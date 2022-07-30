从拜习会看台湾的机会与挑战

来源：台湾《经济日报》社论

拜习电话热线140分钟，但对外揭露的内容却极其有限。按中国大陆说法，台湾问题是主轴，兼论经济脱钩对美国、全球的不利。而白宫则指出共谈了三大主题，分别是气候变迁及医卫安全的合作、俄乌战争以及台湾问题。归纳双方资讯，大概唯一的共识就是保持沟通、管控分歧、避免误判。

对于这个少数共识，拜登可谓彻底落实，连同本周热线，拜登上任以来已经与习近平通话五次。至于俄乌战争及台湾问题二大争议，并未见到突破性改变。大国领袖峰会不会临时起意；回顾过去两个月，美国安顾问苏利文与中共中央外事办主任杨洁篪6月在卢森堡的会面，应该就是起点。7月初先有美财长耶伦与中国副总理刘鹤视讯，接着是国务卿布林肯与中国外长王毅五小时会谈，明显是在为这次高峰会预作准备。

以这样的筹备脉络，基本可以证实美方的主题设定在台湾问题、朝鲜等区域安全，以及俄乌战争，也应该触及全球/美中经济展望，众议院长佩洛西访台争议则是个小插曲。对于台湾问题，从筹备会议到拜习峰会，中国大陆维持几乎相同的强硬用语，而非一般筹备会议“丑话先说”，让领袖扮白脸的作法，反应出对美国口头表示一中政策未变，却在推动上弹性调整，中方表示不安。对于这个不安，美国除了重申未改变外，就是用“保持联络”的方式予以回应。这是第一个无改变。

俄乌战争也是相同。美国目前立场大概是在中方不可能加入制裁的情况下，至少要控管中国在军事等方面对俄罗斯的协助。同样从筹备会议到拜习峰会，并未有实质变化。至于全球经济问题，美国在意的是摆脱疫情带来的停滞及通膨等副作用，中方更在意美国的脱钩断链举动，一样是相互告知彼此立场的性质。在各方关切的移除制裁关税方面，美国为维持主导性不可能跟中方商量，至多继续关切中国各种产业补贴的扭曲问题。

归纳而言，峰会过后，美中未来继续在战略性竞争格局下，维持其互动分寸。特别是美国将于11月举行国会改选，民主党目前声势持续走弱，短期目标应该会在大局不变的条件下，避免不好处理的突发事件。至于佩洛西访台一事，除了添增其本身的美好回忆跟两岸话题的“温度”外，不会改变大局，却有一定程度的突发风险，应该就是拜登政府想劝退的原因。

在一切不变的情况下，台湾及亚洲各国将继续面对美中对抗背后的机会与挑战。最新发展，是日前美国会通过的晶片法所代表的全球半导体脱钩变局。晶片法只是美国建立半导体新结构的一部分，目的包含维持美国在研发及设计领先、重建本土生产能量，以及深化人才培育。从台湾及韩国两个在代工生产阶段核心伙伴的角度观察，此法只是美国在半导体业推动“人人为我”的最新工具，预算补助也算好事。相较而言，美国另外推动的台美韩日半导体制造联盟（FAB-4），可能才是压力所在。近期传出韩国产业犹豫、政府迟疑，因为一方面担心美国“人人为我”的思维下，技术、人才会加速流失，他方面FAB-4抗中色彩浓厚，而韩国在中国投资规模巨大，出口占比又高，深怕入队会再次引发2017年的限韩令报复。然而美国依旧是最大客户，对手台湾几乎确定加入，是南韩犹豫难过的原因。

韩国产业和政府的苦恼，其实也是台湾和日本的烦恼，何况台湾半导体在对岸的投资及其它利害关系一点也不比韩国少。如何化险为夷，是未来十年台韩日的重要考验。或许也应该私下推动“台日韩FAB-3同盟”来共商大局。

