爱憎李登辉 泛蓝团结添变数

来源：台湾《联合报》

日本前首相安倍晋三本月因遭枪击逝世，原定七月要到台湾访问并纪念前总统李登辉的计划只能徒留遗憾；不过，这让近日不断强调“友日”的国民党主席朱立伦有了不同想法，月中下令要重新审视党史和评价李登辉。朱立伦亲美友日的方向或许是当前趋势，但在年底大选前拋出震撼弹，可能再成泛蓝团结的一大变数。

李登辉逝世7月30日满两周年，国民党将在朱立伦及国民党官方脸书发表对李登辉的看法，重新审视党史和评价李登辉。

不过，台湾总统蔡英文日前肯定故总统蒋经国贡献，“尊蒋路线”被绿营重批价值错乱，蔡英文踉跄的殷鉴不远，尤其台湾社会“爱憎李登辉”的恩怨情仇，至今尚未完全盖棺论定，朱立伦“重新纪念”李登辉，深蓝必先炸锅。

2000年，国民党首度失去政权，李登辉逐渐退出国民党权力核心，隔年虽筹组台联党，李登辉始终只挂名“精神领袖”，他更否认自己是“台独教父”。不过，他违纪辅选，国民党最后以“损害党的声誉”和“恶意攻讦本党，致损害党的利益”等规定，撤销李登辉党籍。

同年，国民党的党史因此“中断”。过去每年都有编年史的国民党历史，因为不愿承认这一年李登辉领导的国民党，让李登辉“和平转移政权”，却使国民党首度失去政权，从此也未再重启国民党的编年史。

前总统马英九执政前两年与李登辉关系还算融洽，也会向他请益，但随着李登辉对钓鱼台、两岸等言论歧异，让马英九痛批“明显违背历史事实”、“我实在听不下去了”，两人也就渐行渐远。

李登辉逝世时，时任国民党主席江启臣曾在脸书肯定李登辉推动民主转型的根基，但他也说，李登辉长期担任国民党主席，也让国民党走向另一个完全不同的阶段，留给许多国民党员复杂的感受，功过评断留待后人。

朱立伦从六月访美一句“九二共识是没有共识的共识”，到本月因为安倍逝世降半旗，以及对于抗日战争表达，历史的情节可以记住，但不是用来作为政党对抗和政治斗争的任何方式，国民党不要仇日，都曾引发党内不满。

蓝营还待团结整合，如今国民党中央再打出充满争议的“登辉牌”，遥望2024，却可能葬送2022，对选情是补药或毒药，各界都拭目以待。