台湾在野势力应联合反对佩洛西访台

来源：台湾《联合报》

美国众议院议长佩洛西访台议题持续延烧，甚有风雨欲来之势，此行确实兹事体大，若台湾在野势力能团结一致，建请政府加以婉拒，当可立即解除危机。

首先，若台湾婉拒佩洛西来访，当立即可为总拜登统解套。拜登曾在第一时间就表达此行不宜，但目前美方劝进的声浪甚大，拜登好似无法阻挡，陷入两难，甚似1995/96年李登辉访美以及后续的两岸危机，当时也是美国行政机关无法阻挡国会的压力。

但若此次台湾反对，不啻提供拜登最佳的解套，甚至也是佩洛西自己最好的下台阶，不要因小失大，坏了拜登与习近平的通话，反而更可以增加拜登的政治筹码。若此，小兵立大功，事后美方必定更加善待台湾。

对北京而言，这也同样可以解除警报。否则大费周章，甚至擦枪走火，确实难以善后。同样的，这也可以视为台湾的善意，北京也必定了然于心。

再以台湾的情势观之，婉拒当可免除情势的震荡与台军可能的损失。若北京真的启动“反分裂国家法”第八条“可能导致台独的重大事变”，以及“军队非战争军事纲要”，其后果难以估计，两岸关系将更不知伊于胡底。

最后，是在野团体的角色，其中包括政党与产学界等。若政府接受婉拒建议，此乃维系两岸和平的大功一件，对内亦可缓和朝野关係，也必对两岸关系产生良性影响。若政府不接受而导致擦枪走火与两岸紧张，亦可确认此乃在野团体的先见之明，政府必须承担一切后果，稳赚不赔。

由此可见，当前台湾已面临重大的国安危机，只要在野势力同心协力，政府也从善如流，必可化险为夷，甚至还可创造美陆台三方诸多的事后和平红利，一石多鸟，值得三思。

作者：汤绍成，台湾政治大学兼任教授

