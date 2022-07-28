佩洛西访台 谁是最大输家

来源：台湾中时新闻网

美国总统拜登未能成功劝说众议院议长佩洛西不要访台，反而激起国会两党参众议员反弹，群起呼吁美国绝不能屈服于中国压力。因此，拜登政府相关部门已开始从配合她的访台做出必要的安排与部署。问题是，不论佩洛西这次是否访台，蔡英文政府恐怕都会成为最大输家。

现年80岁、在众院服务长达50年的佩洛西，以“反中挺台”闻名，在美国接班顺序中，排名第三的她，今年11月期中选后即将卸下众院议长职务，自然希望在任内最后几个月能风风光光访问台湾。

在英国《金融时报》18日独家披露佩洛西计划访台后，中美已交过好几次手。在拜登于记者会表示“军方有意见”后，北京反对的声浪有逐渐升高之势。中国大陆并透过多重管道对美国私下放话，“如果佩洛西访台，北京不排除武力相向”，包括“伴飞”或“拦截”。中国大陆的高调反对，也激起美国国会的强烈反弹，让拜登左右为难，为佩洛西的访台安排护航。如果中国大陆“伴飞”、美国“护航”的战机飞行员都很理性、自制，双方都过个场，算是达成任务，但又不伤和气，自然是最好。

1996年美国克林顿总统派出两艘航母协助台湾化解台海危机后，在白宫召开国安会议时告诉幕僚：“总得有人告诉李登辉下次不要再搞访问美国这种游戏。”相信拜登政府也会派遣代表团访台，警告蔡英文政府以后少动这种脑筋。

倘若中美两国或任何一方飞行员不够理性、自制，则双方飞行员擦撞甚至开火，有可能让台海紧张情势升高，甚至造成中美两国冲突扩大。如果是中国在冲突中占了上风，则美国将颜面扫地，美国在印太地区的威信与领导能力也将严重受损。

但若是美国占了上风，中国领导人的地位也不免受到影响。北京一时之间可能不会挑战美国，但却会“柿子挑软的吃”，将不满发作到台湾身上。

美国是三权分立的政治体制，行政部门与立法部门不相统属，地位大致平等。只要佩洛西执意访台，即使贵为总统也仅能尊重，还必须善尽保护之责。唯一能够让佩洛西改变主意的就是她自己，如果她决定放弃访台，恐怕也必须找一个很好的理由，因为她在4月已用“染疫”为由取消台北之行，再用同样理由可能成为笑柄。若是佩洛西放弃访问台北，也许台海危机可以避免。

在克林顿眼中，李登辉是麻烦制造者；在小布什总统眼中，陈水扁当然也是麻烦制造者；在拜登眼中，恐怕这顶帽子仍将送给蔡英文。李登辉、陈水扁、蔡英文在美国眼中倒是一脉相承，香火不断。

作者：陈一新，台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授