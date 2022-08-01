佩洛西若成功访台 蔡英文政府必将付出惨重代价

来源：香港01

作者：杭子牙

很多人都注意到一个现象，围绕佩洛西访问台湾的对峙主要在中美间展开，反倒是台湾这个惹祸的存在，除了岛内媒体有些讨论，反而没有人关注了。这是一个非常有意思的现象，就好像当年古巴导弹危机，全世界都在关注美苏会否为此爆发战争，真正导致美苏对峙的古巴，却躲到了冲突的后台。

其实中美围绕佩洛西访台引发的对峙，或者可以扩展到更广泛的中美关系，台湾一直都是不可回避的关键要素。如果不是台美长期以来勾勾搭搭，美国一天到晚想拐骗台湾，台湾一门心思想摆脱中国跟着美国这个“富二代”跑，中美关系也不可能有这么多波澜，中国也不可能在这个问题上这么敏感。

就拿这次佩洛西访台来说，虽然迄今为止台湾官方从来没有给佩洛西发过正式官方邀请，但是如果台美关系清清白白，台湾民进党蔡英文政府如果没有做出很多“勾引性”暗示，这件事会发生吗？恐怕不会。

或者，事情曝光后，台湾蔡英文政府如果能立刻表示台湾感念美国的支持，但不认为当前是合适的接待时机的话，事件还会升级到这种状态吗？恐怕也不会。

所以，说到底，这件事除了佩洛西想在退位之前搞出点事情，想通过打脸中国的方式给自己的墓志铭上再加深刻画上“反共”“挺台”几个字，为此不惜给拜登政府、给中美关系及区域和平制造麻烦，台湾民进党蔡英文政府在华盛顿视线范围内搔首弄姿媚眼频频，为此开出大笔公关费用，也是一个非常重要的成因。

现在，围绕佩洛西访台，中美正在台前硬扛，美国摆出了一副要为佩洛西访问台湾“保驾护航”的样子，中国也在各方面做好了最坏准备，解放军多次表示中国不会对佩洛西访台“坐视不管”，坊间也都在猜测中美为此是否会爆发军事冲突。但事实上，中美为此爆发全面军事冲突的可能并不大，倒是台湾，如果佩洛西窜访成功，要当心自己的小命。

佩洛西访台危机爆发后，中国“人民政协报”发了一篇文章，标题是《佩洛西若窜访成行，大陆将对台采取断然措施》，这篇文章应该引起重视。扬言要在中美大国博弈中做“棋手”的蔡英文，更应该冷静下来，好好把这篇多读几遍。

笔者非常同意这篇文章的看法：中美两国作为世界上最大的发展中国家和发达国家，不仅都是联合国安理会常任理事国，而且都是核大国。一般情况下，两国大概率不会因为一个区区的佩洛西窜访，就让两国关系骤然升级到可以开战的地步，但美台必须认识到，在未经中国大陆政府批准的情况下，佩洛西窜访一旦成功，无疑是近25年来美国对中国领土主权发起的一次最严重而且最粗暴的挑衅和侵犯，而且它还将实际打破了维持数十年的台海和平现状。

事实上，佩洛西访问台湾，除了可以成就其自身利益，成为她个人的高光时刻，无论对中美两国利益，还是对区域和平稳定都是灾难性的，尤其对台湾，更是百害而无一利。

本来中国大陆对统一是有战略耐心的，希望通过和平手段实现国家统一，这样对各方都最为有利，但若佩洛西如一意孤行，蔡英文政府又迷恋“倚美谋独”，认为抱紧美国大腿就能保证自身安全，这样反而会将中国大陆逼进墙角，逼大陆不得不将蔡英文视为台独“首恶”分子，对台湾采取断然措施。

这个世界上有很多药卖，就是没有卖后悔药的。事前不采取措施防止悲剧发生，等板子打下来再后悔，可能就晚了。