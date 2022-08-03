来源：《联合报》黑白集

美国众院议长佩洛西亚洲行要访台，白宫极力劝阻无效，一行人终于在夜深时降落台北。表面上看是友好访问，内里则是暗藏凶险：佩洛西越是高调，中国大陆越难坐视，各种报复就会落在台湾头上。此刻，蔡总统和佩洛西都必须节制言行，切勿节外生枝。

由于民主党选情不佳，佩洛西可能在年底选后失去议长宝座，因此她趁着最后的任期出访亚洲，留下自己的荣光。在行程中夹带访台，符合她追求民主自由的形象。然而，她此行将为台海徒添凶险，非但白宫不乐见，中国大陆更狠话说尽。佩洛西追求的只是她个人历史定位，却为台湾带来难测的风险，这无论如何不符“为客之道”。

近年美国政治人物频频访台，有人真心友台，有人为了军售，有人为了商机，有人则把台湾当成政治秀场。就像今年春天，西方政治领袖竞相前往乌克兰首都基辅访问，佩洛西也在其中。但除了赶热潮蹭热度，增加泽连斯基的亮相机会，这些访问似未帮乌克兰民众纾解什么苦难。

因佩洛西访台，台股已经预跌两日，大陆海关更连夜宣布禁止台湾100多家食品厂产品进口。有人说，佩洛西连基辅都敢去，为什么不敢赴台？重点在，台北不是基辅，台湾更不必把自己当成乌克兰，民众对既有的和平要珍惜，不能任政客把地方搞得乌烟瘴气又不收拾。