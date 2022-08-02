美俄在乌克兰玩俄罗斯轮盘

来源：中评社社评

作者：乔新生

俄乌冲突持续，这场生死未卜的赌博中，鹿死谁手，尚未可知。对于美国来说，只要乌克兰坚持下去，这场代理人战争就会持续下去。乌克兰已经变成一片废墟。但是，只要乌克兰人还在，冲突就会持续下去。对美国来说，继续向乌克兰运送武器，确保乌克兰人不会赤手空拳，对付俄罗斯。

对俄罗斯来说，这场冲突必须持续下去。如果乌克兰没有屈服，美国就不会停止这场游戏，俄罗斯的安全就没有保障。俄罗斯将会复制克里米亚的模式，宣布控制乌克兰东部地区和南部港口城市，必要的时候通过移民，改变当地的人口结构，等到时机成熟，宣布独立，并且加入俄罗斯。如果波兰、匈牙利等国家认为乌克兰的一部分土地属于自己，以维护地区和平的名义出兵占领乌克兰，那么，乌克兰作为一个国家将不复存在。

不过，这场俄罗斯轮盘赌，不会长期持续下去。究其原因就在于，美国和俄罗斯都是核武器大国，如果俄罗斯认为自身的利益会遭受重大损害，宣布使用自己大规模杀伤性武器，美国一定会后退一步。

至少从目前的情况来看，美国认为俄罗斯的常规装备，已经消耗殆尽。未来的冲突，有可能是大规模杀伤性武器的冲突。一旦俄罗斯使用大规模杀伤性武器，俄罗斯国际信誉扫地，美国可以联合更多的国家，对俄罗斯实施制裁，从而使俄罗斯成为一个无足轻重的国家。

对俄罗斯来说，美国军事装备进入乌克兰，只要被俄罗斯发现，俄罗斯就会利用自己的远程轰炸机或者导弹将其摧毁，美国的军事装备不可能改变乌克兰战场的局势，俄罗斯一定能实现自己第二阶段的目标。一旦消灭乌克兰东部地区的武装，并且牢牢控制乌克兰南部城市，俄罗斯就会掌握主动权。俄罗斯不会轻易认输，不会放下自己的武器，通过谈判撤出乌克兰。

乌克兰总统已经发出最后的哀号，希望美国提供更多的军事装备，以便让乌克兰反败为胜。乌克兰总统明确提出，在俄罗斯已经控制的城市举行谈判，目的就是要让当地被困的武装分子金蝉脱壳。不过俄罗斯的耐心已经不复存在，面对已经变成一片瓦砾的战场，俄罗斯一定会坚持下去，直到乌克兰举手投降为止。

俄罗斯总统可能做梦都没有想到，乌克兰冲突变成了俄罗斯与美国为首北约的冲突，而且这场冲突是综合冲突。美国领导欧洲联盟对俄罗斯实施全面制裁。俄罗斯并非不了解自己的处境，但是，俄罗斯已经无路可退。对俄罗斯总统来说，哪怕是在战场上损失更多的将领，也必须打下去。祗有完全占领乌克兰东部地区和南部港口城市，俄罗斯才能宣布自己取得阶段性胜利。如果俄罗斯军队在战场上不能取得胜利，早晚有一天，俄罗斯会耗费掉自己所有的战略储备。

首先，现代冲突是高科技冲突，同时也是国家综合实力检验。美国之所以不愿意结束这场冲突，是因为美国意识到，冲突持续下去，俄罗斯有可能会崩溃。美国源源不断地向乌克兰运送武器，有可能会使乌克兰牺牲更多的军人，但是，俄罗斯也将付出惨重的代价。只要能削弱俄罗斯的军事力量，美国愿意支付代价，帮助乌克兰打赢这场冲突。

美国直接出兵阿富汗，花费数万亿美元，最终不得不仓皇逃窜。如今美国向乌克兰提供的军事装备，和阿富汗冲突的消耗相比简直是九牛一毛。如果这场冲突持续下去，美国的损失不会太大，而俄罗斯将会遭受严重损失。

通俗地说，美国和俄罗斯进行俄罗斯轮盘赌，可是，美国枪口不是指在自己的头上，而是让乌克兰充当马前卒。对于美国来说，这是一个保险可以控制的冲突。只要俄罗斯不发动核冲突，美国就没有损失。所以，美国国务卿和国防部长在乌克兰首都基辅与乌克兰总统会面，就是要向乌克兰总统传达美国的要求，让这位“傀儡总统”坚持下去，直到剩下最后一位乌克兰人。

其次，美国总统短期内找不到解决美国经济发展问题的方案，转移视线是赢得中期选举的最好手段。美国总统提出了庞大的基础设施建设计划，可是，实施起来相当困难。这一方面是因为美国是一个私有制国家，只要进行基础设施建设，就需要相当长的时间。另一方面，美国缺乏足够的工程机械设备和优秀的技术人员。美国近些年来软硬兼施，要求其他国家的企业到美国设立工厂，可是，到美国设立工厂的企业无不亏损严重。

台湾半导体组装企业在美国设立工厂，投资巨大，当地政府承诺的财政补贴迟迟无法到位。世界上最著名的芯片加工企业“台积电”被美国恐吓，交出所有商业秘密，并且必须到美国设立工厂。可是，这家企业的创始人明确表示，到美国设立工厂赚钱的可能性几乎没有。

这标志着美国投资环境持续恶化。由于缺乏足够的技术工人和优秀工程师，在美国设立工厂的风险变得越来越大。美国幅员辽阔，但是，由于美国各个州的政策不一致，税收政策存在明显的差异，在美国设立工厂，投资风险极大。即使美国国内的企业，也会根据美国各个州的法律，选择自己工厂所在地。

美国吸引世界各国的企业投资，重新回到工业化时代面临巨大的压力。美国民主党政府出台的一系列政策，表面上看带有明显的激励作用，但是，仔细分析，人们就会知道，美国民主党总统实际上是画饼充饥。不过，与俄罗斯相比，美国毕竟财大气粗。

第三，对于美国来说，这场冲突并非没有风险，但美国认为风险可以控制。美国认为只要俄罗斯不使用自己的大规模杀伤性武器，就不会与俄罗斯同归于尽。正是基于这种“文明”规则，美国才敢于不断向乌克兰提供军事装备。

但俄罗斯是联合国安理会常任理事国，同时也是世界上拥有核武器最多的国家。如果俄罗斯认为自己的核心利益受到损害，或者在战场上处于十分不利的地位，俄罗斯一定会使用自己的核武器。到那个时候，乌克兰将变成无人区，美国也将遭受核武器的打击。美国不能心存侥幸，认为俄罗斯一定会发动“文明冲突”。如果俄罗斯动用自己的战略核武器，美国将会面临灭顶之灾。

美国和俄罗斯之间的这场冲突之所以被称为俄罗斯轮盘，就是因为表面上看，美国枪口对准乌克兰，但是从本质上来说，如果俄罗斯认为自己在常规冲突中处于被动地位，使用自己的核武器，那么，美国将不得不面对现实。对于美国来说，情况十分危险，如果美国没有意识到迫在眉睫的危险，继续支持乌克兰战斗下去，这场代理人冲突，将变成俄罗斯与美国的冲突。冲突的胜负并不重要，因为这场冲突没有胜利者。