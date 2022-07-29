分析师解读中共政治局会议：全年经济增长目标并非刚性要求

来源：财联社

作者：刘超凤

7月28日，中共政治局会议如期召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议要求保持经济运行在合理区间，意味着全年5.5%左右的增长目标并非刚性要求。宏观政策要在扩大需求上积极作为，用好地方政府专项债券资金，货币政策保持流动性合理充裕等等。

本次会议强调坚持“动态清零”总方针，中信建投首席策略分析师陈果认为，这在情绪上或将对消费板块产生不利影响。出行链品种的业绩复苏和估值修复则可能受到抑制。

政治局会议弱化了促进消费的政策，申万宏源首席宏观分析师秦泰表示，预计下半年社会消费品零售总额同比增长8%左右。与此同时，“全面注册制”的相关表述不再出现，陈果预计今年推出的可能性并不大。

整体来看，陈果认为依然是成长股占优。消费和金融地产两大板块的估值依然受到压制。对于后市，在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的医疗、消费成长股。对于基本面预期稳定，受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。

经济增长目标并非刚性要求

关于经济增长目标，会议指出，“经济要稳住”，“保持经济运行在合理区间”，“经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”。

中信建投首席策略分析师陈果认为，政治局会议意味着全年5.5%左右的增长目标并非刚性要求，宜在合理区间，但在下半年仍应努力争取更好结果。

英大证券研究所所长郑后成表示，预计将在《政府工作报告》制定的经济增长预期目标的指引下，争取全年经济发展达到较好水平。

在宏观经济政策方面，本次政治局会议更加强调扩大需求。财政上要“用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额”。货币政策要“保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金”。

陈果表示，这与4月政治局会议对比，政策工具的数量和政策强度有所下降。反映出经济复苏与政策力度的动态变化。

郑后成预计中短期之内，M2同比与社会融资规模存量同比还将位于较高位置。

陈果表示，总体来看，随着中国经济从谷底回升，经济政策也从4月底的“应出尽出”转变为“保持战略定力”，整体基调符合预期。在政策的支持下中国三、四季度的经济增速将是今年最快的两个季度，但经济整体依然难言强劲。流动性偏宽松，但M2-社融剪刀差或将见顶回落。

消费、出行板块或受抑制

关于冠病疫情，政治局会议指出，“坚持就是胜利”，并强调要“综合看、系统看、长远看，特别是要从政治上看、算政治账”，也就是说，还将坚定执行“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。

中信建投首席策略分析师陈果认为，部分投资者对于疫情管控未来的放松有所期待。但本次会议严厉批评了这类“松懈厌战”心态，这在情绪上或将对消费板块产生不利影响。从长期来看，食品饮料、医疗服务、美容等板块仍有望持续复苏，但复苏速度可能受到影响，出行链品种的业绩复苏和估值修复则可能受到抑制。

“房住不炒”大方向不变

对于房地产问题，政治局会议仍然继续强调“房住不炒”，大的政策方向没有变化。边际变化在于给予地方政府更大的权限，“因城施策用足用好政策工具箱”。而对于近期的地产风波则强调“压实地方政府责任，保交楼、稳民生”。陈果表示，政策层对于房地产的态度符合预期。

秦泰表示，预计二三线城市、中西部地区仍将采取降低首付比例、放松公积金贷款条件、“房票”替代货币化棚改等措施进一步刺激本地需求，以县城为重要载体的城镇化推进也可能有所加快，但一线城市仍将恪守不额外刺激的要求，从而进一步直接降息（下调LPR）的概率仍低。

平安证券地产首席分析师杨侃认为，政治局会议将“稳地产”放在更靠前位置，短期政策力度有望加大。本轮地产调整期将加速房企分化，在短期行业复苏仍存波折的背景下，“强信用”更易将融资优势转化为拿地优势，最终转化为销售及盈利优势。

中长期看，本次楼市调整有望加速行业供给端优化，部分企业或面临退出、规模萎缩，逐步改变过往“高地价、低盈利”现状。格局优化后将更考验开发商运营能力，具备强运营能力房企有望脱颖而出。

全面注册制今年推出的可能性不大

值得注意的是，本次政治局会议删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，促进消费的政策被弱化。陈果认为，这是由于4月底的政治局会议有着上海疫情这一特殊背景，因此促消费力度较强。

对于未提及的消费部分，申万宏源首席宏观分析师秦泰表示，预计下半年不会进一步出台对居民商品和服务消费的新增刺激措施，消费需求的恢复仍将主要由居民收入预期的改善和前期地产竣工回落的拖累共同混合作用所决定，预计恢复的程度较为温和，维持下半年社会消费品零售总额同比增长8%左右的预测不变。

“全面注册制”的相关表述不再出现，陈果预计今年推出的可能性并不大。此外，从中期来看，汽车政策基本出尽，近期很难再有类似级别的促消费政策。

整体来看，陈果认为依然是成长股占优。消费和金融地产两大板块的估值依然受到压制。从短期看，此前部分投资者对政策预期过高，某些板块可能面临短暂的情绪冲击。对于后市，在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的医疗、消费成长股。对于基本面预期稳定，受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。