台学者：解放军围台震撼大 摆明“打狗给主人看”

来源：香港01

作者：张竞

美国众议院议长佩洛西一袭粉红色套装于8月2日晚间现身台湾，隔日密集会见蔡英文等执政层峰，台湾社会上下陶醉在美国政坛第三号人物“民主挺台”的愉悦气氛之中。不过伴随佩洛西脚步抵台的，却是解放军宣布接连两波以“军事行动”为名的演训，北京对台施以一系列军事“后招”具体将产生什么后果与效应，台湾军事战略专家张竞接受《香港01》专访时指出，解放军的行动对台湾社会一定有所震撼，在心理上产生压力，而且摆明是要“打狗给主人看”。

解放军保留“由训转战”空间

相较于以往解放军对台军事动作的通告使用“战备警巡”、“实战化演练”等词，此次使用“联合军事行动”与“重要军事演训行动”，用词之差背后是否意味着对台施展更为进逼性的军事作为？

台湾中华战略学会研究员、海军中权军舰前舰长张竞向《香港01》记者解析，“军事行动”（military maneuver）包含了“实际作战”（military operations）与“一般军事演训”（military exercise），解放军使用涵盖性较广的“军事行动”，是要为随时可以“由训转战”留下空间。

这个理解也涉及到东部战区自8月2日晚间起进行的“联合军事行动”，何以仅言明开始时间，却未交代结束时间。张竞表示，他虽不认为今天的局势已走到大陆需要动用《反分裂国家法》第8条“采取非和平方式”的地步，但中国大陆还是要保留“由训转战”的弹性空间。

至于东部战区的演训，会否影响到佩洛西3日下午离台的航线？张竞认为不会有影响，因为东部战区已经开展的演训，没有划设禁航区，也没有划设台湾周边的演训区，有划定禁航区的演训是从4日12时才开始。

两岸不睦对台军事恫吓有效果

《香港01》曾做出深度分析，解放军4日将展开的“重要军事演训行动”与“实弹射击”，就内地官媒新华社提供的经纬度座标图来看，六个区块中的北部、东北、西南三块将触及台湾的领海或内水范围。有看法认为，该六块演训区将造成台湾遭到实际封锁三天，甚至影响到能源运输的“生命线”通道。

此外，据台湾中央社报道，澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究员鲁瑟（Nathan Ruser）认为，解放军计划在台湾拥有“主权”的海域进行实弹军事演训，这是过去数十年来最挑衅的举动，符合联合国定义的“国家侵略”行为。

张竞首先驳斥了鲁瑟的说法，指就法论法并无像鲁瑟所言上纲到“国家侵略”的程度。他强调，目前台湾驻防金马外岛海巡机关，在中国大陆所划设内水中执法，甚至抓捕大陆越界渔民，明确行使执法公权力，大陆亦从未有所抗议。甚至在两岸正面互动时期，透过《两岸共同打击犯罪协议》，大陆海警还与台方共同在其内水水域合作执法。

张竞提醒，金马外岛经常对海实施火炮实弹射击演训，在大陆所划设内水水域进行实弹射击根本就是家常便饭，相距大陆所控制地域对比本次解放军所划设演训区来说，距离只有更近不会更远，但是北京从未就此乱做文章。两岸关系的性质本来就迥异于正常国际关系，在法规上亦未见得能够完全适用国际法条，因此许多学者根本就不理解两岸互动实际现况就胡乱发言，往往会产生更大误解。

接着张竞进一步提出个人观点，指解放军做法的主要目的，乃是要创作想像空间，让台湾自己去解释。他认为有别于台湾绿营信口诠释的“认知作战”，中国大陆施以台湾的才是真正的“认知作战”：“实际举动一二三、穿凿附会四五六、乡亲想像七八九”，也就是要先塑造氛围让人相信事情可能发生，继而采取动作才会有效。“就像一个屋子已经传说在闹鬼，这个时候去指说我看到一个白影子飘过去，那么就会有人相信真的有鬼”；这个故事放进台湾也是一样，今天两岸关系紧张不睦、人心不安，此时大陆对台湾的军事恫吓效果最好。

台心理防线脆弱凡事草木皆兵

至于会不会冲击到台湾的运输航道以及民航航线等问题，张竞解读，根据解放军公布的演训区域图，可以发现高雄港对外航运没有被演训区整个覆盖，交通仍然可以绕道通过；高雄永安的液化石油接收港，以及嘉义布袋或云林麦寮、台中港、台北港、基隆港、苏澳港等，没有一个港口真正被演训区所挡到。甚至基隆港在两个演训区之中还留下足够的宽度，这里也是最绵密的航道。在既定民航机航线方面，张竞则认为飞安通报会做出临时的调整，不太可能所有的东西都不能动。

倘若解放军六大区块演训对台湾并未造成实质的军事冲击，难道这些军事行动毫无效应可言？张竞补充道，对台湾社会还是会有所震撼，心理上产生压力，一定会有感的。“远不远不是地理的距离，而是心理的距离”，感觉很近的话“天涯就是咫尺”、感觉很远的话“咫尺就是天涯”，要是对两岸未来没有信心，今天解放军就算是在渤海军演或是朱日和阅兵，台湾人在心理都会感到不痛快和恐惧。

张竞说，凡事“蛰伏而后重生”，台湾要是人心不安，自然成为各种流言蜚语的温床。此前英媒《经济学人》封面标题称台湾是“全世界最危险的地方”，加上各方推波助澜，且民进党又非常努力“抗中保台”，此时台湾乡亲的心理防线尤为脆弱。他批评，民进党执政六年“最大的成就”，就是把台湾真的变成全世界最危险的地方，一旦有任何的风吹草动，社会上就弥漫着风声鹤唳、草木皆兵的氛围。

不过，相较于过往历次台海危机出现的人心惶惶，当前台湾社会反而呈现出“马照跑、舞照跳”的情景，或许还沉浸在喜悦亢奋的心境之中，至少在表面上很难看出危机感。张竞给出他的观察，当前台湾社会其实相当两极，老台独异常兴奋，但随时可能被抓上战场的年轻世代，却是哀声叹气、默然不语，当真的面临两岸紧张态势时，他们才发现“原来以为在键盘后面爽几句，没想到会爽出这种结果”。

台湾缺乏主体性只能任人摆布

回到佩洛西落地台北之后，台湾随即面临的“周边有事”情况，还有一个关键问题值得厘清，即若是解放军在台湾的领空或防空识别区军事演训，台湾方面空军会不会升空反制，甚至加以驱离？台湾政府没有任何作为的话，不是也会被人家看破手脚？

张竞认为，两军相遇当然有可能，但北京已经事先言明不要进入，“你自己不识相要往里闯，那就是自己找事”。如果台湾执政者真有本事的话，也去大陆浙江沿海一带划设演训区，看看大陆会有什么反应。正是因为今天台湾想要搞“台独”，致使对自己的军队绑手绑脚，从领导人内心盘算“两国论”等“台独”想法开始，台湾的军事就不断向后退缩。

总结台湾在风光迎接佩洛西访问前后面临的真实处境，张竞判断北京对台湾的行动基调就是“文攻对美、武吓对台”这八个字。只要细读北京外交系统官员或党媒官媒的发言，会发现95%都是对着美国，只有5%是对着台湾。这个情况显露出台湾的一大悲哀，也就是北京根本没有把台北放在眼里，认定台北就是整个战略大棋局任人摆布的棋子。

张竞举例，日前台媒《中国时报》报道揭露，台湾驻美代表萧美琴曾在美国行政部门的压力下试图撤邀，但经过佩洛西强势逼问，最后只能退缩，放弃立场，证明了台北在整体局势中的被动与无奈。他感叹，北京看出来台北毫无主体性可言，台湾如今最大的困境在于国际政治中缺乏主体性、任人摆布，自然受人鄙视与冷落，“这是千古不移的道理”。在张竞看来，北京“武吓对台”就是“华府使坏、台北买单”的结果，“摆明打狗给主人看”。