港媒：解放军演练锁岛 台海格局起变化

来源：香港明报社评

佩洛西访台不足24小时，由此引发的冲击波，却对台海局势以至中美关系带来重大影响。尽管佩洛西和白宫皆扬言，美国支持“维持现状”，但从北京角度，佩洛西执意访台挑衅、白宫变相默许，本身就是重大改变，将台海问题推向了新局面，为了遏制台独，北京必须以强而有力行动，回应这一变化，解放军史无前例包围台湾军演是第一步。北京要以实际行动演示，解放军可以迅速军事封锁台湾，切断外国对台湾的军事支援，台海擦枪走火风险，短期无可避免升高；以往美台主张的所谓“台海中线”，现实上将彻底消失。佩洛西访台，摧毁了中美仅余的互信，两国博弈斗争，手段有可能变得愈硬愈狠，台湾是真正输家，亚太区亦将变得更不稳定。

佩洛西任性打破现状 北京反制重塑台海格局

美国众议院议长佩洛西与台湾总统蔡英文会晤，强调“美国承诺跟台湾站在一起”，蔡英文则形容佩洛西是“台湾最坚定的友人”。在北京，外交部严辞抨击佩洛西哗众取宠为个人，遭殃受害的却是中美关系，以及地区和平稳定。中国国务委员兼外长王毅则称，美国不要幻想阻挠中国统一大业，“玩火者绝对没有好下场，犯我中华者必将受到惩处”。

佩洛西无视中方警告，不理美国国内反对意见和友好国家忠告，执意访台，外界一度担心佩洛西强行闯关，触发中美军事冲突；一些大陆网民和舆论则主张，如有必要，解放军战机应予拦阻。最终佩洛西专机前晚顺利降落台北，根据美方说法，解放军没有派战机企图逼近专机，美军也只是在附近戒备，没有派战机护航。

北京外交手段阻不了佩洛西，有大陆网民嫌当局不够强硬，然而大国做大事，头脑要冷静，不应该民粹先行，不顾后果。说到底，佩洛西是美国第三号政治人物，军事拦截一旦出了差错，搞出人命，真的可以引发战争。佩洛西专机由大马起机，刻意绕道避开南中国海，飞经印尼和菲律宾上空赴台，其间中美军方都保持低调审慎，反映两国不想冒上开战风险。从这一角度看，两军其实互有忌惮，谈不上谁怕了谁。

中美新冷战，佩洛西访台是首场重大危机，两国避开了第一个有可能触发军事冲突的“撞击点”，不代表危机已过。一石激起千重浪，佩洛西访台所挑起的冲击波，仍有可能引发危险连锁效应。虽然美方坚称支持维持台海现状，但对北京而言，佩洛西如此冲击“一中”原则，本身已是颠覆现状，助长台独气焰，北京若不以实际行动重塑台海格局、控制形势，就是真的在这场“斗大胆博弈”中示弱。

佩洛西访台前夕，美国国家安全委员会发言人柯比表示，大陆似乎准备调整定位，在未来数天以至更长时间，在台海采取进一步行动；《华盛顿邮报》一篇评论文章则透露，美国一些官员关注北京可能趁此次机会，采取行动“改变台海现状”。有关说法，不过是从美方视角，说出大陆将在台海采取的“重塑格局”反制部署。解放军首次对台湾包围式军演，看来正是大陆行动的第一步，它的作用不止是震慑台独，还有可能对台海格局带来质变。

局势紧张台湾是输家 中美关系破坏难弥补

此次包围式军演，不仅比1996年台海危机时的实弹演习更大规模，更关键是它实质演示着如何封锁台湾、如何迅速切断台独军事外援。所谓“台海中线”一直只是美台主张，解放军以往虽无穿越，但北京从不承认“中线”存在。今天起的包围式军演，解放军活动范围，距离基隆等城市很近，已无什么“中线”可言。解放军这次包围式军演，一连四天，根据台媒报道，台湾天然气补给运输已可能受影响，部分航班更要取消。倘若解放军临时决定延长军演，甚或将类似军演“定期化”，将对台北当局构成很大压力。

当然，台军有可能对解放军封锁式演练作出反应，但这一定增加擦枪走火风险，届时美日军方有何反应或行动，难以逆料，唯一肯定的是，由佩洛西访台所引起的台海格局震荡，短期不会停下来，格局重塑本身便意味着激烈斗争，台海不稳将持续一段时间，甚至愈演愈烈。对民进党和绿营而言，佩洛西来访，有助提高台湾在国际社会曝光、鼓励更多“友好国家”政客仿效，至于加强美台联系合作方面，实质帮助有多大，仍需时间观察；台海局势紧张，民进党可藉“大陆文攻武吓”拉票，但台湾沦为中美重点角力场，社会经济各方面势必当灾，从这一点而言，台湾其实是大输家。

对佩洛西而言，访问台湾满足了她历史留名心愿，至于对美国民主党中期选举有多少帮助，则较难估计。尽管反华在美国有政治市场，但当下一般选民相信更关心高通胀，经济搞不好，民主党选情难言乐观。白宫部分官员主张撤去对华关税纾缓通胀，佩洛西访台，或可帮拜登政府一把，就算撤销关税也不怕共和党指控对华软弱，但佩洛西的任性，已对中美关系造成难以弥补的破坏，就算美方撤销关税，北京也不会视为“善意”。此次事件刺激大陆民族主义情绪，北京对台对美不会亦不能放软，中美脱钩有可能加快，武统的可能性，亦一定比之前高。纵然此次中美未有正面硬撼，但如果继续朝现时方向走下去，恐怕终有一天将发生激烈碰撞。