一文纵览佩洛西访台可能给全球市场带来哪些影响

来源：彭博社

作者：Ruth Carson、Charlotte Yang

从全球两大经济体加速脱钩到讨论中国大陆是否可能将其大量持有的美国国债用作武器，策略师们正在分析美国众议院议长南希·佩洛西的台湾之行可能在全球市场产生怎样的影响。

随着对中方军事回应程度的担忧逐渐消散，避险资产隔夜震荡，美联储官员的鹰派言论令美国国债遭到抛售。日元突然转向，在创出2020年以来最强四日连涨后重挫逾1％。基准美国国债收益率跃升18个基点，股市仍然承压。

通胀飙升下的全球经济放缓威胁已经令投资者恐慌不已，而佩洛西此次访台又引发了新的焦虑。中美之间不断升级的紧张气氛可能侵蚀本已脆弱的市场情绪，提振美元和日元等避险资产，并令股市承压。

以下是分析师和策略师的部分评论：

中国和美国国债

“猜测中国利用所持的大量美债来报复佩洛西的行为只是时间问题，”BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen在报告中写道。“如果出现这种情况，看跌情绪应会有限，因为受到负面影响的全球宏观前景将盖过短期资金流的影响。”

加速脱钩

“短期影响可能是‘卖在谣言起、买在新闻出’，因为到目前为止的官方反应仍然比市场所担心的要克制得多，”爱德蒙得洛希尔的基金经理包夏东称。“但中长期影响会更大，目前可能被市场忽视。美国在亚太地区的影响力正式回归，势必会加速美中脱钩。”

解除风险溢价

佩洛西台湾之行“似乎没有引发太多地缘政治焦虑”，澳大利亚国民银行经济和市场主管Tapas Strickland在报告中写道。“在事件发生之前，已有一些地缘政治风险溢价被消化。在中国做出强烈、但并非“失控”的回应之际，这种定价已经开始逆转。溢价的解除也可能加重收益率的上升。”

中国回应

“美国的投资者似乎不相信中国大陆会在威胁对佩洛西访台采取报复行动后跟进”，Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示。“中国市场对中国回应力度的预期比美国市场要大得多。另一方面，如果中国在行动上较近期威胁有所退缩，中国市场可能会出现一些不错的上行走势。”

通胀压力

“中国对佩洛西访台的反应可能会对供应链和需求产生影响，从而可能使通胀压力保持强劲，”Oanda高级市场分析师Edward Moya在报告中写道。加密货币也可能受到打击，因为“围绕佩洛西访台的紧张局势可能会打压风险偏好，这可能会拖累加密货币走低。”

理性思维占上风

“在俄乌战争的背景下，佩洛西访台具有信号传递目的和预防作用。必然结果是中方的武力威胁，这应该不足为奇，”United First Partners亚洲研究主管Justin Tang称。“考虑到中国经济状况，预计理性思维将占上风，而不是武器化贸易和监管。” “鉴于通胀、利率和盈利前景的不确定性，全球资产类别将继续横盘整理。”

短期影响

“市场已经有点忧虑。但如果中国只是加强军事演习，那么短期影响将是短暂的，”AMP Capital Markets首席经济学家Shane Oliver称。“如果更接近实际冲突，那么它会带来大得多的影响，股市会下跌，避险资产美元、债券和黄金将受益，但这似乎不太可能发生。从长远来看，这表明西方国家与中国/俄罗斯之间的冷战紧张局势进一步升级，这意味着风险溢价会上升。”

对拜登乐观

“我们乐观地认为，拜登政府不会让事态失控。他们可能会展开高级别会谈以缓解紧张局势，”Straits Investment Holdings Pte基金经理Manish Bhargava称。“现在很大程度上取决于中国将采取什么反制措施。中国不太可能达到军事冲突的地步，但发生事故或误算的风险正在上升。两国外交关系的进一步恶化可能会损害制造业和供应链，引发通胀压力。”

避险买盘

“与此同时，美联储官员表示预计会进一步加息，这是一个雪球效应，”Saxo Capital Markets策略师Jessica Amir称。“现在，我们认为8月份和今年剩余时间的股市已经定下基调。地缘政治紧张局势将加剧。我们看到国防类股受到买盘追捧，因为投资者认为问题可能会恶化。我们也看到投资者重返避险资产，美元将出现买盘增加。”

情绪会恢复

中国大陆在台湾附近的军事演习“仍可能令投资者保持警惕”，GAM Investment Management投资组合经理Jian Shi Cortesi称。“我认为一旦军事演习结束，市场情绪就会恢复。”