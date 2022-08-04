中国大陆三箭齐发，台湾门前练枪成常态？

来源：台湾《联合报》重磅快评

美国众院议长佩洛西专机抵达台北，中国大陆马上宣布围岛军演；总统府和立法院热迎这位美国第三号权力人物之时，台海情势正急遽升高。中国大陆目前对台军事、经济、政治三箭齐发，外交战事恐难免。未来情势发展，有几点值得关注。

首先，中国大陆围岛军演是在佩洛西离开后展开，显然刻意避免与美对撞，但总要拿台湾出气；美国白宫国安会发言人说，到目前为止北京的行动都在预期之中。换言之，美国也可能默许北京找台湾出出气？而如果美中避免对撞，是拜登与习近平通话建立护栏发挥作用，台湾更要关注这道护栏能提供多少庇护？

其次，中国大陆军方在台湾周边六个地区军演三天，形同实战演练封锁台湾，台湾对外海空交通输运均受影响，冲击层面远较1996年对台“空包弹”演习为大。俄乌战争，乌南出口被封，冲击全球粮食供给，例子不远。对台湾而言，更现实的问题是，能源储备，尤其天然气，能撑几天？

第三，大陆军方实弹演训已逼近台湾本岛，部分地区甚至可能站在海边就能看到火光。看似美国逐步掏空一中原则、民进党切香肠走向台独，实则共军已经借着几次事件大步走出沿岸、跨过中线、绕岛巡航、逼进台湾。未来共军可能常态化地在台湾门前耍刀练枪。

第四，中国大陆不但对台军事封锁，而且经济制裁先行，台湾100多家食品厂被禁、农渔产品禁止输陆再加码，另停止对台出口天然砂。两岸经贸逐项中止，下一步是ECFA吗？蔡政府有何对策？继续撒币应万变吗？影响更深远的是，中国大陆方面对台字典里，还有没有“融合”两字？

第五，在政治上，中国大陆再度公布台独制裁名单，意在表明军事与经济制裁是针对台独，而非一般台湾民众。但没有亮眼人物，一般民众无感。至于像台湾民主基金会被列为“台独顽固分子关联机构”，但那是由立法院主导的跨党派组织，其董事席次一半以上为依比例组成的政党代表，因此其中也包括了国民党和民众党的代表。中国大陆对台独政治制裁，蓝绿白又被绑在一起了。

面对佩洛西访台，国民党不敢不欢迎，但蓝营内部有不同声音；中国大陆大动作对台反制，也加深了蓝营内部歧见。唯一政治获利的是民进党，第一个获救的就是林智坚。蔡英文欢送走了佩洛西后，年底选举继续欢呼收割选票。