学者：如果美军过界，中国怎么应对？

来源：观察者网

7月28日晚，中国国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

如何解读习近平主席这次关于美国对华战略和台湾问题的表态？当下台海剑拔弩张的紧张局势该如何缓解？中美关系在未来一段时间内又将何去何从？中国人民大学国际关系学院教授金灿荣围绕这些问题，同观察者网分享了自己的见解。

观察者网：有观点认为，习近平主席在同拜登的应约对话中对美国战略的批评比以往的表态来得更严厉。您有这感觉吗？

金灿荣：有。这次两国元首的通话时间挺长的，持续了2小时17分钟。这也是自拜登执政以来，中美两国元首的第五次通话，其中两次电话、三次视频。

总体而言，这次通话还是很有价值和意义的，尤其是考虑到如习主席所讲的“当前，世界动荡和变革两种趋势持续演进，发展和安全两大赤字不断凸显”的背景。现在中美关系困难重重，甚至有冲突的风险，所以中美之间需要这么一场对话；而从中国的角度来讲，尽管美国越来越没有大国的样子，但我们还是要承担起大国责任。

除此之外，这次通话有几个特点：一是特别坦诚、直率地批评了美国的战略思维，指出美国把中国视作战略竞争对手，且试图违背规律搞脱钩断链的想法是不对的；二是关于台湾问题的表态相当严厉，在重申中国立场的同时，给出了“玩火必自焚”的提醒；三是仍寻求合作，强调了中美之间还是有些合作点，如“宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全”；最后，我们要注意到，通话中提到“同意保持联系，责成双方工作团队为此继续沟通合作”。

观察者网：关于美国“对中美关系的误判和中国发展的误读”，我们之前的采访也都聊过，这是一个长期存在的问题，而错误的思维也可能导致出现错误的行为，尤其是在双方关系紧张时期。也因此，结合现实来看，先前中美两方不断强调的“护栏”有从概念落实到现实的紧迫性。

说具体点，比如现在的微博热搜上出现“里根号进入南海”“福建平潭局部海域实弹演习”“陆军第80集团军官方账号宣布‘备战’”等信息，仿若大战一触即发。而我们也知道，中国能管好自己的军队，但拜登难以百分百管住手下的人，保不齐有将士在执行试探底线的任务时有意无意地做出过界的行径。在这紧急关头，如何守住“护栏”，避免擦枪走火，中美之间有相应的机制吗？或者您有什么建议吗？

金灿荣：这块确实有一个突出的背景，那就是美国众议院院长佩洛西有可能访问台湾，中方对此表达了非常强烈的反对意见，而且强烈程度是前所未有的，而美国军方也明确表示要为佩洛西访台护航。

因为有这么一个尖锐对立的事件，所以通话里也强调了中美元首“责成双方工作团队为此继续沟通合作”，这说明双方还是有意愿控制危机的。现在因为佩洛西就访台这事还没有松口，所以中方不得不做一定的准备，美军因承诺要护航，所以他们也要做相应的准备，当下的氛围就有点剑拔弩张了。

关于“护栏”，我们以前聊过，美方将它单方面定义为以美国利益为中心，具体内涵就是“我干的事儿，你不能反抗”。而我们一直不同意这种定义，从王毅同布林肯的会谈到这次两国元首通话，我方都在强调三个联合公报，这才是中国认同且是美国承诺过的“护栏”。

佩洛西作为美国的高级政治家，很任性，要访问台湾，冲击一个中国原则，而美国国内也有很多人呼应，表示不能中国一反对你就不去、去不去的决定权不能落在中国人手里，所以你看她现在明知这事有风险也下不了台了。

我们现在只能用行动来坚持自己的主张，以此来修正他们的主张。也就是说，我们现在正同美国进行一场意志上的较量，希望通过这场意志的较量让他们知难而退，这也意味着他们将按照我们的主张建立“护栏”。

观察者网：他们若能知难而退，自然最好；要是他们不退呢？到时我们中国有哪些可选项？

金灿荣：具体答案，我现在还没有，只能看接下来几天事态的发展了。从现下面上的消息来看，中国方面应是做了比较充分的准备，也摆出了很严厉的姿态，剩下的就看美国的态度了。

这事儿是美国人挑起的。正如习主席所强调的，“台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚”，中美三个联合公报对这个问题的法律定义也是很清晰的。是美国要打台湾牌，而且屡屡闯红线，才引发了这场危机，如果真的发生了冲突，那么责任完全在美国。而我直觉，即使要打仗，我们的胜算也很大。

中美各自国内都有各种压力，话也都说得很满，所以现在确实是处在某种僵局状态。解铃还须系铃人，这事儿现在只能是美国让步，是它挑起的事端，它有责任解决这个问题。

观察者网：佩洛西为何一心想要访台？很多学者给出的答案是为了中期选举，您认为她可能有哪些目的？

金灿荣：我完全赞成这个普遍看法。佩洛西现在要为中期选举积攒人气，如果中期选举输掉了，她这众议院议长的位置就没了。

此外还有一种猜测，那就是佩洛西还想在民主党内争夺主导权。现在拜登在民主党内的地位相对更高，但老太太看拜登有走弱的趋势，与此同时民主党当下比较激进，极左翼势力还挺厉害，她如果表现得比拜登更激进一点，她在党内的支持度就有可能大一些。这样的话，即使中期选举输了，众议院议长的位置没了，党内领袖的位置仍可以保住。这两点都与个人利益有关，都是小算盘。

另外，现在美国国内有一派人，我把他们叫做“战略冒险派”。因为看到俄罗斯在俄乌冲突中的军事表现很差，而他们又相信中国的军力不如俄罗斯，所以现在他们想要把中俄一起收拾了，也因此有意挑动台海危机。我觉得佩洛西之所以出现战略误判，应该受到了这一派的影响和挑唆。

观察者网：台湾牌打好了，她能从中获利；若接下来的发展没能达到她所设想的效果，她可能面临什么样的结果？

金灿荣：如果她以某种形式去了台湾，比如她在访问几个国家的中途，找个理由在台湾停一下，回去就可以说自己胜利了，她的政治资本也能因此涨一点分。

如果没去成，也无所谓，到时可以把锅推给拜登，说这事是因为拜登政府没处理好——“我是立法机构的负责人，具体问题由行政部门处理，中间出了失误，你行政部门要负责任。”

美国的议员确实是这个地球上最舒服的工作之一，可以自由表达意见，却又没有什么具体责任，权责不是很匹配。我记得美国前国务卿科林·鲍威尔就曾抱怨过，说美国有536个国务卿（435个众议员、100个参议员，再加一个真的国务卿），但其中535个都在捣乱，只有他自己是擦屁股的。

观察者网：您刚提到，“即使要打仗，我们的胜算也很大”，这句能否再详细谈谈？

金灿荣：可以说，在我们近海，不论是台海还是南海范围，我军都是有优势的。我们的弹道导弹可以覆盖整个南海，空军基本上可以覆盖整个南海，海军对美国的几个舰群也有一定的优势。另外，不论是电子对抗还是侦察系统，因为都在我们周边，所以我们优势明显。如果他们真的要在这里制造摩擦，应该是占不到便宜的。

观察者网：值得一提的是，桥水基金创始人瑞·达利欧在其著作《原则2》中谈道，若台海爆发战争，美国不出战会被视作“巨大的耻辱”，“这将标志着美国在太平洋及其他地区的势力衰落……美国越表现出支持台湾的姿态，输掉战争或撤退会造成的耻辱就越大。”您怎么看待他的这点认识？

金灿荣：对，他们确实有这种心态。实际上，美国在台湾问题上有四大利益——

第一大利益，就是试图通过控制台湾，把中国大陆压缩在第一岛链内。中国的地理形势实际上很是奇特，陆地面积接近1000万平方公里，内海和边海的水域面积约470万平方公里，海域分布有大小岛屿7600个。原来我们有个错误的认识，以为中国是个大陆国家，但实际上中国是海陆复合型国家。不过我们确实在海上有个尴尬的地方，就是被封在由日本、韩国、我们台湾、菲律宾组成的第一岛链内。如果台湾回归祖国，第一岛链就彻底破解了，中国就直面太平洋了。

第二大利益就是经济利益。台湾对于美国而言，还是有点经济价值的，除了半导体，台湾地区还是美国的第8大贸易伙伴（2021年数据）。

第三大利益就是台湾被美国视作“民主样板”，美国希望借扶持台湾来影响中国大陆的政治发展。

第四大利益就是达利欧讲的，跟美国的战略信誉有关。有些美国人认为美国对台湾有承诺，如果这承诺实现不了，这面子就没了，以后在江湖上也不好混了。

其实没必要这么夸张，台湾毕竟跟韩国、日本不太一样，美国早就借《上海公报》把台湾跟其他美国盟友分开了——

“中国方面重申自己的立场：……中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府；台湾是中国的一个省，早已归还祖国；解放台湾是中国内政，别国无权干涉……”，而“美国方面声明：美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。”

美国早已借《上海公报》把台湾和韩国、日本这帮盟友分开，1979年又与台湾当局“断交”。所以可以说瑞·达利欧这种观点有点书呆子气，把战略信誉看得很绝对，其实这事没那么重要。在美国有绝对军事优势的时候，会认为战略信誉很重要；在没有绝对军事优势且会惨败的时候，战略信誉就不重要了。

观察者网：回到这次中美元首通话，可以看到，前期舆论非常关注的关税问题并未出现在这次的谈话中。可能的原因有哪些？

金灿荣：一方面，美国国内反对意见大，而老拜登地位太弱，所以他不敢许诺什么。另一方面，当下台海冲突风险加剧，中方对关税问题的关注相应地就变弱了。而且，我们现在对关税这事其实也有点无所谓了，因为按美国人自己的说法，美方承担了对中国商品加征关税超90%的成本，换言之，几乎是美国人自己在承担加征关税的代价。

所以，减免关税这事儿，拜登要能搞定，挺好；要是搞不定，那就算了，无所谓。咱国内甚至还有一派人主张，不要取消关税，得加关税，“帮”拜登一把。

观察者网：最后一个问题，下半年国际形势面临更多不确定性，其中中美都有重要的政治议程。对于接下来的中美关系走向，您有什么预判吗？

金灿荣：未来几个月，俄乌冲突还不会结束，它仍会是国际热点，仍会牵扯美国的精力，对中美关系也肯定会有间接的影响，因为美方会不断要求我们制裁俄罗斯。

比如这次美方积极要求通话，我认为它至少有两个目的：一个是想控制住危机——那边在闹事，家里还有一堆烂事，我已焦头烂额，你别再给我添乱；另一个目的就是想向中国讨个许诺，捞点外交成绩。不过你看新华社通稿的倒数第二段，“两国元首还就乌克兰危机等交换了意见，习近平重申了中方原则立场”——我们只陈述了原来的立场，没给什么承诺。总体来讲，俄乌冲突会让美国对我们的压力小一点。

除了俄乌冲突，现在还有一个比较确定的可能，就是世界经济发展面临巨大阻力。美国最近两个季度的GDP都是负增长，可以说美国经济已步入技术性衰退，而我们当前的经济运行也面临一些突出矛盾和问题。因此，各国要花更多的精力好好搞国内经济。

临近年底会有新变数。比如美国将在11月迎来中期选举，按目前的态势来看，民主党输掉的可能性较大。

尽管他们现在也在采取一些小动作——如通过调查去年的国会山骚乱事件，想方设法把特朗普斗倒斗臭，让特朗普陷入被动；利用联邦最高法院“倒行逆施”之事挑起民众的仇恨和不满；利用共和党内部矛盾，拉拢其中一派与特朗普的“MAGA”派（Make America Great Again）对峙——尽管民主党试图利用这些弱点掀起大反攻，但大的态势对民主党是不利的，因为经济不好，而美国老百姓主要关注的还是经济。

在11月的中期选举中，民主党大概率会输掉，之后拜登的政治地位会更弱。这对中美关系而言不是好事，因为我觉得拜登团队还是想把中美关系控制在一定的范围内的，不希望矛盾太尖锐，一是危险，二是想留下一个好的政治遗产。可以说，在美国政坛上，拜登团队还算是对中美关系比较有利的一支力量。

美国11月有中期选举，我们年底要召开二十大，台湾地区也有“九合一”选举。选举结果出来，需要一个消化的过程，因此它们对中美关系的影响应是到明年才会清晰地体现出来。