债券市场陷入混乱 殊不知是央行抗通胀大战惹的祸

来源：彭博社

作者：Liz McCormick、Garfield Reynolds、Greg Ritchie

在努力控制通货膨胀的过程中，全球主要央行有可能加剧债券市场的混乱局面，而债市在他们想要保护的经济体中扮演着重要角色。

在美国、欧洲和澳大利亚等地区，急于遏制消费价格上涨的决策者正在迅速提高利率，并结束让他们成为政府债券主要买家的计划。投资者也尚未入场收拾残局，助长了流动性枯竭，这导致近几个月收益率出现历史性波动。

“这是我们见过最糟糕的情况”，NatAlliance Securities国际固定收益业务负责人Andrew Brenner这样描述债券市场的状况。“中央银行毁了流动性。”

从悉尼到法兰克福再到纽约，长期被超宽松货币政策所掩盖的市场弱势正在暴露出来，引发对潜在痛苦的担忧，这些干扰可能蔓延到其他市场和整个经济。德国国债涨幅创下历史最高水平，澳大利亚债券期货则接近11年来最大波动。日本银行家正面临着基准债券无一交易的日子。

但在规模达23万亿美元（31万亿新元）的美国国债市场上，错位造成的麻烦最大，加剧了投资者和监管机构对如何支撑这个至关重要的全球金融关键点的焦虑。

由于美国国债是超过50万亿美元固定收益资产的无风险基准，收益率的极度波动可能使私营企业更难以最低成本轻松筹资。市场动荡还可能给退休基金、退休人员和其他寻求最安全投资回报的人带来传统首选资产类别的混乱。而所有这些反过来又可能给整体经济带来风险，最终可能迫使央行改变计划。

欧洲央行已经在制定一项限制低评级政府债券溢价的计划。在美国，美联储缺乏购买美国国债的行为阻碍了交易--一些交易员甚至表示，货币市场的错位可能会对美联储构成压力以令其缩减缩表计划。由于量化宽松债券购买计划，美联储投资组合之前已膨胀至近9万亿美元。

“我们现在看到美国和欧洲市场的日内收益率波动过大，”LPL Financial固定收益策略师Lawrence Gillum表示。“如果我们开始看到市场出现更多裂痕，美联储将处于非常艰难的境地--因为他们一方面将试图打击通胀，另一方面还要支持美债市场的平稳运作。”

越来越受到关注的一个问题是，2008年全球金融危机后加强银行体系的措施存在一些后遗症。资本规定收紧和杠杆使用限制导致银行扩大政府债券交易能力的意愿下降，令市场最重要的流动性来源之一受阻。