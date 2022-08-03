放手让佩洛西搞事 台湾这次赌太大

来源：中评社社评

作者：林淑玲

美国众议院议长佩洛西访台，将台湾推向战争边缘，中国大陆已再三警示，民进党政府为何不退？如果说，这事件是美国行政部门挡不住佩洛西的一意孤行造成的，台湾则是趁着美国自己闯的祸自己要负责，趁势挑动台海冲突。这火线上的赌局，既惊又险，让台湾随时可能成为战场。

有台媒昨日引述知情人士透露，“白宫与五角大厦曾劝阻佩洛西访台，台湾方面甚至撤回邀请，但佩洛西仍坚持访台。”从相关讯息显示，这代表一定是有台湾的邀请，佩洛西才会访台。美国行政部门既已反对，台湾理应可以顺势找到台阶，撤回邀请，向佩洛西说不。台湾明白大陆强硬的态度，台海可能出大事，却硬要拼一场，除了佩洛西坚决的态度，自然有其战略考量。民进党政府肯定是看到美国已被绑进这场超级风暴，出了事美国必须扛，才敢放手大玩一把。

台湾一直很期待台海若有事，美国能出兵保护，但美国只卖武器，从未承诺；最近的俄乌战争也是如此，只给武器、金援，不派兵。但这次麻烦是众议院议长佩洛西捅出来的，她是美国第三号人物，她坚持访台，不论怎么说都是代表美国；她此行出访新加坡、马来西亚、韩国、日本，美国都必须提供保护，尤其中方已再三警告她不要到台湾，她还来，美军方自然要严加保护，她尚未抵台，美国军机、军舰即在区域内密布，一旦发生冲突，就是美中对撞了。

民进党政府或是盘算，这是一个风险，也是一个机会，万一美中因佩洛西访台爆冲突，等于是美中在台海开战。这是美国的战事，就没有派不派兵支援台湾的问题，美国若要打赢，就必须动员其军力一搏。在此情况下，台湾就可以从美国的代理人演变为美国到台海来帮台湾打仗，而且一开战就是军事、经济等复合战，台湾有事就会变成全世界有事。

有这个思路，民进党才会放手让佩洛西在台湾搞事。传出的原订计划，佩洛西2日晚上10点多抵台，休息一晚，第二天上午拜会蔡英文、立法院就准备转到下一站；1日下午传出的讯息，佩洛西在台行程愈加愈多，甚至规划要在台湾开记者会，下午还要访景美人权园区会晤监察院长陈菊等。消息也传出，这些都是蔡政府与佩洛西团队沟通后的变动，显示双方有志一同，都在加大力度要挑衅。

台北101大楼昨晚还点灯观迎、感谢佩洛西、台美合作，说有多高调，就有多高调。

中方对佩洛西访台高度不满，中国外交部发言人赵立坚已严词表示，“如果她敢去，拭目以待。”因此稍早有外媒揣测，佩洛西或只会降落在台北松山机场，在机场会晤台官员，不出境，就不算入境，缓和中美的紧张关系。但从多方讯息看来，佩洛西是存心把事搞大，她来台的前一站是马来西亚，根据马国媒体马新社报道，“佩洛西一行人搭乘的专机在今天早上10时33分左右降落吉隆坡梳邦空军基地。专机于下午3时38分飞离马来西亚。”等于她只在正式访问的马来西亚待五小时，就要匆匆赶来台湾，准备来台停留近20小时，过上一夜。

想把事情搞大的佩洛西，加上也想把事搞大的民进党政府，接下来的发展难以想像。这应已超脱美国行政部门原始的剧本，美国总统拜登能否跳出来踩煞车也难说。但如果美官方放任这事继续发展下去，佩洛西3日在台北大剌剌开记者会，接下去发生的状况，都是美国政府要来收拾的。难道美国真的准备好要打仗了？

82岁的佩洛西以访问台湾挑衅中国搏个人政治利益，无独有偶，英国《卫报》昨天也独家报道，英国国会下议院外交事务委员会正计划于今年11月或12月组团访台。抗中政客争先恐后到台湾来造势，这俨然如欧美政客之前竞相访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基合照蹭声量的翻版。从这个角度，台湾似也在让自己乌克兰化，想要经由军事的冲突，成为全世界声援的焦点。但台湾会不会像乌克兰？这是全台民众都害怕的。