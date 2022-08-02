美联储升息 取决于通膨预期跟投资形成

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

这个周末的全球局势与各方焦虑，或许是鬼门已开而变得非常不平静。一方面，是有美国众议院议长佩洛西女士旋风到访，在东亚洲的行程里究竟有无台北这一站的停靠呢？虽然谜题很快会揭晓，但后续的余波荡漾可不容小觑。在另一方面，美联储（Fed）理事会的少壮派，普遍表态支持继续升息；但这样露骨的在周末对谈节目上公开发言，立马引发各方的震撼回响。

说穿了，股市、债市都需要有在多、空信心的各自喊话；只要意见不同，就能有交易、有好戏看。一旦大家的意见趋于一致，那就是无量下跌的开始，或是筹码被锁死的飙升阶段，纵然有再多的消息传出，也无法引诱下一个冲动的笨蛋，勇敢跳进接手或是恣意疯狂的卖出啊。

除了美联储旧金山分行总裁，自上任即有的一贯升息立场。上个星期，先有亚特兰大分行总裁波斯提克接受美国全国公共广播电台（NPR）访问；他从美国经济并未进入到衰退阶段，所以主张进一步升息好力抗通膨预期的加剧。

至于出身业界的明日之星，明尼亚波利斯分行总裁卡斯哈里更在NBC电视新闻节目，Face the Nation with Margaret Brennan，侃侃而谈，他担忧华尔街和市场人士普遍以为升息幅度会减少、甚至延后，恐怕是个错误期待了；他再次强调种种迹象与证据都显示，对于通膨情势绝不允许乐观以待。

自然，通膨预期的发生跟过去10年来的政策错误，无法脱离关联；但真正的问题还有，俄乌战争的后续与中美脱钩的情势，均难以预料。前财政部长、哈佛前校长桑默斯教授，于接受彭博财经专访时更表示他的担心，因为美联储截至目前的升息作为，并无法将长期通膨拉回到合理水准内。

往下的期货价格飙涨、供应链重整的投资浪费以及战争所引起的粮荒，真正原因并非出在极端气候或是自然条件的改变；而是因为一整个全球生产贸易鲢，被政治军事的管控和利益薰心的政商勾结，乾坤挪移而有调整期的伤害与失衡后果的发生。

这样所造成的重复投资、能力错置与被迫的成本摊销，以及在生产过度后的市场重分配；换言之，过往以价格、品质与销售服务做决定的竞争向度，已然被置换，成为是以亲疏等差和交互利益，来决定买卖方向与交易的可能。

因此，中下阶层的未来升迁与开发中国家的经济循环流，将被有效掐断；更在利益集中化的情况下，会让通膨恶化的情势难以被阻断。眼前的高利率，虽然是过往做总体经济调整的必要手段，因为需要调配进入竞争的价格下压；现下，当国家机器与跨国势力已然决定了市场准入的身分差别，其实利率调高的作用，主要在引导通膨的预期心理而已；更只是政客卸责跟造成生活遽变，提前出招的障眼手段与在日后可以合理化的选举借口。

粮荒、晶片短缺，倒未必是引发通膨的成因。但因为囤积而造成的运输秩序失控，跟切割敌我分别而造成的延误商机，像这样的价格飞涨现象，并不容易在短期内，靠着利率调升而被破灭。