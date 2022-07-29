普京南进 强化俄伊土三角轴心

来源：中时新闻网

作者：胡逢瑛

美国康奈尔大学农经教授克里斯多福·巴瑞特日前指出，气候变迁、冠病疫情、乌克兰战争以及粮食与化肥供应断链，构成了这代人生活危机的完美风暴。粮食价格的飙升与国际粮食安全网路的缺乏，带来了严重的政治社会动荡。

因饥饿所导致的无能政府倒台，涌出到富裕国家的难民潮，伴随的是跨国犯罪与国际恐怖主义的蔓延，这些跨国议题是需要国际领袖们的共同合作。对俄罗斯而言，西方若取消因经济制裁对俄粮食出口的相关限制，不但有助于全球粮食价格回稳后的国际安全，也会是摆脱美元控制而建立经济主权的契机。

7月27日，由联合国秘书长古特雷斯倡议、土耳其总统埃尔多安协调，伊斯坦堡粮食联合协调中心正式启动，这是根据7月22日由俄罗斯、乌克兰、土耳其、联合国四方代表签署的谅解协议。俄罗斯国防部长绍伊古表示，两份文件旨在解决俄罗斯粮食通往国际市场和黑海船运安全。近期举措包括：一、取消对俄罗斯粮食、化肥、药品等部分商品输往国际市场的限制；二、开辟黑海安全通道，俄乌船只运行各自排雷；三、乌克兰粮食集中从敖德萨、切尔诺莫尔斯克、尤之尼港口输出；四、检查船只输入和输出物品不得有武器装备；五、不得有军事护航。

粮食协调中心符合俄罗斯若干想法：一、在联合国支持的架构下，进行国际冲突事件的协调；二、域内国家与利益攸关者，组成多边协商机制；三、俄罗斯视参与决策过程，为保护国家主权与国家间平等对待的必要条件。这至少说明两点问题：一方面，防止暗渡陈仓运送武器，黑海航行危机是北约长期军事化介入的结果；另一方面，西方经济制裁与能源替代转型，引发粮食与能源危机，也加速非西方国家间的合作，以解决全球性危机。

随着美俄关系进入混合战的尖锐对立形式，俄罗斯加速东向和南向国家战略政策。那么，在美国低度冲突的方向下，代理人战争和颜色革命已经成为军事介入与干涉他国内政的冲突手段。2000年后，北约开启东扩大门，俄罗斯看到的是美国反俄传统旋律的复苏，这是普京总统认为当前欧洲危机的唯一答案，这衍生出俄罗斯的安全战略。普京认为，北约战车不负责任扩张到俄罗斯边境，破坏国际关系体系和牺牲了彼此间的信任，致使局势发展到了极限边缘，反映在全部领域，包括安全战略。

普京近期外事访问集中在里海沿岸国家，基本有共识：非域内国家的军事不能进入里海，俄乌军事冲突是前车之鉴。6月28日普京出访塔吉克，不但确认该国在俄的移工享有同等退休福祉，而且支持塔吉克作为与阿富汗关系的协作者。6月29日普京参加在土库曼举行的第六届里海沿岸国家峰会时强调，严守《里海法律地位公约》是该区繁荣关键。

7月19日普京访问德黑兰，与伊朗签署了关于伊朗维修俄国飞机、提供技术支援、向俄罗斯出售零组件与增加两国间航班的协议。俄罗斯将落实“北南国际运输走廊”，扩大投资阿塞拜疆和伊朗基础建设，打造从波罗的海通往印度洋的新货运走廊，以摆脱西方在黑海与波罗的海区域内的军事行动与经济封锁。俄罗斯将在2030年以前投资15亿美元（20亿新元）建设伊朗铁路。与此同时，俄伊双方签署了开发两座气田与六座油田，价值约400亿美元的合作备忘录。今年普京与伊朗总统莱希已经见面三次，莱希上任后的外交首访是莫斯科。俄罗斯与伊朗预期将建立全面战略协作伙伴关系，这将使得伊朗入上合组织后的军事联演也遍及印太地区。