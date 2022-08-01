佩洛西卷起台海千重浪

来源：台湾中时新闻网

佩洛西究竟来不来台湾？现在已成美国、中国大陆、台湾三方高度热议的话题。就在中美元首通话后，本来外媒报道，佩洛西的亚洲行程将台湾列为“暂定”（tentative），7月31日官方公布的行程包括新加坡、马来西亚、韩国、日本，未列台湾。但她是否访台仍充满未知数。

佩洛西访台当然是美国对华的一张牌，但对于这张牌究竟怎么打，美国决策层显然意见不一。早在4月时，佩洛西就放话要访台，而后大陆定调佩洛西是美国第三号人物，不同于一般国会议员，反应异常激烈，佩洛西遂传出“战术性染疫”，改往乌克兰而去。如今故技重施，部分人士认为是民主党为挽救选情上演的戏码，希望透过佩洛西再次释放访台意愿，搭配拜登表示“军方对此有所顾虑”，希望藉此与大陆进行交易，争取中美元首能够会晤，一旦换得大陆替拜登解决经济难题，让民主党得以表现“有能力处理中美关系”，佩洛西访台便可取消。

然而，如今共和党颇有挟民粹之势，嘲讽佩洛西光说不练的意味。3月才来过台湾的蓬佩奥便发文，称想陪佩洛西一起到台湾。还有共和党的国会议员爆料，说确实已被佩洛西邀请一起访台，逼得佩洛西骑虎难下。不过，特朗普此时则又发出不同于其他共和党政客之声，反对佩洛西访台。至于白宫国安顾问及五角大厦的军方高层显然审慎许多，深怕本来只是拜登与佩洛西“唱双簧”的谈判筹码，最后反而“假戏真做”，造成大陆对台动武的变局。

比起1997年美国众议院议长金瑞契突访台湾，这回大陆显然对佩洛西访台表现出更加坚决反对的态度，原因除了是大陆实力已大幅跃升，也源自中美关系正处在高度紧张中。大陆除外交部表达“四个严重”、“严阵以待”，军方更加码称“解放军绝不会坐视不管”、“完成统一是解放军的神圣任务”。如真按大陆不少意见领袖的说法，一旦佩洛西真访台，解放军战机就要伴飞，届时台海上空恐将上演大陆、美国、台湾三方军机交锋的场面，即便各方无意开战，也很难不擦枪走火。

可悲的是，很可能因在美国玩火下沦为战场的台湾，看待佩洛西访台与否的话题却更像是看戏的心态。民进党想的是再次利用此事炒作“亲美抗中”，甚至还巴望着情势愈加紧张，对民进党略显危险的选情愈加有利。至于丧失自己路线的国民党，也早就是拿香跟拜民进党，急着和民进党比赛谁更亲美，深怕不赶快表态欢迎佩洛西，就会“输”给民进党。所谓的蓝绿两大党，全沉迷在选举的算计，把险峻的台海情势当成儿戏。

另一个错乱的面向是，岛内统派与独派对于佩洛西来台与否，各自内部也呈现分歧的态度。统派多数人站在直观的中国人立场，反对佩洛西访台踩“一中”红线。然而，亦有一些统派人士认为，佩洛西既然要打台湾牌，大陆干脆将计就计，顺势解决台湾问题，统一反而还更快实现。反之，独派普遍认为，佩洛西来台有助台湾“独立”地位更加稳固，可进一步削弱“一中”原则；仅少数的独派较为清醒，害怕美国利用台湾挑衅大陆，一旦玩过火了就拋弃台湾，反而不利“台独”。

无论如何，中美关系在未来几年内恐怕都不会太好，即便两国元首通话试图缓和局势，但美国依然不会放弃在台湾问题上说一套、做一套，台湾也还是逃脱不了任美国利用的命运。站在中华民族的立场，不可能容忍作为核心利益的领土长期被美国抓在手上当作一场牌，就算暂时通过外交谈判缓和对立，过几天又会有新的“台湾牌”浮现，大陆必然会寻求化被动为主动，两岸关系也就不可能平静。

我身为一个长期坚定支持统一的中国人，和平统一当然是我的主观心愿，但若客观形势最终引发为冲突，我也只能被动接受，因为个人意志无法扭转大势所趋。就像台湾政党再怎么吵吵闹闹，也控制不了美国如何玩弄台湾，而最终就等大陆摊牌，决定台湾的命运。

（作者郁慕明，台湾新党前主席）