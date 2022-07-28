施政不用等《施政报告》

来源：香港01

作者：汤文诗

香港政府于本周一（25日）展开《施政报告》公众咨询，行政长官李家超率领一众司局官员拍摄宣传片，又称会落实选举承诺，鼓励各界表达给意见。算一算，10月19日《施政报告》发表当天，大概是新政府上任后百天。

李家超曾称政府会按政纲承诺，上任百天内就指定工作订立目标及关键绩效指标，亦指示司局级官员提交各项有助加快兴建公营房屋的工作建议。在《施政报告》的宣传片，他与官员卷起衣袖，象征准备走入社区。

社会问题人人皆知 毋须等咨询

《施政报告》的咨询期固然重要，不过现时民众发表意见渠道较以往多和直接，市民在烽烟节目、社交媒体大发牢骚。官员只要浏览新闻网站，不难感受到民生问题俯拾皆是。再者，中国国家主席习近平和港澳办主任夏宝龙日前先后嘱咐政府在经济、房屋和青年等议题把改革“落到实处”。官员本有足够材料制订新政，毋须等待咨询完成后才有定案。

近年政府也曾在《施政报告》以外时间推出重要改革，并惹来一番争议。梁振英在担任特首的五年奉行“成熟一项推出一项”的施政方法，各个委员会提出的建议在获政府采纳后就向社会公布。当时新担任政务司司长的林郑月娥也称惠民措施不会等《施政报告》完成才公布。当时政府抢先公布的措施就有“港人港地”、人人畅道通行、长者生活津贴和取消一签多行等。

别拘泥行政、立法时间表

到了林郑月娥2017年担任特首不久后，率先落实政纲建议，争取立法会拨款50亿港元教育新资源，其后在2020年1月推出划一公众假期和改善政府外判服务员工待遇等十项民生措施。

有前政府高官批评梁振英时期不按惯常时间表施政的做法，令高层官员难以通盘考虑政策优次，以至打乱政府体系内沿用的年度资源分配制度，破坏财政纪律，库房容易超支。另一方面，前立法会主席曾钰成曾解释，因为10月是立法会新会期开始，《施政报告》该月发表，可让立法会知道会期内的施政重点。依循他的思路举例，议员可以在会期初因应政府新政和立法计划编排日程或设立委员会。

上述忧虑固然不能轻视，但只要特首和问责团队、公务员之间有一致的施政理念方针，民生政策能针对根本痼疾，“成熟一项推一项”自然非问题。至于立法会，其亦本就不应再拘泥于会期制度。即使立法会大楼每年需要修补，员工和议员本身需要休息、重整会务，但休会时间大可以缩窄，例如减至两三星期，避免走漏监督政府施政的机会。事实上，立法会主席亦可应行政长官要求召开紧急会议，而主席亦可在休假期内召开特别会议。

懂应变的政府才是好政府

当下社会变化急促，瞬息万变，民间政府运作难以再“叹慢板”。举个例子，酷热天气持续逾两周，并至少到月底，工人和基层难顶长时间户外工作和屈于劏房。政府除了不断发指引叫雇主善待员工以及开放社区避暑中心外，还做了什么东西？似乎就是冷看中暑市民日日上升，然后静待暑热过去。政府再等到10月才推新措施就太迟，可否把一些小休措施和解暑装备紧急立法并设日落条款，短期内降低户外工作中暑风险？解决燃眉之急的同时，政府续与劳资双方共商长远法例。

总的来说，每年发表的《施政报告》是政府阐述政府施政理念和重点措施的文件，值得保留。但社会每天运作，政府总不能等待报告发表才开展改革，更重要的是团队在“埋班”时已有共识，在任期内按照特首政纲和中央点出的四项希望行事，令市民生活有获得感和幸福感。