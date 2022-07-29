美俄法高官走马灯般造访非洲，非洲大陆成冷战外交新战场？

来源：美国之音

美国、法国、俄罗斯高级官员最近几周以来对非洲多国展开了密集访问。俄罗斯外交部长拉夫罗夫本周先后访问了埃及、刚果、乌干达和埃塞俄比亚。拉夫罗夫在访问这些国家的时候，为俄罗斯入侵乌克兰进行了辩护，同时在粮食价格上涨等问题上把矛头对准西方国家。法国总统马克龙本周出访喀麦隆、贝宁和几内亚比绍，他表示法国将致力于非洲的安全。此外美国资深外交官员近期也有出访行程。有分析指，俄罗斯急需摆脱外交孤立局面，非洲大陆将成为西方国家与俄罗斯争夺外交影响力的新阵地。

南非一家促进良善治理的民主工作基金会（Democracy Works）主任威廉·古米德指出，“似乎一场新冷战在非洲正在展开，各方都在试图争夺影响力……这场角力已经进入高潮”。

分析人士认为，普京领导下的俄罗斯正在努力拉近与非洲国家的关系，试图恢复半个世纪以前苏联时代在非洲的形象。

俄罗斯剑指西方

欧洲国家过去在非洲的殖民史，是俄罗斯在非洲抨击西方国家的素材。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在访问行程中，将西方国家描绘成恶棍形象，指责西方国家抬高粮食价格。拉夫罗夫表示，西方国家伪善地指责克林姆林宫把粮食作为武器，西方国家挑起帝国式的征服战争。拉夫罗夫还指责美国和欧盟通过制定苛刻的环境政策推高食品价格，西方国家在冠病大流行期间囤积粮食。

拉夫罗夫的行程中接连发表演讲，他在刚果共和国和乌干达停留期间的讲话的主旨是，将俄罗斯描述为在非洲受人尊敬的朋友，而不是带有殖民心态的傲慢的西方列强。拉夫罗夫在俄罗斯驻埃塞俄比亚大使馆发表了半小时演讲，他在演讲中说：“我确信世界上绝大多数国家都不想像殖民时代那样生活。”

拉夫罗夫在访问中为俄罗斯发动对乌克兰战争做了辩护，将入侵称之为“特别军事行动”。他在埃塞俄比亚的演讲中表示，“乌克兰的局势确实对食品市场产生了负面影响，但这不是因为俄罗斯的特别行动，而是因为宣布制裁的西方反应绝对不足。”

美国国际开发署署长萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）在东非国家肯尼亚表示，美国将帮助这个遭受多年干旱的地区对抗饥饿，同时她批评俄罗斯阻止乌克兰出口粮食等行为损害了肯尼亚人民的利益。她说：“通过封锁乌克兰的粮食出口和限制俄罗斯自己的化肥贸易，普京的行动给肯尼亚人民和世界其他国家带来了痛苦……他正在通过伤害肯尼亚人民使自己获益。”

俄罗斯影响力扩大

今年3月，在联合国针对谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议案上，28个非洲国家投票赞成此议案，然而有25个国家投下了弃权票或者没有投票。这显示出俄罗斯在非洲已经有了相对重要的影响力，与西方的差距正在缩小。

拉夫罗夫此次访问非洲受到了热烈的欢迎，乌干达总统约韦里·穆塞韦尼在会见拉夫罗夫时没有戴口罩。而在会见后的一天，总统穆塞韦尼则戴着口罩出现在公众面前。穆塞韦尼掌控总统大权长达30年，一直被认为是美国和西方的盟友，但是他在乌克兰问题上拒绝批评俄罗斯，并在战争爆发之初表示，由于乌克兰在俄罗斯影响范围之内，普京的军事行动是可以理解的。分析人士指出，乌干达总统长期掌权，是非洲大陆的意见领袖，俄罗斯与其加强关系显然是首选。

乌干达社运人士莎拉·碧瑞特（Sarah Bireete）对路透社表示，总统穆塞韦尼靠近俄罗斯，因为“俄罗斯不会质疑他的人权或民主记录”。

被视为西方坚定盟友的埃塞俄比亚近年来和俄罗斯关系日益密切。该国北部提格雷州2020年爆发严重冲突，造成数千人死亡，上百万人流离失所。美国和欧盟指责埃塞俄比亚政府武力镇压骚乱，该国和西方的关系出现了裂痕。拉夫罗夫在会见埃塞俄比亚外交部长德梅克时，表示支持该国政府为稳定局势采取的努力措施，同时表示非洲国家试图定义自己的未来、解决自己的问题属于多极世界趋势的一部分。拉夫罗夫还指责美国和西方追求霸权反对这一趋势。埃塞俄比亚外长德梅克对俄罗斯支持该国政府“捍卫埃塞俄比亚主权”表示感谢。

争夺话语权

俄罗斯官方媒体在西方国家并不受欢迎，今日俄罗斯（RT）等媒体在美国被视为外国代理人。俄罗斯入侵乌克兰以后，俄罗斯官方媒体受到了欧盟国家的抵制。目前俄罗斯官媒正在非洲大陆寻求扩张机会。

南非最大的付费电视平台MultiChoice在欧盟和英国宣布对俄罗斯实施制裁以后不再播出今日俄罗斯的节目。今日俄罗斯则计划在南非约翰内斯堡建立分局，试图通过这一手段恢复在MultiChoice平台上播出。乌干达国营广播电台与今日俄罗斯签订了协议，每天提供两个时段播送今日俄罗斯的节目。

“对于俄罗斯来说，这是一场战斗，它的声音在非洲需要被听到。”南非威特沃特斯兰德大学新闻学教授安东·哈伯表示，俄罗斯正在培养长期影响力，“他们认为这是培养影响力的沃土，当然在联合国的投票也很重要。”

法国总理马克龙在访问行程中指责克林姆林宫利用今日俄罗斯等电视节目做战争宣传，并指俄罗斯阻止乌克兰出口粮食敲诈勒索世界。马克龙呼吁非洲国家不要站在俄罗斯的一边。

近年来，俄罗斯与中国均对非洲大陆加强了投入，以争取非洲国家政府在国际上的支持。欧美国家在资源投入方面明显不及俄罗斯。美国政治新闻网站Politico指，俄罗斯官媒投入的资源可以“无上限”，而欧盟2015年建立的反制俄罗斯假新闻的机构每年预算仅有数百万欧元。俄罗斯也是非洲极权国家武器的重要来源，斯德哥尔摩国际和平研究所指出，非洲进口军事设备一半来自俄罗斯。