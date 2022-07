这次中美通话，10个很不同寻常的细节

来源:“牛弹琴”微信公众号

毫无疑问,这是一次世界瞩目的电话。

世界几乎所有重要媒体,都报道了这次中美元首的电话外交。中美的官方通报和新闻稿,我一大早又看了很多遍,真是别有一番感慨。

外交无小事,细节很重要。

至少10个值得铭记的细节吧。

细节一,通话气氛。

气氛怎么样?

新华社的通稿说,“两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。”

通稿最后,还有这么一句,“这次通话坦诚深入……”

关键字:坦率、坦诚、深入。

这应该都有点外交辞令。个人的理解:

坦率、坦诚,大家都不藏着掖着;

深入,进行了充分讨论。

看到外电引述白宫的话说,通话是“直接和诚实”的,意思也差不多。

细节二、地点和表情。

这次在哪里通话?

记得前两次都是视频通话,中国领导人在人民大会堂,美国总统拜登虽在白宫,但在白宫的不同地方,上一次则选择了白宫战情室。

美方的这个地点选择,显然是别有用意的。

之所以在战情室,看外电的解释是,“通常,美国总统在这里指挥最危险的行动以及最艰苦的谈判。”

但这次,看白宫发布的拜登现场照片,他身穿西服,左手拿着电话,右手好像还拿着一支笔,前面摆放着一些文件。

不出意料的话,前面特意虚化的文件,应该是一些提示性的内容,怕拜登万一记不起或者说错了。

看环境布置,应该就在白宫的椭圆形办公室。

看照片,拜登一脸严肃,似乎又若有所思。

细节三,玩火必自焚。

中国领导人的这五个字,上了很多国际媒体的头条。

反正,美国福克斯电视台,字幕就是:中国告诉拜登:PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED(玩火必自焚)。

路透社用到了标题中,标题就是:不要在台湾问题上玩火(Don't 'play with fire' over Taiwan)……

文章中间则这样翻译这五个字:“Those who play with fire will perish by it”。

完全个人的感觉,玩火必自焚,这句话中文就非常严厉,但路透社英文用“Perish”,而不是“Burned”,感觉更严厉。

这是中国的严厉警告。

斩钉截铁、掷地有声。

确实也够坦诚直接的。

细节四,民意不可违。

其实,在“玩火必自焚”这五个字前,还有五个字,同样非常重要。

那就是“民意不可违”。

看新华社通稿,领导人是这样对拜登说的:

中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的,坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违,玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。

为什么说有些人“玩火必自焚”,那是因为“民意不可违”,14亿中国人的坚定意志,那是任何人都不可以悖逆的。

后面还加了一句:希望美方看清楚这一点。

有强烈的情感表达,但也有理性的解释分析,同时希望美国不要作出误判。这应该也是谈话的艺术。

细节五,重点阐述。

为什么说这么多台湾问题,是因为这就是这次通话的重点。新华社报道也明确说了,“(中国领导人)重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场”。

这显然是有针对性的,大家都知道的,美国的佩洛西老太太正在挑衅,试图访问台湾。

所以,这次中美领导人通话,外界最关注的一点,就是双方在台湾问题上的交锋。

除了上面掷地有声的10个字外,中国领导人还对拜登强调:

台湾问题的历史经纬明明白白,两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。中美三个联合公报是双方的政治承诺,一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉,绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间……美方应该言行一致恪守一个中国原则,履行中美三个联合公报。

这不由让我想起今年3月份两人视频会晤时的一个细节。

根据新华社通稿,拜登在那次会晤中明确:

我(拜登)愿重申:美国不寻求同中国打“新冷战”,不寻求改变中国体制,不寻求通过强化同盟关系反对中国,不支持“台独”,无意同中国发生冲突。美方愿同中方坦诚对话,加强合作,坚持一个中国政策,有效管控好竞争和分歧,推动美中关系稳定发展。

中国领导人则回应:

总统先生刚才又重申,美方不寻求打“新冷战”,不寻求改变中国体制,不寻求通过强化同盟关系反对中国,不支持“台独”,无意同中国发生冲突。对于你的这些表态,我是十分重视的。

把拜登的话,基本又重复了一遍。而且还说,“总统先生刚才又重申”,最后,又说,“对于你的这些表态,我是十分重视的”。

这就是说话的艺术,美国的承诺,我们听了不止一遍。

但美国,说话要算数哦。

细节六,两大赤字。

世界关注着中方的表态,中美的关切,也不仅仅只有台湾问题。

看新华社通稿,第二段中,中国领导人就明确表态:

当前,世界动荡和变革两种趋势持续演进,发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界,国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用,维护世界和平安全,促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。

寥寥数语中,有对当下世界的判断。

当下世界两种趋势:动荡和变革,持续演进;

当下世界两大赤字:发展和安全,不断凸显。

由此,告诉拜登:国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用,维护世界和平安全,促进全球发展繁荣。

最后又加一句,“这是中美两个大国职责所在。”

什么是格局?

这就是一个大国领袖的格局。

细节七,误判、误读、误导。

三个误,出自中国领导人对拜登说的这句话:

战略竞争的视角看待和定义中美关系,把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战,是对中美关系的误判和中国发展的误读,会对两国人民和国际社会产生误导。

这也是很有针对性的。

美国最近动作不断,除了佩洛西的挑衅外,拜登哪怕到访中东,都要强调一下:“我们不会走开,留下一个由中国、俄罗斯或伊朗来填补的真空……”

请注意,中国,还排在俄罗斯和伊朗前面。

美国将中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战,但这符合实际吗?

完全错误。

所以,中国领导人明确指出:

对中美关系,这是误判;

对中国发展,这是误读;

对两国人民和国际社会,这会产生误导。

但美国人会认识到这一点吗?拜登倒是说了一句:美方希望同中方保持畅通对话,增进相互了解,避免误解误判……

但关键是得有行动啊!

细节八,脱钩断链搞不得。

当前,逆全球化甚嚣尘上,美国更是大棒挥舞,看谁不合眼,就脱钩,就断链。

结果呢?

中国自然深受其害,美国人其实也遭殃。反正我们看到,最近国际能源价格飙升,美国通胀一度涨到40年来最高点,一些发展中国家更处于崩溃边缘。

为什么会这样?

在这次通话中,中国领导人就明确告诉拜登:违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。

什么意思?

美国你这么搞,完全是违背规律,不仅美国经济提振不起来,世界经济更加脆弱。

很有意思的一点,就在通电话当天,美国公布最新经济数据,按年率计算,美国二季度GDP同比下降0.9%。

美国GDP一季度降了1.6%,二季度又是0.9%。按照经济学界的普遍看法,连续两个季度增长为负,那实际上美国经济已经陷入了衰退。

所以,中国领导人也真诚建议拜登:

中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通……双方要推动地区热点问题撤火降温,助力世界尽快摆脱新冠疫情,走出经济滞胀困局和衰退风险……

这应该都是有所指的。

细节九,拜登的承诺。

看新华社的通稿,拜登说了这样一段话:

当今世界正处于一个关键时期。美中合作不仅有利于两国人民,也有利于各国人民。美方希望同中方保持畅通对话,增进相互了解,避免误解误判,寻求在利益交融的领域开展合作,同时妥善管控分歧。我愿重申,美国的一个中国政策没有改变也不会改变,美方不支持台湾“独立”。

最主要的关键词:合作。

这句话,拜登确实说得很好:美中合作不仅有利于两国人民,也有利于各国人民。

另外,他还特意重申:美国的一个中国政策没有改变也不会改变,美方不支持台湾“独立”。

没有改变也不会改变,但最关键的,看实际行动啊。

细节十,乌克兰危机。

上次视频通话,两人谈了很多乌克兰危机,这次通话,新华社的通稿中就一句话:“两国元首还就乌克兰危机等交换了意见”,中国领导人重申了中方原则立场。

我个人的理解,不是说乌克兰危机不重要,关键是双方的立场很清楚,就没必要重复以前的话了。

记得上次视频通话中,就乌克兰危机,中国领导人引用了两句中国老话,一句是“一个巴掌拍不响”,另一句是“解铃还须系铃人”。

很形象,也很妥帖,应该也不仅仅只指俄罗斯和乌克兰。

不知道拜登听懂了没有?

最后,不想多说什么了。

这次通话,全世界高度关注。与前两次一样,这一系列细节中,我们可以看到,什么是大担当,什么是大格局,什么是大情怀,当然,还有折冲樽俎的外交风云和人格魅力。

不由想前两次中美视频会晤,中国领导人一些掷地有声的话。

历史是公正的,一个政治家的所作所为,无论是非功过,历史都要记上一笔。

中国讲究言必信、行必果,说了就要做到,做不到就不要说。

比口号,更要比行动。

今天的中国,确实不是以前的中国了。

世界百年未有之大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。但我们更要看到,这个世界既不太平也不安宁,美国人还在不断搞事。

我们怎么办?

我总觉得,我们还是要淡定和自信,淡定看待风云变幻,自信时与势在我们这一边。领导人前两天就说,依靠顽强斗争打开事业发展新天地,最根本的是要把我们自己的事情做好。

中国发展到这个地步,只要做好自己的事情,何惧之有?

剧是必须从序幕开始的,但序幕还不是高潮。