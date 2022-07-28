北京超乎以往的严厉警告说明不敢与美冲突已是过去式

来源：香港01

作者：郑真

近日，英国媒体报道了佩洛西计划8月份访问台湾的消息后，美国总统拜登、美国防长奥斯汀、国安顾问沙利文等白宫代表表达了反对的立场，佩洛西对访问不置可否，各方舆论均关注佩洛西是否会去，以及北京到底会采取何种军事反制措施。

佩洛西在21日的记者会上称，“我认为总统的意思是，美军方可能担心我们的飞机会被击落，或者类似的事情” 。这从一个侧面透露出美国军方认为解放军可能击落佩洛西专机，进而引发重大军事危机。

《金融时报》7月23日亦引述多位消息人士报道说，中方已向美方发出超乎以往的严厉警告，中方将不排除采取军事回应的可能性。

如果说以上讯息是从侧面反映台海可能面临雷霆风暴，那么中国外交部新闻发言人赵立坚的说法则直接证明了事态的严重性。

7月25日当天的记者会上，有记者提问《金融时报》的报道是否准确以及如果中方可能作出军事回应，将会是哪种回应。赵立坚说，中方近期已多次向美方表明坚决反对佩洛西访台的严重关切和严正立场。我们正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责。

在被追问“报道中提到中方对美国官员发出了更严厉的警告，是这样吗？”时，赵立坚说，“我想你的理解是正确的”。

一般情况下中国外交部发言人的回应大多是原则类的开放式答案，很少涉及封闭式的具体回复。此次赵立坚说“你的理解是正确的”，释放了重大信号——中国的确发出了超乎以往的严厉警告。

要理解若佩洛西访台，中方发出比以往更严厉的警告后会采取何种措施，就要对过去中方的警告以及采取过的措施有所了解。

1950年4月，解放军为收复台湾，迅速组建了海军、空军部队，在福建前线集结15万人的精锐部队准备登岛战。当时美第七舰队开进台湾海峡。

1955年1月，解放军再次提出“解放台湾”，对大陈群岛发动了进攻。当时美国国会通过了“授权总统在台湾海峡使用武装部队的紧急决议”。同时，美第七舰队主力向台湾海峡集结。解放军攻占大陈岛后，根据国内外形势的变化，调整对台政策，提出了“和平解放台湾”的主张。

1958年，两岸爆发“8.23”金门炮战，两名美国顾问被打死。金门炮战爆发后，美军与国民党部队组成海军联合编队，美军在台湾海峡云集航空母舰7艘、重型巡洋舰3艘、驱逐舰40艘。美国第一批陆战队3800人在台湾南部登陆。为避免中美发生直接冲突，中方宣布暂停炮战。

1950年、1955年、1958年中美在台海直接开启军事对抗的前提是中美尚未建交，并且1950年到1953年朝鲜战争如火如荼。今天中美虽然关系紧张但还未断交，直接陈兵对抗不是可以参考的先例。中方发出比以往更严厉的警告，这个参照的维度应该是中美建交以来。

中美建交以来，台海发生的严重危机莫过于1995年李登辉访美引发的台海危机。1996年3月，解放军展开两次大规模军事演习，对台湾岛周围近距离水域发射导弹。在解放军举行导弹演习期间，美国派遣2艘航母驶往台湾岛东部海域。面对进入台湾海峡的美国舰队，解放军也并没有任何退让，发布命令继续进行导弹试射。当时统一之战一触即发，如果不是解放军内部前少将刘连昆被台湾策反出卖情报，统一进程可能已经开启。

1995年允许李登辉访美，是美国对台湾的官方承认。此次佩洛西作为美国政府第三号人物如果访问台湾，同样是美国对台湾的官方承认。此次北京发出超乎以往的严厉警告，应对不会低于以往，很可能发生类似或者远甚于20世纪90年代的台海危机。

20世纪50、60年代美国军事干预台海，北京迫于实力悬殊，只能暂时维持两岸分治现状。改革开放后相当长一段时间，为了捍卫发展的战略机遇期，避免冲突和摩擦一度占据中国大陆对外政策主线。此番如果佩洛西访问台湾，中国大陆做好了同美国发生军事冲突的准备。中国大陆不敢同美国动武，不会轻易同美国动武的刻板印象势必将被打破。

一方面中国的实力日渐增强，另一方面美国日渐空心化一中政策。如果佩洛西访问台湾，则是承认台湾的有力证据。这种趋势不可以愈演愈烈，北京到了必须采取措施的地步了。

台海的任何擦火都有可能触发大战，如果没有做好最后的最坏的准备，任何一方都不可能轻举妄动。北京不惜对佩洛西访问采取军事行动，从一个侧面证实，统一随时可以进行，武统方案早就完备随时可以啟动。

没有什么敏感时间点不宜进行一说，也没有什么崛起之中不宜动武一说，更没有忌惮各方议论中国尚武一说，到了一定的地步，统一就是必然要进行的，外界的说法都不会是掣肘因素。