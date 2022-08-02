佩洛西“跨栏” 考验美国“护栏”

来源：香港《明报》

作者：欧阳五

美国众议院议长佩洛西以一人之力，掀起了中美间的类“古巴导弹危机”。虽然她最终能否访台，结果还待观望，但此事的发酵过程也是一面多稜鏡，映照出许多问题，也让人看清更多真相。

其一，美国一面强调为中美关系设护栏，一面却有重要人物试图“跨栏”。此事充分展现美国对华政策的两面性、矛盾性和冒险性：美国国务院网站在其“美台关系事实清单”里一度删除“不支持台独”的表述，后又重新放回；拜登政府口头表态坚持“一中”，反对改变台海现状，实际行动却在“切香肠”，不断掏空“一个中国”；按美方说法，作为众议院议长的佩洛西有权决定自己的出访地，但佩洛西与拜登同属民主党，对外传递的也均是美国官方态度。

这种反复性、多变性、两面性，突显美国在战术层面“唱双簧”里应外合，以使美方利益最大化的操作手法，反映了在战略层面对华既竞争也要合作、既遏制也有需要的矛盾心态，以及在外交信誉上言行不一、出尔反尔、诚信不足的一贯特征。这也突出反映了当前美国政府在外交方面只讲“术”却无“道”，缺少真正的外交家，并不真懂外交，存在治理能力危机，令人担忧。

其二，台湾在利益与代价之间应如何权衡？佩洛西作为美国第三号政治人物，如果访台成行，民进党当局定然将其视为一笔难得的政治资产。但实际上，随着事情发酵和后果推演，民众愈发明确台湾不仅不会从中获得实质受益，还将被绑到火药桶上，成为“地球最危险之地”；包括民进党本身，也将因此次置台湾于险地而丧失民心。近来岛内已掀起抵制佩洛西访问的声浪，岛内民众更借机会看清“美国保护台湾”的实质是“送你武器和送你见上帝”。这或许将成为引发岛内政治气候发生反转的契机。

台海危机 并不遥远

其三，中国的和平发展之路遭遇外部冲击时如何应对？和平崛起是中国的理性审慎选择，和平统一也是中国大陆解决台湾问题的优先选项，但和平之路伴随着挑衅、攻击与遏制。中国文化有倡导谦逊、忍让与和气的一面，但同样强调对正义、国家利益的坚决守护。孔子说“以直报怨，以德报德”。台湾问题事关中国核心利益和民族感情，无论从实力还是从情理上，中国都不会也不能在此问题上让步。况且师出有名，正义在中国这一边。

台海危机并不遥远，第一次世界大战启幕的偶然性仍让世界心有余悸，俄乌冲突给全球带来的负面效应依然在蔓延。无论是聚焦民族复兴进程、想“做好自己事”的中国大陆，还是国内问题重重、从阿富汗撤军、拒绝向乌克兰派兵的美国，抑或夹缝中的台湾，恐都不想迎接一场战争。

但挑起危机的美国政客对和平负责了吗？无论是为了拉抬民主党中期选情，还是要在职业生涯结束前画上“浓墨重彩”的一笔，甚至是为遮掩家族经济丑闻，佩洛西访台都是将党争、权势、个人利益置于美国整体国家利益之上，更不必谈把世界和平放在眼里。

美国《华盛顿邮报》发表社论，公开劝说佩洛西勿在此时访台。美国智库专家Bonnie S. Glaser和Zack Cooper联名投书《纽约时报》，直言佩洛西此时窜访台湾太过危险。美国有线新闻网络（CNN）北京分社前社长Mike Chinoy警示，如果现在局势升级，将由台湾和美军承担后果。 《经济学人》早在今年5月就指出，假如台海冲突发生，那将是一场灾难，不仅会导致中美两个核大国之间发生武装冲突的风险提升，而且会对全球经济造成影响。

理性纠偏 为中美关系留转圜空间

这些理性声音，美国政府和佩洛西听进多少？美国政府所说的中美“护栏”在哪里？有很多声音说佩洛西被舆论绑架到“不得不访”的尴尬境地，美国政府也被绑架到“是否对华示弱”的“政治正确”问题上。但须知不管是美国政府还是佩洛西本人，作出理性抉择纠偏，不但不是“示弱”，还恰恰展现了在最后关头美国理智“护栏”的存在，也是对美国利益、世界和平的负责任。如此，世人都会乐见，同时也为中美关系留下触底回升的转圜空间。

但愿“佩洛西访台”最后只是对中美关系护栏的一次危机测试。