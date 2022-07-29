晶片与气候法案突然“复活” 未足与华竞争却能救亡拜登？

来源：香港01

作者：叶德豪

本年11月中期选举大败将至，拜登民望跌至比特朗普同期更差的水平，七成半民主党人希望拜登不要再寻求连任。当民主党支持者一片愁云惨雾之际，各项早已被视为回天乏术的立法，近日却突然“复活”，从晶片生产、科研、加税、气候、药价到同性婚姻保障等不同政策都有望通过国会落实。一时之间，黑云满布的天空似乎出现了一道曙光——人们不难想到，在民主党2020年总统初选之际，拜登起初败象纷呈，最后却反胜跑出。历史会再重演吗？

立法一：2800亿美元支持晶片与科研

7月28日，美国国会众议院在24位共和党议员倒戈下，以243票对187票，通过了总值2800亿美元（3856亿新元）的《晶片与科学法案》（CHIPS and Science Act），当中包括讨论了超过一年的520亿支援美国晶片生产的拨款，以及近2000亿美元用于人工智能、机械人、量子电脑等尖端技术的研究和开发，由各联邦部门分五年规划，责成商务部设立20个区域科技枢纽，加快对美国国家安全关键技术的发展。此法案前一天也在参议院获得高达17位共和党议员支持通过，相信很快会获拜登签字落实。

此法案的产业政策味道，以及“中国因素”，是不言而喻的。各党在此法案的细节上争持了13个月，类似的概念更早在2019年已在国会提出，本来人们对其前景也不太乐观。此刻法案“突然”获得通过，有两个明显的促因。其一，从英特尔（Intel）到台积电（TSMC）都表达了如果他们不能获得法案拨款的资助，将不会按原订计划推进在美国设厂的行动。其二，本月稍早中芯（SMIC）传出成功制成7纳米晶片的突破，几乎超越了英特尔的进程，再次敲响了美国晶片科技逐渐落后的警号。

不过，这种迟到了几十年的产业政策难以在短期在扭转美国晶片产造产业的落后。本年初，台积电创办人兼前董事长张忠谋在接受布鲁金斯学会（Brookings Institution）访问时，就称以这几百亿美元去支援美国的晶片制造业“并不足够”，这只是一个“非常昂贵的无用之为”，认为美国在半导体产业的优势在于设计的能力，制造方面在成本上无法在全球市场上竞争。

要将制造业带回本国，这几百亿恐怕只是第一步。

立法二：3700亿史上最大气候开支

另一方面，去年底起基本上已宣告死亡的《重建更好未来法案》（Build Back Better Act）却有可能以《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）的形式“局部”复活。前者从气候、医疗、税务到育儿补贴无所不包的近2万亿开支，被削减至数千亿美元，但《通胀削减法案》提出3700亿美元的气候拨款，已能成为美国史上开大的气候开支法案。

该法案同时也将授权美国政府医保Medicare与药商谈判药价，预计在落实10年内可节省2880亿美元，并加强打击避税、堵塞税务漏洞、设立15%最后企业税，未来10年可增加7400亿美元的收入——这些收入一方面将用于气候开支，另外的3000多亿则用于偿还国债和资助奥巴马医保。

《重建更好未来法案》一直受到西维珍尼亚州保守派民主党参议员曼钦（Joe Manchin）阻碍。即使民主党本年以来与努力与他进行幕后谈判，曼钦本月稍早却表明在8月通胀数字出炉之前不会支持新的气候开支。当时，民主党进步派在酷热之中已接受了美国联邦政府气候政策已死的事实，将注意力转向由民主党控制的深蓝州份，希望能以州政推动减排。

本周三（7月27日），曼钦却突然转軚，公布了他支持的3700亿气候政策，使过一年多以来将曼钦批评得体无完肤的民主党进步派大跌眼镜，却为拜登的气候政策展开了一些曙光。当中的一些主要政策包括：无排放发电产业、发电减排、核能发力的税务减免；购买电动车的税务减免；资助具能源效益的家居改装和电器；资助国内洁净能源生产的投资；向甲烷泄漏征费；资助受气候转变影响的低收入社群等等。根据估计，此法案若获得通过，美国到2030年将能减少40%的温室气体排放（相较于2005年）。

在俄乌战争的能源危机之下，分析认为，《通胀削减法案》换了名字作包装，而且内容加入了联邦政府支持油气开采的硬性要求，可加快西维珍尼亚州输气管项目的通过，才争取到曼钦的支持。而且，年前早预言美国高通胀难避的美国前财长萨默斯（Lawrence Summers），也似乎以压抑通胀的角度帮忙说服了曼钦。

虽然法案并不完美，但如果能顺利通过，将能大大减少民主党进步派对拜登政府的不满，增加他们在本年中期选举的投票热情。

不过，此法虽然获得曼钦改变立场支持，但在参议院只得50席的民主党尚需说服另一位保守派参议员、来自亚利桑那州的西内马（Kyrsten Sinema）——后者曾被指与药商过从甚密，也曾反对加税，虽然法案内容已预先按照其政治倾向作出了特别设计，但西内马至今仍未对此作出公开表态。

立法三：明文保障婚姻自由

除了晶片、科研与气候等几个项目总值6500亿美元的法案之外，最近众议院在超过40位共和党议员支持下，也通过了明文保障同性婚姻和跨种族婚姻的《尊重婚姻法案》（Respect for Marriage Act），在参议院的60席反拉布门槛下也有望通过，有望成为美国近年来极罕见的人权保障立法。

虽然同性婚姻和跨种族婚姻的权利，早已透过最高法院的判例而得到保障，但现在的保守派最高法院倾向只看宪法原文，有可能会像此前推翻宪文并无明文保障的堕胎权50年先例一般推翻这些婚姻的宪法权利地位。唯一出路，就是国会先行立法保障，以塞高院保守派法官之口。

若然《尊重婚姻法案》获得通过，拜登和民主党人即使未能挽回堕胎权之失，也可以告诉自由派选民，他们至少有从宪法权利被推翻的判决中汲取教训，为其他权利保障先作“防患于未然”的准备。

政治的风向往往能转变于片刻之间，《晶片与科学法案》的落实、《通胀削减法案》与《尊重婚姻法案》较为明朗的前路，在国会即将进入竞选停滞期之前，可算是拜登民望以至民主党选情的救命草，也许能扭转中期选举的颓势。

此等正面发展，加上9月国会暴乱听证重启势将渲染特朗普和共和党对美国民主体制的持续威胁，而且乌克兰战场上也出现了乌军反击契机，这些因素未来的叠加影响，未必无法推翻民主党必败的预言。