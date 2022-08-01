一尸N命 林智坚案的大崩坏

来源：台湾《中国时报》社论

民进党桃园市长参选人林智坚涉及的“论文门”、“球场门”连日来快速发酵。民进党立委高嘉瑜直言，党中央应尽速处理，否则“一尸五命”，会连累其他民进党参选人。话刚落口，高嘉瑜立刻惨遭绿粉痛剿，台北市长柯文哲讽称，现在已经是“一尸六命”了！

论文门球场门埋雷

高嘉瑜所说的一尸五命，指的是，除了桃园市长，林智坚案还会波及台北市、新北市、基隆市和新竹市，这五个县市被称为是“首都圈”，选情有一定的连动性，所以受到林智坚两大案冲击的可能性非常高。

此外，代表民进党参选台中市长的中华职棒会长蔡其昌，因为一开始为新竹市立棒球场说话，引发球迷高度愤怒，他的选情恐怕也会遭到波及；而一路为林智坚护盘的现任桃园市长郑文灿，更是饱受批评，甚至有可能威胁到他卸任后在政坛更上一层楼的安排。这样看起来，何只是一尸五命，七命、八命都可能。

但不论是一尸几命，都还只是政治层面的影响，林智坚的论文门和球场门对台湾社会的冲击和影响，绝不只是会危及民进党政治人物的选情而已，论文门事关大学自主、学术伦理和司法公正，球场门涉及公共工程发包流程的合法性，乃至于球员与观眾安全等，问题非常复杂，民进党别想含混带过。

近日，论文门另一主角、台大国发所博士生、调查员余正煌，正面迎击林智坚，强调自己的论文是原创、绝无抄袭，让论文门仿佛陷入了罗生门，因为林智坚及其台大国发所指导教授、国安局长陈明通，也坚称林智坚的论文是原创。连日来，余正煌的委任律师炮火猛烈，引发绿粉、绿营名嘴倾巢而出全力攻击；而后，余正煌的委任律师之一曾威凯发出公开声明，强调他和余正煌的另一名委任律师张祐齐，承接余案是个人业务，与他们合署办公的法律事务所无关。

这个声明想要切割、保护律师事务所的用意明显，引发外界想像两位律师遭到的政治压力一定非常巨大。针对惹出两大案的林智坚，目前民进党的态度仍是全党救一人、全力呵护，未来在相关案件进入司法程序后，全面掌控司法的民进党会如何扭曲、延迟司法程序，协助林智坚拖过选举期间，实在让人担心。

曾威凯因身兼时代力量桃园党部主委，连日来更被民进党支持者、绿媒及绿营名嘴狂批他想拉下林智坚，收割民进党在桃园累积的政治资產，以扩大时力的版图，这根本就是时力在背后插刀云云。看来，大绿、小绿已为林智坚翻脸了。

错误提名后患无穷

当然，论文门最直接的影响是伤害了台大的校誉和学术伦理。陈明通一再为林智坚辩护，7月31日甚至表示，当初他先协助林智坚进行论文的修正后，才交给余正煌参考，而余不知文字出处，以为是陈修改建议，所以就使用了。言下之意，余是不知情的抄袭者。

这种说法根本是胡扯，难怪中研院院士、台大医学院教授陈培哲认为，此论文门事件，“指导老师的责任最大。”高龄88岁的台大第一任社科院长许介鳞则公开发声，期盼教授们拿出学术良知，秉持学术客观公正态度，勇敢面对、处理论文抄袭事件。可见此案对学术伦理的威胁之大，连重量级宪法学者都无法坐视。

新竹棒球场一再追加预算、未完成验收程序就举行正式球赛，是谁做的决策、是否涉及不法，检调单位已分案调查，进入司法程序后旷日废时，真相恐怕难以在选前厘清；面对外界诸多质疑，监察院不可装聋作哑，也应该主动介入调查。而富邦悍将选手林哲瑄受伤，球季报销、甚至影响职业生涯，问题绝非林智坚表示愿负担医药费那么简单。

从政治、司法、学术、公共工程到职业运动，民进党一个错误的提名，已在社会各个层面埋下大崩坏的地雷，一尸N命，后患无穷，别说林智坚，连民进党都扛不起来！