国际矿商对中国控制铁矿石进口的计划不以为意

来源：华尔街日报

作者：Rhiannon Hoyle

全球最大的一些铁矿石开采商表示，尽管中国成立了一家集中采购铁矿石的集团以试图获得更大影响力，但它们预计铁矿石价格将继续由市场来决定。

本月，中国政府成立了中国矿产资源集团有限公司。中国与西方的紧张关系升级之际，此举旨在确保中国对本国发展所需的资源握有更多控制权。中国的铁矿石进口中有一半以上来自澳大利亚。而在澳大利亚呼吁开展冠病溯源调查后，该国面临着来自北京方面的贸易反击。

中国官员在今年1月披露了一项力争在资源和能源方面做到更加自给自足的计划，此后，围绕中国政府希望加强铁矿石谈判话语权的猜测升温。尽管如此，澳大利亚采矿业高管称，他们一直被蒙在鼓里，并不知道中国将成立新集中采购集团的事情。

因此，他们并不清楚该平台可能会如何运作。对全球采矿商而言，铁矿石是最赚钱的大宗商品之一，在必和必拓、力拓和淡水河谷公司这样的矿企，铁矿石业务在利润中占了大头。

全球第四大铁矿石生产商Fortescue Metals Group Ltd首席执行官Elizabeth Gaines说：“我们将继续采取市场化策略，以客户为中心，我们的看法是，铁矿石价格最终仍将由市场供需来决定。”

铁矿石是钢铁生产的主要原料，全球钢铁产量中有一半以上来自中国。钢铁可用于建造铁路、摩天大楼和军舰，对中国的发展以及其日益增强的军事实力至关重要。

然而，中国生产的铁矿石还不到自身需求量的五分之一。中国大约60%的铁矿石进口自澳大利亚，20%来自巴西，淡水河谷是巴西主要的铁矿石生产商。中国的长期战略包括增加国内外的铁矿石供应，同时加大废铁回收利用。其中一个海外项目的设想是让中国公司开采埋藏在几内亚西芒杜山区的铁矿石。长期以来，采矿业高管一直认为这里蕴藏着世界上最大的未开发铁矿石矿藏之一。

必和必拓首席财务官拉蒙特表示，在中国，集中采购的概念已经讨论了一段时间，但该公司并不担心。必和必拓是全球第三大铁矿石供应商。

拉蒙特最近在墨尔本一个商业论坛上称：“首先我想说，我们相信市场最终会根据供求关系来决定价格。”

力拓首席财务官Cunningham周三晚间结束采访时称，该公司渴望与上述新成立的中国集团接触，以了解其做法。力拓是全球最大的铁矿石企业。

他说：“显然，该集团将是一个重要的利益相关者。”

一些矿业分析师认为，中国集中采购铁矿石将很难实现。他们指出，中国此前曾试图获得更多定价权，但以失败告终。

21世纪初，中国曾试图针对主导全球铁矿石贸易的矿业公司结成统一战线，在全国范围内谈判长期供应合同。但这一制度最终被放弃，因为许多钢企，尤其是中型钢企，在现货市场价格下跌时悄悄购买铁矿石，有时在价格上涨后出售。

澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar本月表示：“即使是现在，这仍然是一个关键挑战。”

