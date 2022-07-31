佩洛西玩迷航外交 中美台海底线较量

来源：明报社评

美国众议院议长佩洛西启程访问亚洲，确定到访日本、韩国、马来西亚和新加坡，而台湾被列为“暂定”到访地。佩洛西的访台计划，在中美两国之间掀起一场外交“完美风暴”，甚至盖过两国元首通话的风头。中方警告“严阵以待”，将作“坚决反制”；美国政府对她访台有不同意见，但就称“无权”干涉，军方还称要为其出访“保驾护航”。当舆论关注佩洛西此行会否在台海引发中美冲突的危机之际，她在启程前记者会上仍对行程保密，大玩“迷航外交”游戏。

所谓“迷航外交”，是指2006年5月台湾总统陈水扁出访中南美洲，因美国只准他在夏威夷与阿拉斯加过境，陈取消过境美国，去程经阿联酋、荷兰，回程绕道北非利比亚，且不公布航线，以致媒体一度失去其踪迹。那时陈水扁因挑战“一个中国”底线，大搞“烽火外交”，被时任美国总统小布什指为“麻烦制造者”，落得如此境遇。

佩洛西访台与否，至昨晚仍未揭盅，但从其个人理念和美国国内政治生态来看，访台绝非临时起意。早在1991年，还是众议院新丁的佩洛西，就因访华时到天安门广场拉横额抗议，被中方扣押并驱逐出境，从那时起，反对中国政府就成为其终身职志。今年4月就传出她计划访台，以纪念美国国会通过《台湾关系法》43周年，名义更刺激挑衅。只不过她后来确诊冠病未能成事，但其团队据报一直在对她访台作准备。由于今次访台计划引发中方高调警告，在共和党人及舆论热炒下，令她本人和拜登政府都骑虎难下，访台势必升高中美在台海冲突的风险，取消访台则会招致对中国威胁软弱的指摘，在当下美国国内的政治气氛下，这一指摘对任何政客都足以致命。

中方对佩洛西访台的警告，分别由外交部、国防部发出，强调“说到做到”、“不会坐视不管”，习近平上周四与拜登通话时更严词警告，“坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。”对于中方的应对措施，外界有多种猜测，包括派军机拦截或伴飞佩洛西座机、大陆战机飞越台湾空域、在台海举行军演等，果真如此，台海将面临真正的战争危机，佩洛西将成为破坏台海和平的历史罪人。

美国众议院议长是继副总统之后总统的第二顺位继任者、政坛第三号人物。佩洛西若访台，将是25年来首名访台的众议院议长。但目前情势与1997年大不相同，首先，当时的议长金里奇访台前，先到访大陆，表面平衡了与两岸的关系；其次，金里奇与时任总统克林顿分属对立政党，访台更多是国内党争的延伸，而今佩洛西与拜登同属民主党。拜登借军方之口称她如今访台“不是好主意”，但又以政府无权干预为由，纵容其访台，军方还派“列根号”航母战斗群进入南中国海，牵制中方。有分析认为，美方此举是企图以凭空制造的事件，逼中方在俄乌战争等诸多立场上让步，还可平衡习拜通话，争取在外交上加分，挽救民主党在11月国会中期选举低迷的选情，背后打的是可进可退的如意算盘。

对北京来说，25年前的中美关系、世界形势，与今日相比迥然不同，现时中美博弈日趋白热化，国际上否定“一中原则”的逆流甚嚣尘上，若允许佩洛西恶例一开，效尤者料将陆续有来。所以，中方必须认真对待，“打得一拳开，免得百拳来”。

从白宫关于习拜通话的官方新闻稿及事后简报看，美方意图安抚中方，重申美国的“一中政策”没有改变，佩洛西日前也公开宣示“不支持台独”，显然美方也意识到佩洛西访台可能造成的严重后果。事实上，美国舆论的风向也有所转变，《华盛顿邮报》罕见发表社论指出，从现实主义角度看，佩洛西短期内访台“尤其不合时宜”（especially inopportune）。外界对佩洛西访台的可能“降温”猜测，包括以过境加油名义仅在台北松山机场短暂逗留；或在经过台湾空域时，致电蔡英文致意；或者由随行议员访台，而她则在外国发表支持台湾的演讲等等。

围绕佩洛西访台，中美进行的是一场底线较量，一场意志和力量的较量。一旦中美在台海摊牌，无论谁胜谁负，台湾都会是最大的输家，因此，也有人建议，民进党政府若真想维护台海和平、保护人民福祉，就该发声婉拒佩洛西在此时来访。习拜通话后，双方相互交底，此事的爆炸性威力或已稍减，但25年后的今天，世界已发生巨变，值此中共二十大召开前夕，任何轻举妄动，都可能引发擦枪走火，酿成台海滔天巨浪，如何妥善化解这场危机，考验北京与华府的政治智慧与勇气。