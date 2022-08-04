佩洛西留给台湾的课题

来源：台湾中时新闻网

美国众议院议长佩洛西访台。这是1997年时任美国众议院议长金瑞契后，再次有美国国会议长率团来访；不同的时空条件，美陆台各方综合实力也有不同的发展，而佩洛西此次访台所牵动对美陆台三方关系变化，以及对印太安全情势的效应更远甚于当年。

从时空条件而言，为什么美国国会议长在北京多重压力下依然决定于此际访台？首先还是要回到美中战略关系转变的大格局。中国在科技、产业、贸易、国际与区域治理，乃至于区域安全等领域的崛起，一方面让世人认识到，中国官方在中华民族伟大复兴道路上，意欲平视世界的民族自信；另方面却也让美国认识到中国对美国的威胁。

因此就国际层次动机而言，美国政界与社会对于中国的警惕已经成为华府政策圈的主流意见。为此美国正逐步强化与印太国家深化价值、科技、产业贸易与安全等领域的同盟关系。值此之际，美方更必须对盟邦展现姿态与承诺：美国的行动不会因中方的否定与施压而更张。

就美中内政层次动机而言，美国国会期中选举将届，拜登与佩洛西所属的民主党处于劣势，民主党阵营更不能因为北京反对就改变了行动，以免被共和党乃至于美国社会批评：对中国示弱。然而，中国方面也即将召开中共二十大，大陆也不可能对佩洛西访台毫无反应，但必须考虑扩大冲突可能打坏中共二十大既定议程的风险。

就风险控管而言，美中之间的胆小鬼赛局仍在进行式。美中双方不论是为了国家立场，或者“出口转内销”藉由升高外部紧张情势，凝聚内部团结以拉抬领导人声势，都有表达强硬姿态的动机。但7月28日的拜习通话，拜登和习近平或许已取得了一定程度妥协。毕竟美中双方各有待处理的优先政策，热冲突实非此刻首选。

但我们也应认识到，佩洛西访台期间，大陆实施军演，并派遣战机、战舰接近中线与西南防空识别区。而美方则有5个航母与两栖登陆舰打击群部署在西太平洋警戒。三方空军空中接近，与佩洛西专机伴飞。美陆台三方空军的接近程度，或将取决于大陆军方欲将情势升高到何种程度，毕竟夜航空中接近的风险更高。另方面美陆台海军在台湾周边水面与水下部署的互动，也有可能因为高度接近而产生意外。

对台湾与两岸关系而言，佩洛西访台宣示美台友好，自有极高的政治意涵。台湾期待美方政要此行能对台海情势有更亲身的经历和认识，更期待美台实质合作，诸如美台军售等安全合作、台美21世纪贸易倡议等双边议题，能得到美国国会更大程度地支持。

很遗憾北京对佩洛西之行惯性地采取政治与军事威吓，还宣布对台农产品、食品实施贸易禁令。或许佩洛西离台后，北京可能祭出更多的对台抵制措施。但台湾仍呼吁，两岸地理如此接近，两岸合作交流如此紧密，两岸友好的益处，远大于对立。针锋相对无助求同化异，正视台湾事实现状，在两岸的现实基础下寻找对话交流的可能性，才是负责任的领袖应有的智慧展现。

（作者:洪奇昌，前台湾海基会董事长）