拆局：真正风险在佩洛西走后

来源：香港《明报》

作者：王圣辰

在这场围绕美国三号人物佩洛西（Nancy Pelosi）迂回辗转下登陆台湾的风波中，所有会触发军事冲突的要素都得到了清晰展示：这位行将退休的众院议长展现了对到访台湾的“坚持不懈”，以及在全球瞩目下使用各种障眼法隐瞒行踪；美军最终在台海远端部署航母与军机，为佩洛西的座机做掩护。为阻挠她前往台湾，北京方面启用了迄今罕见的语言恫吓和阵仗十足的军事震慑。各方严阵以待，随时可以触发一场足够写进历史的现代冲突。

语言军事恐吓 风险如古巴导弹危机

正当人们以为一场大战会在佩洛西落地一刻全面爆发之际，但昨晚10时52分舱门打开之后，那看似平安无恙的“大结局”，似把世人的焦灼情绪就此浇灭。直至昨夜前，美方还对台湾的行动支持愈来愈进取，北京更连续进行了几日军演实弹射击，而这种演习未来还在继续。

先前有观点指出，佩洛西访台引致的冲突风险，足以比肩1996年那场台海危机，甚至达至1962年古巴导弹危机以来的最高水平。横跨60年的两场冲突，因由、质性、当事各方甚至对现世的影响力皆不相同。但深入剖析，却可发现它们之间的些许共通。

访台风波也好，古巴危机也罢，当这些冲突发生时，各方呈现出的无外乎是受制于意志或外力后，持续展现不转向的决心，拟欲恐吓对方妥协，却实求避免两败俱伤。 “懦夫博弈”的政治游戏主导了近代几乎所有在危险边缘试探的政治互动。从这种理路上看，本次危机与历史教训的分别，或许就在于一个“煞停车”、而一个“踩过界”，也或者，只在于过程的快慢之别。

或与台军事摩擦及“秋后算帐”

北京、华盛顿、国会山庄的三方斗法，让身处地缘政治暴风眼的台湾几乎失语。这在某些方面可能是更危险的隐喻。一位不愿具名的台湾国际问题观察人士向本报分析，相比于此前普遍担忧佩洛西到来时引燃战火，其认为“真正的风险”或许发生在“佩洛西走时或走后”。

尽管这位学者强调“纯粹只是猜测”，但不排除届时会发生“类似撞机一般的事件”，只是事故对象“并非中美”，而是“大陆和台湾”。该人士指，中美直面冲突的可能性极微，但与台湾发生军事摩擦，也或后续以其他形式予台“秋后算帐”，从务实角度考虑“不无可能”，由此引发更大冲突的“可能性也最低”。故此，“佩洛西怎么离开，以及离开之后台湾会发生什么，才是问题”。