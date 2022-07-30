香港红馆舞台骇人意外 安全至上追究责任

来源：香港明报社评

人气男团MIRROR香港红馆演唱会发生严重意外，舞台巨型屏幕突然坠下，导致舞蹈员重伤。红馆“开骚”数十载，为市民留下不少美好回忆，从未发生过如此骇人舞台意外。为何悬吊巨型屏幕的钢缆断裂？是设计、安装还是操作出问题？工程结构安全检查有没有做足？一连串的疑问，有待厘清。主办单位、制作公司、康文署和机电署等有责任确保场地安全，业界更不能为了追求表演效果，罔顾表演者安全。当局必须彻查此次事故，是否涉人为疏忽或监管不力，与此同时，政府相关部门也需要跟业界商讨，如何在不扼杀舞台创意创新下，确保表演者及观众安全。

舞蹈员重伤可避免 疏忽马虎必须彻查

红馆1983年启用以来，一直被视为香港流行乐坛最重要演出场地，“红馆出骚”是不少歌手和表演者的心愿，不同年代的歌迷乐迷，对红馆亦有很多回忆。红馆39年历史中，曾经发生过一些不幸意外，试过有歌迷失足跌落楼梯撞伤头部，送院抢救无效不治，亦有歌手在舞台意外坠下受伤，但像周四晚舞台巨型屏幕高空急坠压伤舞蹈员的骇人场面，实属前所未见。

MIRROR当时得令，不少人对他们的演唱会充满期待，未料横祸突来，原定12场演唱会，开到第四场便被迫中途腰斩。事故中，一名舞蹈员颈椎严重受伤，情况令人担心；在场观众目击意外一幕，不少人吓得目定口呆，至今仍心有余悸；事故片段网上疯传，画面震慄令人不安，演艺界呼吁停止转发。外界关注受伤舞蹈员安危，同时亦难免会想，万一装置坠落位置下方有观众，伤亡何其严重。

此次舞台事故，让原本盛载喜乐热情的红馆，留下一道令人难以忘记的悲痛伤疤，普罗大众都想知道，为何发生这样的悲剧。政府跟进此次事故，官员即晚有反应，回应算是迅速。文体局长和劳福局长昨早到场了解，确认屏幕两条钢缆其中一条断裂，当局已成立由康文署助理署长领导的工作组，连同机电署及其他专家，彻查事故原因，包括有否违反职业安全条例。演唱会主办方表示，若发现有工作单位或个人涉及不当行为，将即时报警处理。

一般大型表演，租场者须负责场地安全，舞台建筑安全要找合资格结构工程师认证，并将相关证明文件，交予康文署审视，大会方面有责任确保舞台装置及效果，符合当局的舞台安全规定及指引。今次出事的垂直升降屏幕，机械操作不算复杂，类似设计在演唱会沿用多年，之前从未出现问题，足证此次事故完全可以避免。业界人士指出，结构工程师在“开骚”前会再做一次检查，之后每日检查，交由制作单位处理。大会及相关单位有没有跟足规例程序办事，必须搞清楚。

业界人士称，现时演唱会制作，“判上判”普遍，制作公司“大判”将各项工程拆细交予“小判”，有时连聘请结构工程师安全检查，也是由承包商自行负责，这种“自己找人检查自己”的做法，是否稳妥，值得商榷。当局有必要跟业界商讨，改善舞台工程监管安排。与此同时，康文署、机电署等部门有没有克尽己任，认真把关审视，还是看看文件、草草了事，实际情况同样需要跟进。

平衡安全与创意 政府业界要商量

此次演唱会事故，除了追究人为疏忽及法律责任，涉事机构有否好好照顾演出者，同样惹人关注。MIRROR演唱会舞台机关复杂，彩排时已有舞蹈员坠台受伤，有其他表演者在社交媒体上，对制作单位表达不满；正式“开骚”后，4天内有3天发生事故，除了屏幕下坠意外，也有MIRROR成员失足跌落台，粉丝们看到偶像一时在高空吊桥演出，一时又要做危险动作，心中只有担心，而不是兴奋。

屏幕意外发生之前，已有逾万人联署要求主办方正视演唱会安全，未有适当安全措施前，暂停非必要机关或升降台；康文署在收到市民投诉后，亦有联同劳工处，就舞台意外情况，向主办机构提出改善意见。虽然大会之后有听取建议，取消高危动作表演，然而结果还是发生了严重事故。意外发生一次，也许是不幸，但当事故接二连三，一次比一次严重，就很难想像不涉疏忽马虎、不重视安全等问题。屏幕事故发生后，网上出现种种流言，有人质疑涉事巨型屏幕草草安装；有人则认为演唱会彩排日数不足，质疑为了加场赚钱而压缩应有彩排时间，不利表演者熟习舞台环境。主办机构和相关人士有责任向公众详细交代和澄清。

大型表演追求华丽夺目，盼令观众印象深刻，虽说是主办者和表演者的共同愿望，但歌手和舞蹈员不是杂技人，表演安全才是最基本。演艺界关注此次事故会否长远影响演唱会创作，担心当局在舞台设计及机械工程等方面从严从紧，变得太过保守，扼杀舞台创意创新空间。业界有此忧虑，可以理解，可是汲取此次意外教训，加强舞台安全，确有必要，政府与业界可以好好商量，寻求平衡。