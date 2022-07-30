中美在台海军事相遇的几种形式

来源：香港01

作者：杭子牙

佩洛西亚洲行已出发，她表示，基于安全理由，不会透露行程内容，访台与否引发国际关注。中美间气氛早已经先搞起来了。7月29日，解放军第80集团军官方微博挂出“备战！”二字的极简略消息，解放军驻福建部队也发布公告，从7月30日8时开始，对距离台湾最近的平潭海域实施封锁，进行实弹射击。

同一时间，人们注意到，美国列根号（里根号／雷根号）航母打击群正在南中国海向北方向一路高速航行，从航迹行程看，台湾附近海域极可能是列根号此行的目标海域。

围绕佩洛西可能对台湾展开的历史性访问，中美最近展开了一场激烈的底线博弈。中方将此次访问视为美国对中国主权和尊严的严重侵犯，把如何应对危机看成了台湾问题红线还能否在国际上立得住的试金石，做好了“打得一拳开，免得百拳来”的最坏準备。解放军与外交系统最近连续表态，称“如果佩洛西一意孤行前往台湾，解放军绝不会坐视不管。”

美国方面，尽管拜登政府并不乐见佩洛西访问台湾，但是当这位“战斗值”总是习惯性拉满的民主党斗士既然已经决意开展这次冒险之旅，“民主美国”对抗“共产中国”的一个符号性行动，依照美国既定法律与行政规程，美军就必须为之提供安全保证，拜登就此也无可奈何。

本周三，美国国防部长奥斯汀表示，他已与佩洛西进行了交谈，并向她提交了一份安全评估报告，一般认为，美军列根号航母打击群从南中国海紧急前往东海台湾海域，就是为佩洛西可能的台湾之行保驾护航。

7月28日晚间，拜登与习近平进行了上任以来的第5次通话，台湾问题是双方交锋的一个焦点，就在双方通话后12个小时不到，佩洛西开始了她夺尽眼球的亚洲行程。很显然，即便中美已经在元首层级展开沟通，希望能避免此次冲突，但是就佩洛西是否会访问台湾，以及如果访问会到底会产生什么样的严重后果，双方在心里都仍然没底，因此在一线军事部队，中美都必须做好最坏打算。

那么，如果中美真就佩洛西访问台湾在军事层面产生摩擦，会以什么形式呈现呢？

已经退休的官媒《环球时报》总编胡锡进日前公开提议，解放军战机可以选择在适当距离上“伴飞”佩洛西的专机，与其同时进入台湾岛，掠过其降落机场的上空，然后穿越台湾岛返回大陆。

胡锡进认为，这样做直接发生军事冲突的可能性很小，而一旦解放军战机飞入并穿越台湾岛，将是一个比佩洛西访台更具有里程碑意义的先例，因为她创造了解放军战机飞越台湾岛的契机，打开了解放军战机对台湾岛行使主权的崭新空间。胡锡进建议中国大陆要勇于迈出战机飞越台湾岛的这一步，它与战机绕飞台湾不同，能够真正体现中国对台湾的主权，比任何外国高官访台都更具实质意义，利用佩洛西访台完成这个跨越最有可能让它成为一个和平的过渡。

而中国互联网上一些更兴奋的声音则提出，如果佩洛西执意访问台湾，中国完全可以击落佩洛西的座机，以此向世界尤其是美国宣示一种态度，同时也打开“武统”契机，对台湾展开大规模军事行动，一举完成国家统一进程。

这种观点认为，中美未必会因为佩洛西专机被击落而爆发全面战争，而且即便双方爆发战争，在台湾附近海域，美军也没有必胜的把握，而如果中国能走出这一步，则由此一则宣示了在台湾问题上不容任何外人再染指的态度，二则也一劳永逸地解决了已经存在七十多年的台湾问题，从此进入一个新的大一统历史阶段。

以上两种设想在中国互联网上都有不少拥趸，在美国网路舆论场上，类似解放军以伴飞介入和双方爆发全面军事冲突的想像也不在少数。不过一般认为，第一种胡锡进提出的方案以台湾为惩罚物件，虽然比较温和，在可行性上也后者更高一些，但对于始作俑者美国，尤其是佩洛西个人而言，并没有甚么直接威胁或损失，因此很难对美方起到震慑作用，美国网民对此也不甚介意。

对于网民设想的第二种方案，考虑到佩洛西的地位以及中美开战对于区域乃至世界的灾难性影响，因为中美对抗还未到兵戎相见的程度，双方在国家层面仍然保持著充分沟通与国家理性，一般认为这是一种比较民粹的激进狂想，在现实中发生的可能不大。

其实除了以上两种设想中的摩擦方式，在这二者之间的广阔地带，还有其它更多可能的摩擦方式值得关注。比如，在中国舆论场有较大影响的观察者网就发了一篇自由撰稿人文章，对中美可能的军事对抗以及中国可能采取的军事选项进行了研判。美国战斗机若为佩洛西护航，在技术上有三个可能：第一是从日本嘉手纳基地起飞；第二是从美国关岛基地起飞；第三是从就近的航母如列根号起飞。

文章认为，从日本嘉手纳起飞可能牵扯到更广泛的美日与中日关系，并且如果爆发冲突会直接把日本拖进去，因此可能性似乎不大；从关岛起飞则面临一个距离问题，需要加油机接力加油才能保证美国战斗机在台海有足够的留空时间，动静太大，在行动保密和作战上有各种不妥。因此，从美军航母上起飞的可能最大。

文章还认为，美国战斗机如果只在公海上护航，在法理上是没有问题的，但是其护航战机一旦进入台湾空域，问题就大了。台湾是中国的一部分，在理论上，解放军战斗机无论伴飞进入台湾，还是以拦截外国战斗机武装入侵的名义，在警告后开火都有可能。因此，还存在一种可能，即美国战机与台湾战机在12海里线或者某一地方交接，但在高度紧张对峙的情况下，美军、台军、解放军战斗机近距离交织在一起，“一切皆有可能，简直就是对擦枪走火的直接邀请”。

除了以上几种可能，一些可能发生的摩擦方式还包括：解放军战机对进入东海防控识别区的佩洛西座机与美军战机进行跟监视，在其即将进入台湾周边领空时进行驱离，如果驱离不了，就伴飞进入台湾空域，在与台湾战机的对抗中，完成穿岛飞行；对佩洛西军机进行“技术性”逼近乃至撞击，解放军不先开第一枪，如果美军护航战机对解放军战机进行雷达锁定或开火，则解放军立刻迅速回击，不排除在冲突中走火伤及乃至击落佩洛西座机；在佩洛西入台航路制造危险空情，比如在航路必经区域宣布军事演习，对相关区域进行电磁压制或进行模拟攻击等，通过非接触方式阻止佩洛西专机进入台湾空域。

需要指出的是，如果佩洛西执意完成其台湾行程，配合解放军对佩洛西的驱离或震慑性行动，中国大陆的板子一定会结结实实地打在蔡政府的屁股上，除了以大规模军事演习为依托完成军机穿岛飞行，或是在台北上空试射导弹，对台湾祭出政治与经济惩罚措施，采取局部军事行动夺取某些现在由台湾控制的岛屿，是几乎百分百会发生的事情。