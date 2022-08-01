全球关注佩洛西 台国安局长忙救智坚

来源：台湾联合报

美国众议院议长佩洛西启动亚洲行，是否到台访问，牵动美陆台敏感神经，台海紧张情势急剧升高。但当佩洛西亚洲行引发全球关注之际，台湾国安局长陈明通不是在研析国安局势、因应可能危机，竟是急着为民进党桃园市长参选人林智坚的论文争议大发声明，帮忙“擦屁股”。

林智坚的论文风波，在第一时间未能清楚说明，不但没有止血，反而增加更多质疑，延烧迄今。作为林智坚台大国发所硕士论文指导教授，陈明通已是第三次发表声明，且发文动辄数千字，洋洋洒洒，也足见他对门生的厚爱。

但陈明通除了国安局长的公职身分，另一身分还是台大国发所的兼任教授，作为台大教职，且是最关键的林智坚指导教授与关系人余正煌的口试委员，却不出席台大针对林智坚论文争议召开的学伦审定会，而是选择透过具有官媒性质的中央社等发布声明，形同“庭外陈述”，已是对学伦体制的挑战与否定。

林智坚不出席台大学伦审定会，虽然已遭审定会驳回，至少举出台大社科院长苏宏达有应回避事由，但陈明通不出席，却说不出个所以然，且屡次发表声明之后，林智坚阵营再配合演出，两人一搭一唱，难怪被质疑“带风向”，甚至挨轰有“共犯串供”之嫌。

姑不论陈明通的声明片面有利林智坚，已遭余正煌的律师直斥“不是事实”，后续考虑以司法途径解决。此事回归学术讨论，陈明通的声明纵使属实，也呈现其指导论文的特殊方式，既让陈培哲等中研院院士大批“不正确的研究指导方式”、“胡说八道”，更令人质疑，莫非这已是“阿通师”指导论文的“通病”？

陈明通在林智坚论文案中的表现，已重伤自己的学术地位，如今连是否适格学者身分，都受挑战；更严重的是，他现在还高居国安局长重要角色，但不积极研析佩洛西来台牵动的国安危机，反而配合民进党“全党救智坚”，这样的国安局长是否适任，社会也有公评。