政治局会议首提“保交楼” 下半年中国楼市怎么走？

来源：中新社

作者：庞无忌

近日召开的中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

多位专家指出，会议确定了下半年房地产领域相关工作重点，释放重要信号，明确了下半年楼市政策四大重点方向。

其一，“保交楼、稳民生”。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，“保交楼”首次出现在中央重要会议上，彰显国家对于房地产行业管理的出发点，首先是民生保障。下半年，稳民生将占据房地产管理工作的首位。

近一个多月来，多地曝出楼盘“停贷”风波。中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静指出，当前，“保交楼”问题亟待解决，只有“保交楼”如期推进、经济稳定复苏，楼市信心和预期继续好转，下半年房地产市场才能稳定恢复。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰表示，保交楼关乎社会民生稳定。确保项目有实质性复工，重建期房业主信心是关键。值得注意的是，此前一周，银保监会已多次表态，超过10个城市也有保交楼相关方向性举措，预计下半年更多地方将会有进一步明确的解决方案。

其二，“稳定房地产市场”。

今年以来，据机构统计，中国已有超210个地区出台稳楼市相关政策逾550次。不过，房地产各项指标仍处于历史低位。

中银国际证券总裁助理徐高认为，房地产投资增速在2021年下半年进入下行通道。

房地产业体量大、产业链长，能拉动上下游50多个行业。房地产的平稳发展和良性循环关乎经济发展、社会稳定。会议将“稳定房地产市场”置于楼市相关表述的最前端。

其三，“用足用好政策工具箱”。

如何稳定房地产市场，保交楼、稳民生？会议明确，要用足用好政策工具箱。

政策工具箱当中有哪些工具？刘丽杰认为，政策工具箱里既会包含需求侧支持政策，除了限购、限贷、限售等降低购房门槛、降低购房成本外，契税补贴、住房补贴等促进住房消费的力度也有加大的空间；后期更会侧重供给端的政策支持，例如预售资金监管的优化、房企纾困政策等。

在保交楼方面，李宇嘉表示，可能的措施包括：筹集基金或发行专项债、将问题项目收购为保障房、企业破产重组、收并购盘活等。但他指出，这些方案或工具目前尚没有成熟的模式套用，地方要自行探索和推进使用，要推进“一盘一策”。

会议强调，压实地方政府责任。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，“保交楼”如何开展、由谁落实已经比较清晰了。大致包括地方政府牵头，商业银行等金融机构密切配合，房企等积极参与复工。

其四，“房住不炒”仍是底线。

会议依然强调了“房住不炒”。刘丽杰认为，当前市场预期仍较弱的背景下，预计下半年地方支持性政策仍会进一步加码，但“房住不炒”仍是底线。

从当前市场走势来看，据中指研究院统计，7月重点城市成交面积较6月份下降超13%，同比下降约27%，市场企稳仍需时间。

陈文静认为，下半年，各地需求端政策仍将继续改善。其中，二线城市限购、限贷、限售等政策或将进一步优化。

不过，专家认为，“因城施策”仍是政策推进的主要方式，政策不会一刀切地转向，而且一旦热点城市市场出现过热，仍会有相应紧缩措施出台。