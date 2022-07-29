美国经济陷入痛苦抉择困境

来源：台湾《经济日报》社论

美联储（Fed）27日会议决定再度提高联邦基金利率3码，达到2.25-2.50%区间。由于6月整体消费者物价指数（CPI）冲到9.1%，Fed再次剧幅升息早已在各界预期之中。关键在于之后的升息之路将走多快？走多远？不仅金融市场亟望从决策声明与官员谈话中搜寻到蛛丝马迹，经济学界及政治人物也针对升息路径爆发出激烈争议。

美国当前的经济处境既罕见，又困难。通膨居高不下，自不在话下；同时景气又告减缓，今年第一季经济已经负成长1.6%，第2季再度萎缩0.9%，已经符合经济衰退的“技术性”定义。通膨与衰退，“两害相权，当取其轻”，但争执点在孰为重，孰为轻？打通膨，是“短痛”；不打，会变成“长痛”；“长痛，不如短痛”，但如果“短痛”已经痛到不行，则避免“长痛”也只是奢谈。

升息路线论战正打得火热。“鹰派”以经济学家桑默斯为首，他早在2021年初就提出警告，指出拜登力推的1.9万亿美元（2.62万亿新元）“美国拯救计划”扩张支出过当，导致超额需求，将大幅推升通膨，结果应验。他现在认为击溃通膨的唯一解方，就是持续升息，直到需求萎缩，且数百万人失业为止。桑默斯推测，可能需要失业率升到6%，且持续五年；或升到10%，为期一年，才能有效压低通膨。他甚至主张现在应该加税，进一步压缩需求。

至于“鸽派”，则以民主党参议员华伦领头。他们强调冠病疫情与俄乌战争才是推升通膨的元凶；Fed持续强力紧缩只会导致经济衰退，失业激增，却不可能使美国生产更多晶片，更不能使中国大陆停止防疫封禁或打败普京。再者，对民众而言衰退比通膨更要命，因为通膨只会使实质薪资缩水，但衰退让许多家庭失去工资收入，而且失业造成的负面影响往往会持续数年。

深入观察，不难发现“鹰派”的论调偏重于需求面，原因是供给面难以掌控，只能借由压缩需求来抑制通膨。但问题是衰退带来的“短痛”，必然将是“剧痛”，可能超过一般民众与政治人物所能忍受的极限；而且在压缩需求同时，将打击企业投资及雇用意愿，从而压缩供给，使通膨时间拉长，“短痛”也将变为“长痛”。

至于“鸽派”，则尽量淡化需求面对通膨的作用，强调通膨主要是由供应链瓶颈与俄乌战争等供给面因素造成，为拜登政府扩张支出及Fed强力宽松开脱。但“鸽派”并未对当前通膨升高提出解方，似乎只是希望通膨能随着时间而自行消退，以“长痛、小痛”，代替“短痛、剧痛”。一味以拖待变，任由通膨维持相对高档，并持续侵蚀实质购买力及生活水准，一旦如此，“长痛”已属必然。两害相权，依然难分轻重。

归根结底，利率升得多快，升到多高，最终仍将由Fed决定。目前鲍尔明面上的说法是“抑制通膨是Fed的第一优先要务”，且愿意牺牲经济成长来达成，但同时决策官员们也隐约透露出对经济滑坡的忧虑。目前利率已接近大部分决策官员所估计的“中性”水准，即2.5%上下；但此一水准是假定通膨处于2%目标附近时才有效，已完全不适用于当前的情况。估计不出新的“中性利率”水位，Fed就只能“走一步，看一步（meeting-to-meeting）”，紧缩政策很容易沦为“停停-走走（go-stop-go）”，经济也将陷入低成长、高通膨的“停滞膨胀（stagflation）”，民众也只能承受“缩水式通膨（Shrinkflation）”的痛苦。

评析当前美国的经济困局，看似狗吠火车，其实不然。作用之一，是借由观察动向，探索台湾本身的问题，并寻求因应之道，不能被牵着鼻子走；之二，则是学到教训，财政及货币政策不能只顾眼前，一味好大喜功，做大做松，终致尾大不掉，噬脐莫及。