并非新事物，外界更关注的是，港府能提供或创造多少政治空间，让局中人有所发挥？否则形格势禁，人才可能变庸才甚至奴才。正如唐朝罗隐慨叹诸葛亮生不逢时的《筹笔驿》诗：“时来天地皆同力，运去英雄不自由！”意指适当的时势来了，天地万物和人类都可以同心同德地努力；但适当的时局变了，即使英雄豪杰也无所发挥！

（1）官场人事乃器皿与液体关系

──获任命的新官来自各个方面，正是人各有志，我并无贬意，也想他们能做出符合主流民意的成绩。不过，我也没有过高的期望。问题不在他们身上，而是中国的政治基因，早已决定官场的人与事只能是“器皿和液体”的关系。高层定下的管治模式、制度、方针、政策，是固定形态的器皿；进入官场的人就是倒进器皿内的液体，无论是水、茶、咖啡或橙汁，都只能按照器皿的形态存在，长的、圆的、方的、S形的………既不能自主，更不可能自由。其实外国也是这样，但中国的局限更大，入局者只能遵守“食得咸鱼抵得渴”（勇于承担）之道。

──我不排除个别入局人士有回馈社会的诚意，但从过去一些副局长和政治助理的经历可见，良好愿望和个人意志不可能发挥作用，即使好言相劝，也难以改变既定格局。2019年6月，七名前副局长和前政治助理联署，要求撤回修订《逃犯条例》。这类反对政府政策的行动，只能在他们下台之后才会出现；在位期间，有时看见不对头的事情，都只能望而兴叹，无作所为，像李后主的《浪淘沙》所说“金剑（一作金锁）已沉埋，壮气蒿莱”，最后黯然而去甚至离港。

──当年形势相对宽松的时候尚且如此，更何况今日“牢牢掌握全面管治权”之时！在目前政治形势和气氛不断收紧下，官场中人只能按照官方的方针政策办事，不敢越雷池半步，连“擦边球”的意识都不能有。经过精挑细选才能入局的新人，如有（或被发现）不良意识，根本就难以雀屏中选，这也是不能寄以过高期望的原因。

（2）中外培养政治人才的异同

──中外各有人才库的概念、制度和方式。在中国，曾出现或仍存在“以老带新”、“第三梯队”、党校（国家行政学院）、共青团和高等院校等渠道。在邓小平、江泽民和胡锦涛年代，还有不同官阶的退休（或升迁）年限，以便腾出机会让年轻人上位；在省级领导层中，更有位置安排相对年轻的中高层干部接受磨练。

在西方国家，除了官方的培养渠道外，更多的是民间渠道，还有“旋转门”的培养文化，即政治圈中人经常在官场、学府或所属的专业界别之间兜兜转转，进进出出，让理论和实践经验结合起来，互为作用。

中国的“旋转门”多在中央与地方的党政机关之间，但当官之后再来回于官场与业界和学府之间的则较少，因为中国的政治文化偏向“学而优则仕”，所以一入侯门深似海，从此萧郎陌路人。大家都想向上爬，仕途出现非上级同意的中断，就像割断咽喉一般。这就局限了在第一线磨练或安静沉淀升华的机会，同时把当事人绑在混杂的官场中，“能上不能下，不能上就斗”的弊病由此而生。

──客观而言，中外官场同样是物以类聚、人以群分，同声同气，党同伐异，在某一党执政的时候，很少容纳其他党派的人（除非逼于形势组成联合政府）。所以，不能以“一党专政”攻击中国。

但中国在长期“一党执政”之下又出现一些必须正视的问题，其中一个就是提拔人选时的“近亲繁殖”现象。这里有血缘关系、裙带关系的近亲繁殖，也有利益群体之间的近亲繁殖；在香港则加上政府与建制派政党和团体之间的关系，美其名是输入人才，但避不开“权力近亲繁殖和利益互换”的观感。在医学和优生学角度看，近亲繁殖较容易出现畸胎，所以政治上的近亲繁殖也须注意。

──中国的用人标准还有一大特色，就是政治先行，甚至以“政治正确”为首要条件。在西方也讲政治，必须理念相投，但一般只在执政团队高层才有此要求，而不会覆盖和辐射到施政团队中下层。所以某党执政之际，在负责落实其政策的公务员（英国称文官制度）中，可以有自己的政治理念和倾向，甚至在选举时投票给反对党。

但中国的政治要求是由上至下、由高层至基层、由官场到民间全方位覆盖的。官方以为这样是“纲举目张”，政治一抓就灵，殊不知这却是泛政治化弊病的根源。大陆官场最近出现一句戏虐的话：“连影子也要政治忠诚。”意指不能做双面人，明一套，暗一套。对高官来说，这要求本来无可厚非，但官方在要求全国上下“政治正确”时，又惯常地把它放在工作能力之上。于是“政治压倒一切”的后遗症由此而生，反导致形式主义、口顺心抗不断抬头。

（3）切勿壮了树干断了枝叶

——港府增加副局长和政治助理、强化中高层领导的时候，切勿以为这样就等于有效管治或高效管理。最新数字显示，2021/22年度共3734名公务员辞职，比前一年度大增一倍，辞职率达2.1%。两项数字均是回归后新高。其中，政务官的辞职率更高达4.3%，比整体公务员的辞职率高一倍。

中国政治文化素来重视“三大”——大中央、大一统、大家长；但如果只用高薪养大树干，吸收阳光和转化叶绿素为营养的枝叶却是凋零残缺的话，又有何益？

——此外，李家超已就新的施政报告咨询民意，但关键仍在两点：一是重质而不是表面的形象工程，不要避重就轻地回避包括政治诉求在内的主流民意；二是能否把主流民意变成实际可行的措施？这也是新的副局长和政助上场后的第一次考验。总之，时来天地皆同力，运去英雄不自由。慎之！勉之！