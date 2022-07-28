全党救智坚 风暴逼近临界点

来源：台湾《联合报》

继大新竹合并后，民进党近日再度上演全党“抢救智坚大兵”，虽然民进党中央目前“不换坚”立场坚定，铁口直断连选项都不是，但只要相关传言不间断，民进党桃园市长参选人林智坚将形同被困在死胡同，不仅疲于回应，更不利于民进党选情。

所谓无风不起浪，“换坚”传闻此起彼落，透露出的政治讯息是，林智坚早已不是众人口中的政治金童，经过“论文案”与“球场案”争议，球来就打的林智坚选情已被连投两好球，岌岌可危，只要再来一颗好球，就可能三振出局。

对林智坚阵营更不利的消息是，论文案最晚九月才会有结果，新竹球场的改善也需要至少一个月时间调整；换言之，现在情况并非已利空出尽，在这一两个月时间内，都还可能会有新变化，民进党势必仍要重兵提防，连带影响到其他地区的资源调配。

现阶段对林智坚投下信任票，对民进党、台湾总统蔡英文都是一场豪赌。因为桃园与新竹选情高度连动，桃园能否守成又攸关市长郑文灿的政治前途，林智坚一人肩负的责任不轻。若延续此状态进入投票日，最终结果未尽如人意，恐将影响民进党内权力结构洗牌，更牵动蔡英文最后两年的施政基础。

阵前换将最知名的案例就是2016年国民党“换柱”事件，当年国民党中央同样先重述了不下百次“绝不换柱”，但在情势持续恶化的摧枯拉朽之下，最终仍大翻案。这正是政治现实面，当局面发展到不可挽回阶段时，再多的宣传战也发挥不了效果，最后的结果众所周知。

林智坚虽获得高层关爱的眼神，但选情受挫逼近临界点，民进党要破除“换坚”耳语，关键仍在林智坚要拿出让选民们信任的表现。

