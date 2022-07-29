这次中美通话，10个很不同寻常的细节

来源：“牛弹琴”微信公众号

毫无疑问，这是一次世界瞩目的电话。

世界几乎所有重要媒体，都报道了这次中美元首的电话外交。中美的官方通报和新闻稿，我一大早又看了很多遍，真是别有一番感慨。

外交无小事，细节很重要。

至少10个值得铭记的细节吧。

细节一，通话气氛。

气氛怎么样？

新华社的通稿说，“两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。”

通稿最后，还有这么一句，“这次通话坦诚深入……”

关键字：坦率、坦诚、深入。

这应该都有点外交辞令。个人的理解：

坦率、坦诚，大家都不藏着掖着；

深入，进行了充分讨论。

看到外电引述白宫的话说，通话是“直接和诚实”的，意思也差不多。

细节二、地点和表情。

这次在哪里通话？

记得前两次都是视频通话，中国领导人在人民大会堂，美国总统拜登虽在白宫，但在白宫的不同地方，上一次则选择了白宫战情室。

美方的这个地点选择，显然是别有用意的。

之所以在战情室，看外电的解释是，“通常，美国总统在这里指挥最危险的行动以及最艰苦的谈判。”

但这次，看白宫发布的拜登现场照片，他身穿西服，左手拿着电话，右手好像还拿着一支笔，前面摆放着一些文件。

不出意料的话，前面特意虚化的文件，应该是一些提示性的内容，怕拜登万一记不起或者说错了。

看环境布置，应该就在白宫的椭圆形办公室。

看照片，拜登一脸严肃，似乎又若有所思。

细节三，玩火必自焚。

中国领导人的这五个字，上了很多国际媒体的头条。

反正，美国福克斯电视台，字幕就是：中国告诉拜登：PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED（玩火必自焚）。

路透社用到了标题中，标题就是：不要在台湾问题上玩火（Don't 'play with fire' over Taiwan）……

文章中间则这样翻译这五个字：“Those who play with fire will perish by it”。

完全个人的感觉，玩火必自焚，这句话中文就非常严厉，但路透社英文用“Perish”，而不是“Burned”，感觉更严厉。

这是中国的严厉警告。

斩钉截铁、掷地有声。

确实也够坦诚直接的。

细节四，民意不可违。

其实，在“玩火必自焚”这五个字前，还有五个字，同样非常重要。

那就是“民意不可违”。

看新华社通稿，领导人是这样对拜登说的：

中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。

为什么说有些人“玩火必自焚”，那是因为“民意不可违”，14亿中国人的坚定意志，那是任何人都不可以悖逆的。

后面还加了一句：希望美方看清楚这一点。

有强烈的情感表达，但也有理性的解释分析，同时希望美国不要作出误判。这应该也是谈话的艺术。

细节五，重点阐述。

为什么说这么多台湾问题，是因为这就是这次通话的重点。新华社报道也明确说了，“（中国领导人）重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场”。

这显然是有针对性的，大家都知道的，美国的佩洛西老太太正在挑衅，试图访问台湾。

所以，这次中美领导人通话，外界最关注的一点，就是双方在台湾问题上的交锋。

除了上面掷地有声的10个字外，中国领导人还对拜登强调：

台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间……美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。

这不由让我想起今年3月份两人视频会晤时的一个细节。

根据新华社通稿，拜登在那次会晤中明确：

我（拜登）愿重申：美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。美方愿同中方坦诚对话，加强合作，坚持一个中国政策，有效管控好竞争和分歧，推动美中关系稳定发展。

中国领导人则回应：

总统先生刚才又重申，美方不寻求打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。对于你的这些表态，我是十分重视的。

把拜登的话，基本又重复了一遍。而且还说，“总统先生刚才又重申”，最后，又说，“对于你的这些表态，我是十分重视的”。

这就是说话的艺术，美国的承诺，我们听了不止一遍。

但美国，说话要算数哦。

细节六，两大赤字。

世界关注着中方的表态，中美的关切，也不仅仅只有台湾问题。

看新华社通稿，第二段中，中国领导人就明确表态：

当前，世界动荡和变革两种趋势持续演进，发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。

寥寥数语中，有对当下世界的判断。

当下世界两种趋势：动荡和变革，持续演进；

当下世界两大赤字：发展和安全，不断凸显。

由此，告诉拜登：国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。

最后又加一句，“这是中美两个大国职责所在。”

什么是格局？

这就是一个大国领袖的格局。

细节七，误判、误读、误导。

三个误，出自中国领导人对拜登说的这句话：

战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。

这也是很有针对性的。

美国最近动作不断，除了佩洛西的挑衅外，拜登哪怕到访中东，都要强调一下：“我们不会走开，留下一个由中国、俄罗斯或伊朗来填补的真空……”

请注意，中国，还排在俄罗斯和伊朗前面。

美国将中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，但这符合实际吗？

完全错误。

所以，中国领导人明确指出：

对中美关系，这是误判；

对中国发展，这是误读；

对两国人民和国际社会，这会产生误导。

但美国人会认识到这一点吗？拜登倒是说了一句：美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，避免误解误判……

但关键是得有行动啊！

细节八，脱钩断链搞不得。

当前，逆全球化甚嚣尘上，美国更是大棒挥舞，看谁不合眼，就脱钩，就断链。

结果呢？

中国自然深受其害，美国人其实也遭殃。反正我们看到，最近国际能源价格飙升，美国通胀一度涨到40年来最高点，一些发展中国家更处于崩溃边缘。

为什么会这样？

在这次通话中，中国领导人就明确告诉拜登：违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。

什么意思？

美国你这么搞，完全是违背规律，不仅美国经济提振不起来，世界经济更加脆弱。

很有意思的一点，就在通电话当天，美国公布最新经济数据，按年率计算，美国二季度GDP同比下降0.9%。

美国GDP一季度降了1.6%，二季度又是0.9%。按照经济学界的普遍看法，连续两个季度增长为负，那实际上美国经济已经陷入了衰退。

所以，中国领导人也真诚建议拜登：

中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通……双方要推动地区热点问题撤火降温，助力世界尽快摆脱新冠疫情，走出经济滞胀困局和衰退风险……

这应该都是有所指的。

细节九，拜登的承诺。

看新华社的通稿，拜登说了这样一段话：

当今世界正处于一个关键时期。美中合作不仅有利于两国人民，也有利于各国人民。美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，避免误解误判，寻求在利益交融的领域开展合作，同时妥善管控分歧。我愿重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

最主要的关键词：合作。

这句话，拜登确实说得很好：美中合作不仅有利于两国人民，也有利于各国人民。

另外，他还特意重申：美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

没有改变也不会改变，但最关键的，看实际行动啊。

细节十，乌克兰危机。

上次视频通话，两人谈了很多乌克兰危机，这次通话，新华社的通稿中就一句话：“两国元首还就乌克兰危机等交换了意见”，中国领导人重申了中方原则立场。

我个人的理解，不是说乌克兰危机不重要，关键是双方的立场很清楚，就没必要重复以前的话了。

记得上次视频通话中，就乌克兰危机，中国领导人引用了两句中国老话，一句是“一个巴掌拍不响”，另一句是“解铃还须系铃人”。

很形象，也很妥帖，应该也不仅仅只指俄罗斯和乌克兰。

不知道拜登听懂了没有？

最后，不想多说什么了。

这次通话，全世界高度关注。与前两次一样，这一系列细节中，我们可以看到，什么是大担当，什么是大格局，什么是大情怀，当然，还有折冲樽俎的外交风云和人格魅力。

不由想前两次中美视频会晤，中国领导人一些掷地有声的话。

历史是公正的，一个政治家的所作所为，无论是非功过，历史都要记上一笔。

中国讲究言必信、行必果，说了就要做到，做不到就不要说。

比口号，更要比行动。

今天的中国，确实不是以前的中国了。

世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。但我们更要看到，这个世界既不太平也不安宁，美国人还在不断搞事。

我们怎么办？

我总觉得，我们还是要淡定和自信，淡定看待风云变幻，自信时与势在我们这一边。领导人前两天就说，依靠顽强斗争打开事业发展新天地，最根本的是要把我们自己的事情做好。

中国发展到这个地步，只要做好自己的事情，何惧之有？

剧是必须从序幕开始的，但序幕还不是高潮。