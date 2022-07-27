九二共识与21世纪两岸新关系

来源：旺报社评

北京纪念九二共识达成30周年，政协主席汪洋强调和统与两岸一家人，国台办制作短片表述陆方的九二共识主张，台湾的民进党政府不接受“一中原则的九二共识”，国民党也低调保持距离。当美国众议长佩洛西来台传闻引起大陆强烈反对之际，回顾九二共识来龙去脉、前瞻21世纪两岸关系的未来，对维护台海和平稳定具有重要意义。

两岸对九二共识的各种讨论、各类观点多如牛毛，而观点对立的各方也始终无法说服彼此，台湾民意对九二共识的认知裂痕更是难以弥合。此时再谈“为何民进党不接受九二共识”或“为何大陆不调整九二共识”，再或者“为何两岸难有新共识”，已经没有太大意义。但是，当两岸关系、乃至中华民族再次面临“和”与“战”的关键选择，重温两岸在1992年形成默契的“初心”依然重要。

30年前的两岸关系尚未走出冷战阴影，几乎是零沟通、零交流、零互信，在主权、国号等政治意识形态问题上，更是莫衷一是，但双方还是克服困难坐下来谈，再辅以高层密使穿梭沟通，最终于找到交集，奠定了后来辜汪会谈、两会制度化协商的基础。所以说，1992年两岸在复杂艰困的政治情势下协商并取得共识，是基于双方对两岸和平与发展都有期盼，这就是九二共识的初衷。

但1992年并无“九二共识”这个说法，而且李登辉政府与陆方屡次摩擦，两岸协商一波三折，说明中共与国民党都未完全接受对方的两岸关系定位，国民党不接受中共的“一中原则”，北京也公开反对“一中各表”，当时苏起试图以“九二共识”概括对一中进行模糊化处理，直到 2005年才获北京认可，成为连胡会基础，并延续至马政府8年。与此同时，1990年代民进党几乎被排除在两岸决策以外，自然对九二共识没有共情，但曾担任李总统幕僚的蔡总统深知箇中秘辛，故蔡总统2016就职演说，把民进党政府的两岸立场与九二共识的距离拉到前所未有之近。

此乃九二共识的“时代难题”：一方面，蔡政府虽表态尊重1992年两岸求同存异的共同认知，并承诺以宪法和两岸条例处理两岸事务，但这段话比本就朦胧的九二共识更加朦胧，陆方难以接受。另一方面，民进党未参与九二共识的诞生与发展，长期反对、杯葛，故“九二共识只是国共两党共识”深入台湾年轻人内心。一旦九二共识沦为教条主义的“通关密语”或蓝绿斗争的政治标签，促进两岸和平与发展的初衷随之褪色。

如何延续当年两岸求同存异的精神，创造21世纪两岸新关系？首先，两岸之间需要建立和平与沟通的新共识。先有和平才会有发展、也才谈得上融合。尤其全球笼罩在新冷战阴云中，俄乌战争、能源危机、粮食危机都令世界和平的不确定性再次升高，台海被国际舆论视为“地球最危险的地方”，两岸沟通已经中断6年，误解和误判的加深，正是和平的最大敌人。

无论个体或团体，沟通都需要一定的前提和基础，否则沦为鸡同鸭讲，就像俄乌、俄美之间并不缺沟通管道，但最终还是酿成战争惨剧。对两岸而言，包括民进党在内，都应该思考九二共识的初衷，与基于两岸关系历史事实（包括马政府时代两岸签署的各项协议及其政治基础：九二共识）的新关系。

21世纪两岸新关系的核心应有以下两项重点：第一，两岸是共同体，既包括两岸宪法都规定自己是中国的政治共同体；也包括经济、文化、心理层面的共同体，以及近30年来两岸经贸交流所形成的经济共同体。

第二，两岸需相向而行。1992年的两会协商中提到“共谋统一”，但毕竟时过境迁，台湾民众对统一的担忧，仍然需要透过持续交流化解。因此，两岸应以和平基础上的交流与融合作为共同目标、相向而行。