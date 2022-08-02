德语媒体评论佩洛西可能访台：不必要的危机

来源：德国之声

德语媒体纷纷关注美众议院议长佩洛西可能的台湾之行。《新苏黎世报》评论称，这场未知的旅程可能导致美国与中国大陆发生“不必要的危机”。作者批评华盛顿没有好好权衡这样 “纯象征意义的台湾之行”的成本和收益。

“政治危机有三种不同的类型：有些是政府们完全没有想到的；有些则是酝酿多年，像烫手山芋一样从一个领导人传到另一个领导人；还有一些则纯碎是由于政治家们的无能而一手造成的。而这第三类就包含美国国会领导人佩洛西计划访台的相关争议”，《新苏黎世报》7月30日的一篇评论文章在开头这样写道。

作者Andreas Rüesch指出，这位美众议院议长想要表态对台湾的支持，当然值得称赞，“但是这种做法似乎非常笨拙，并因拜登政府混乱的信息政策而变得更加不堪。这造成的结果是，美国现在只有两个选择——要么向中国大陆屈服，要么毫无意义地助长台海冲突”。

文章表示，佩洛西最后如何决定，还有待观察。中国大陆方面极不可能采取公开的好战行为、击落佩洛西的飞机。更主要的问题其实是：“（美国）这样公开秀出肌肉究竟有多智慧？美方到底想通过这样的访问达到什么目的呢？没有任何迹象显示，华盛顿对此进行了深入思考。”

作者写道，佩洛西的访问计划很难不被看作是美国想改变其台湾政策。“这与过去50年来虽不尽人意但还算成功的‘一中政策’相矛盾。”

文章说，精心考量下的“一中政策”，让美国一方面反对中国大陆通过武力方式让台湾与大陆统一，同时又对在保卫台湾方面想走多远的问题保持开放。而这一路线有利于所有各方，特别是有利于台湾，让这个岛屿发展成了繁荣的民主地区。美方不应该动摇这个外交政策。“如果他们（美国人）坚持自己的立场，他们要求北京方面不改变现状的要求也会有更大的可信度。”

在这篇评论的最后，作者表示并非反对美国支持台湾，但这种支持应该是“有内容的”，佩洛西这样的访问有的只是象征意义，美国默默帮助台湾提高防御能力更为重要。