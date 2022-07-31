中国省部级人事密集调整：七省同日任命11位副省长

来源：中国新闻周刊

作者：佟西中

在中国全国省级党委换届后，又有省部级人事调整。最近，青海省委副书记訚柏赴京履新，出任中央政法委副秘书长。

根据中国长安网显示，目前中央政法委有白少康、訚柏、王洪祥、林锐4位副秘书长。近期到中央政法委任职的还有林锐。今年5月中旬，公安部副部长林锐出任中央政法委副秘书长。

訚柏是在省级党委换届后，职务变动的最新一例。今年4月，訚柏任青海省委副书记、政法委书记，5月青海省级党委换届，訚柏专任省委副书记，7月到中央政法委任职。

目前，这一轮省部级人事调整还在继续。就在7月28日，山东、四川、陕西、云南、湖南、广西、内蒙古七省在同一天内任命11位副省长。江成、范波为山东省副省长；王琳、叶牛平为陕西省副省长；田庆盈、胡云任四川省副省长；王浩为云南副省长；秦国文为湖南省副省长。苗庆旺、凌志峰为广西壮族自治区副主席，郑光照为内蒙古自治区副主席。

这轮全国省级党委换届时间是2021年10月至2022年6月。中国新闻周刊注意到，在省级党委换届后，已经有一批省部级官员出现调整，目前至少涉及青海、安徽、江苏、内蒙古、四川、陕西、广东、天津、山东、湖南、宁夏、浙江、广西、云南等省份（直辖市、自治区）。

早于訚柏，四川省委副书记罗文也是在省级党委换届后进京任职的，他现任国家市场监督管理总局党组书记、局长。

罗文1964年12月生，湖南安仁人，管理学博士。曾任中国电子信息产业发展研究院院长、赛迪顾问公司董事长。2015年11月后，历任工信部规划司司长、工信部副部长，国家发改委副主任，2020年3月空降四川，任省委常委、常务副省长。

今年5月底，在四川省级党委换届中，罗文当选省委副书记。6月中旬即调任国家市场监管总局。

江苏、内蒙古也出现省委副书记在换届后的调整。今年1月，江苏省委决定，省委副书记张义珍任省政协党组书记。之后，张义珍当选江苏省政协主席。

在江苏省委副书记一职空缺半年后，7月中旬，经中央批准，江苏省委常委、政法委书记邓修明任江苏省委副书记。

值得注意的是，张义珍、邓修明都是2021年11月江苏省委换届前，分别从广东、天津交流至江苏任职的。

资料显示，邓修明，四川蓬溪人，法学博士，早年在家乡当过中学教师，大学毕业后进入四川省高院工作。他曾任四川省高院副院长、党组副书记，成都市委副书记、市纪委书记，中央国家机关纪律检查工作委员会书记等职。2016年12月首次跨省，任天津市委常委、市纪委书记，后任市监察委主任，2021年11月二度跨省任江苏省委常委、政法委书记，如今任江苏省委副书记、政法委书记。

2021年11月，在内蒙古自治区党委换届中，时任包头市委书记孟凡利当选自治区党委副书记。今年4月中旬，孟凡利南下广东，履新广东省委副书记、深圳市委书记。

时隔三个月，据内蒙古自治区公安厅官方微信报道，7月19日下午，内蒙古自治区公安厅召开主要负责同志任职宣布会议，自治区党委副书记杨伟东同志出席会议并讲话。该消息表明，内蒙古自治区党委常委、组织部部长杨伟东已任自治区党委副书记。

杨伟东，安徽泗县人，早年在华东纺织工学院求学，毕业后在共青团江西省南昌市委工作。之后转战地方，曾任南昌县县长、县委书记，南昌市委常委、南昌县委书记，江西省委组织部副部长，江西省委副秘书长、办公厅主任等职。2015年12月，出任九江市委书记。2018年1月跨省任内蒙古自治区副主席，同年2月兼任自治区公安厅党委书记、厅长，自治区党委政法委副书记（兼）。

2019年3月，杨伟东跻身常委班子，任自治区党委常委、组织部部长，今年7月任自治区党委副书记、组织部部长。

除了省委副书记，在省级党委换届后，安徽、浙江、陕西三省份的省委常委也出现职务变动。

今年7月，中共中央批准：汪一光同志不再担任安徽省委常委、委员职务，另有任用。他此前为安徽省委常委、秘书长。

汪一光，1965年3月生，安徽桐城人。他是教师出身，早年在桐城县工作，后任安庆市交通局局长、岳西县委书记。2006年转战亳州市，历任市委常委、谯城区委书记、常务副市长、市委副书记，亳州市市长、市委书记，2021年8月调任安徽省委组织部副部长，同年11月在安徽省委换届中，他当选省委常委，随后出任省委秘书长。

同样是在今年7月份，据浙江农林大学官网消息，7月1日浙江省委常委、常务副省长徐文光来到浙江农林大学，宣讲浙江省第十五次党代会精神。该消息表明，他已任浙江省常务副省长。

徐文光原系浙江省副省长，在今年6月省委换届中成为省委常委。

7月28日，陕西省十三届人大常委会第三十五次会议召开。经表决，决定任命：王琳为陕西省副省长。他在今年5月的省委换届中，在渭南市委书记任上当选为陕西省委常委。

非省委常委的省部级官员也有调整。7月4日下午，浙江省人大常委会党组召开理论学习中心组（扩大）学习会，陈金彪以党组副书记身份出席会议。这表明，他已任浙江省人大常委会党组副书记。

陈金彪今年59岁，曾任浙江省委常委、省政府副省长、党组副书记，今年6月退出省委常委班子。

另外，4月前后，彭友东卸任宁夏回族自治区十二届人大常委会副主任、党组副书记，跨省出任青海省政协党组成员。

彭友东1965年3月生，曾在共青团中央、西藏、中国科协等地和部门任职。2010年10月空降宁夏，历任银川市委副书记、石嘴山市委书记，自治区人大常委会副主任、党组副书记，至此番再度跨省任职。

七省同日任命11位副省长

7月28日，山东、四川、陕西、云南、湖南、广西、内蒙古七省在同一天内任命11位副省长。

其中，江成履新山东省副省长前，系山东省委副秘书长；范波履新山东省副省长前，系四川省自贡市委书记；田庆盈履新四川省副省长前，系山东省潍坊市委书记；胡云履新四川省副省长前，系四川省政府秘书长；王琳履新陕西省副省长前，系陕西省委常委；叶牛平履新陕西省副省长前，系广东省政府秘书长；王浩履新云南省副省长前，系建设银行副行长；秦国文履新湖南省副省长前，系湖南省衡阳市委书记；苗庆旺履新广西壮族自治区副主席前，曾任十九届中央第七轮巡视第十巡视组组长；凌志峰履新广西壮族自治区副主席、公安厅厅长前，系浙江省金华市委书记；郑光照履新内蒙古自治区副主席、公安厅厅长前，系陕西省商洛市委书记。

从履历看，获任副省长之前，有五位市委书记，分别是：范波、田庆盈、秦国文、凌志峰、郑光照。11位副省长中有三位70后，分别是王琳和王浩、苗庆旺。

王浩是8位副省长中最年轻的一位，属于典型的“金融副省长”。他生于1971年6月，长期在建行工作，曾任建设银行四川省分行副行长、青海省分行副行长、贵州省分行行长、湖北省分行行长，2020年7月任建行副行长，直至此番履新。

像王浩一样，近年来，有一批从金融系统进入省一级地方政府工作的 “金融副省长”。

此外，近日地市委书记跨入省部级干部行列的还有一人。他是天津市南开区委书记杨兵，今年7月26日获任天津市政府副市长。

7月28日和7月26日，两天有12人履新。从仕途路径看，范波、田庆盈、叶牛平、凌志峰、郑光照，5人属于跨省履新，王浩、苗庆旺2人属于空降地方，江成、胡云、王琳、秦国文、杨兵5人属于任职省份履新。其中，杨兵曾获“全国优秀县委书记”荣誉称号。

郑光照是陕西礼泉人，先后在咸阳、安康、渭南、商洛4市工作，曾任商洛市市长、市委书记。他此前并未有公安系统任职经历。

但这并非孤例。前不久，云南省西双版纳傣族自治州党委书记郑艺履新辽宁，任辽宁省副省长、省公安厅厅长。河北省邢台市委书记钱三雄，任安徽省副省长、省公安厅厅长。

本轮调整中，四川与山东两地的市委书记呈现对调形式。田庆盈到四川任职，范波到山东任职。

田庆盈是山东济南人，先后在济南、莱芜（2019年1月撤销）、青岛、潍坊四地工作，曾任济南市历下区委书记，莱芜市委副书记，青岛市委常委、政法委书记，潍坊市市长、市委书记，至此番赴四川履新。

范波是湖北洪湖人。先后在中国农业机械化科学研究院、机械工业部、中央纪委驻国家机械工业局纪检组、国家计委、国家发展改革委等部门工作。曾任国家发改委人事司副司长，推动长江经济带发展领导小组办公室综合协调组组长（正司长级）。后出任四川省发展改革委主任，四川省自贡市委书记，如今赴山东履新。

最新消息是，7月29日，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，任命方伟为省人民政府副省长。

方伟生于1965年5月，江苏昆山人，长期在江苏工作，曾任无锡市副市长，江苏省政府副秘书长，连云港市市长、市委书记。