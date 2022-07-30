打美日保台牌 扭转选情输掉国安

来源：台湾《旺报》社评

民进党九合一选举在林智坚“论文抄袭案”发酵之下，可能大崩盘，为了转移焦点，积极从美、日找寻“抗中保台”能量，想要再造2020年总统选举大翻转的“台湾奇迹”。包括运用游说力量运作美国众院议长佩洛西访台、邀请美国前国防部长埃斯珀访台，举办“凯达格兰论坛”邀日本前外相演讲，以及27日率团访台的前防卫大臣等。中国大陆国家主席习近平与美国总统拜登电话会谈，使用违背元首仪节的“民意不可违，玩火必自焚”强烈字眼警告美国，让人不禁为台海安全捏把冷汗。

习近平警示勿玩火

曾说“台湾有事等于日本有事，日本有事等于美日同盟有事”的日本前首相安倍晋三不幸遇刺身亡，安倍的“幽灵”在民进党操控下，却飘荡于台湾的上空。外交部与两岸交流远景基金会合办“凯达格兰论坛”，邀来日本前外务大臣暨防卫大臣河野太郎以线上方式发表专题演说。他再次渲染“中国军事威胁”，警告“中国（大陆）正在提高对台湾动武的可能性”，呼吁美国和理念相近国家应该共同“保卫台湾”。他还说：“日本在境内为美军提供基地和其他军事设施，成为防卫日本以外领域的合作基础”。

河野太郎更指出，中国大陆对台湾造成的威胁越来越严重，并点名联合国说道：“如何联合其他志同道合国家保护台湾免于中国（大陆）的攻击，是现在必须回答的问题”，更直指联合国面临俄乌战争形同瘫痪，认为今日国际社会必须打造“联合国2.0”。河野的言论就是把台湾问题连结到俄乌战争，再连接上美日安保同盟，最后更直指联合国，把台湾问题国际化，让台海发生危机时，可以呼吁全球共同保护台湾的安全。

河野有意挑起两岸冲突，让台湾人帮日本人来打一场抗中大战，也让美国介入以保护日本的安全，甚至利用战时实质占领地位未定的钓鱼台列屿，如果台湾无法抵挡大陆的攻势，日本甚至可以用保护台湾的名义，派兵进入台湾，实现“台湾殖民地”返还“大日本帝国主义”旗帜下的旧梦。

除了河野以线上演讲表述关切台日安全之外，日本前防卫大臣石破茂众议员、前防卫大臣滨田靖一等众议员也于27日抵台访问。日本前防卫大臣在美国前防长埃斯珀之后，又以“思考日本安全保障之会”的名义访台，无非就是要传达美日安保体制对台海问题的共识，让台海问题真正变成美日同盟的安全问题。

民进党频蹭美鹰派

美、日前国防部长接踵访台，对内、对外传递类似意义，有关台海的和平稳定的机制将会落实，未来不排除美日安保体制下的台海问题，扩大为国际社会关注的台海议题，把台湾问题国际化。而台湾海峡和平稳定已经与国际秩序密切相连，这是俄乌战争带来的新发展。

美、日鹰派都热衷打“台湾危机牌”，强调大陆可能攻破第一岛链，若被大陆打破，首当其冲是日本，台湾如果不加强武器等防卫，日本会有危机，绝非美国所乐见。如果大陆取得台湾，大陆掌控第一岛链，对美、日不利。大陆目前在南中国海不断扩张，已触及第二岛链，如果台湾被突破，澳洲守第三岛链将压力倍增，整个中国崛起不只是经济，也是战略崛起的问题。

美、日鹰派意图把台湾问题国际化之外，也在建构台湾新的地缘战略角色，这可以从冷战初期美国围堵战略漠视台湾战略地位，韩战爆发才开始重视台湾看出，台湾只是美国抗中的“工具”，把台湾拖进美中“终须一战”的战略前沿。未来若美日与中发生冲突，台湾必然成为美日中大战的炮灰，台湾人愿意吗？更严肃的问题是，拜登政府显然是鸽派，民进党和鹰派太过接近，对自己好吗？

民进党在选举出现劣势的情况下，积极祭出美日保台的戏码，希望再度演出逆转胜的历史记忆。只是，美中固然激烈角力，拜登政府依然与中国保持有效的沟通，日中关系也在发展中，并未陷入全面对抗，民进党过度操作美日保台，若不幸失控，那么人民何辜，“国家”何辜？