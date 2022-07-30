拜习对话 佩洛西如何收场

来源：台湾中时新闻网

在外界纷纷揣测美国众议院议长佩洛西是否来台之际，美中元首通话如期进行，拜习这次长达2小时的通话聚焦台海议题，虽然双方仍停留在各自表述，但可以想见，拜登和习近平应就佩洛西访台事宜深入沟通。若佩洛西坚持来台，此行可能以“低调再低调”收场。

实际上，早在外媒传出佩洛西重启访台计划的风声时，美方行政体系、军方就已非常巧妙地给出态度，那就是“不适宜、不乐见”。拜登最倚重的国安幕僚苏利文强烈反对，而拜登本人也无意间提及军方角色，究竟是说漏嘴还是有意为之，已经不再重要。美军的意思也很明确：如果佩洛西非要去，那么军方只好依据法定职责，协助做好维安工作。

从前期美方内部拉扯中，基本可以透露出拜登政府、军方目前最真实的台海立场：第一，深刻体认到台海是美中最大冲突点，而且很明白北京划出的“红线”在哪，所以向佩洛西提出了疑虑和异议。第二，充分了解到佩洛西访台会对美国政府的台海立场造成冲击，所以反复重申美方不支持台独的“一中政策”不变。第三，完全尊重宪政架构下佩洛西作为国会领袖的权力，虽不会阻挠，但也不会为她背书。

因此，在上述背景下，拜登应该透过这次通话向习近平表达了立场和关切，而习近平表示“民意不可违，玩火必自焚”，似在预告两点：第一，大陆必须对佩洛西访台采取激烈反制手段；第二，佩洛西若执意访台将承担最大责任。但很明显，相比过去两次拜习对话，北京就台海议题的质疑和警告更多是直接针对拜登政府，而此次通话中，北京对拜登政府对台言行的指责性语气没那么强，应对拜登政府在佩洛西访台的处境上有所理解。

作为一个即将卸任、追求最后历史定位的西方反共政治领袖，佩洛西访台几乎是箭在弦上、不得不发。但耐人寻味的是，当重启访台行程曝光后，佩洛西回应媒体时已经表态“支持台湾，但不支持台独”，这个立场其实和美国政府保持一致。因此，政治个性极度张扬的佩洛西本人，相信在来台期间的言行会有所收敛。

经过此次拜习通话的沟通，佩洛西访台可能会出现三种状况：第一，“蜻蜓点水”展开拜会行程，场所可能只限于松山机场，停留时间可能仅在1小时内；第二，闭门拜会不对外直播，且必然在蔡英文面前重申“支持台湾、不支持台独”的立场；第三，拜登政府会再次重申既有的台海政策，或要求蔡政府立即澄清不追求台独的立场。

如此一来，大陆如何回应和反制就值得关注了：佩洛西在台时段，大陆军机会紧贴台湾领空保持环绕？或正式制裁佩洛西及访问团成员？答案很快就会揭晓。

作者苏泳霖，台湾智库研究员