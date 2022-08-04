商攻武吓下的两岸经贸

来源：台湾《经济日报》社论

美国众议院议长佩洛西旋风访台，风雨故人来，台湾不少人点滴在心头，然而台湾必须面对未来更大风雨的挑战。中国大陆认为佩洛西访台严重侵蚀美中关系，将在台湾周边进行军演，规模更高于1995年台海导弹危机；而一如前次危机，美国也派遣航空母舰驶入台湾附近海域。两岸情势演变成美陆台的错综关系。

中国大陆的文攻武吓，台湾股汇市首当其冲。今年在全球大环境不佳下，台湾股汇市波动剧烈；特别是在美国大幅升息下，新台币明显贬值。未来在两岸情势紧张下，对资金流向影响加深，可能使台币持续走贬，稳定金融市场当为政府首要任务。

不论大陆军演是否有后续行动，但已升高台湾贸易运输物流费用，增加企业营运成本；会进一步提高台湾目前已居于高档的物价指数，不利经济成长。政府必须推出更有力的安定物价措施。

两岸经贸关系今非昔比，在1995年台湾对大陆出口（包括由香港转口），只占台湾总出口的23.8%，而在2021年，此比例已上升到42.3%。1995年为台湾对大陆投资初期，之后对大陆投资不断增加，成为大陆外人投资主要来源，近年虽然明显降温，更有不少台商撤出，但是台商在中国大陆至少已累积千亿美元的投资，两岸仍维持高度的经贸连结。

所以两岸经贸关系的不对称下，大陆可使用的筹码远多于台湾。在大陆先后对莲雾、释迦、凤梨，以及石斑鱼，以有危害人体健康成分为理由，禁止台湾进口，虽然宣称是经济考量，但时机上充满政治算计。而此次中国大陆突击式地以台湾食品厂商未完成向大陆海关总署註册为理由，禁止台湾多项产品出口；而后大陆又宣布禁止台湾柑橘和部分鱼类输入。另外，大陆也针对台湾有需求缺口的天然砂，暂停对台湾出口。

中国大陆所采措施由以往只针对特定产品，转为多管齐下；不但已经由点扩及到面，而且除了阻绝台湾对大陆出口外，又增加大陆对台湾出口限制，直接影响到台湾内需市场，对台湾冲击更大。

基于此，为因应目前趋势，政府应盘点对大陆出口集中度高，以及对大陆进口需求高的产品，研拟如何分散出口市场，以及降低进口依赖；另外也要有台湾未来可能加码于其他制造业产品的准备。

以目前两岸贸易互动，短期台湾不可能明显降低对大陆进出口比重，但应有“中国大陆市场虽无法被取代，但至少应寻求可部分转移”来因应。对于大陆不合国际经贸规范的措施，台湾也应勇于发声。过去政府曾针对大陆限制台湾水果出口，在世界贸易组织（WTO）中表达意见，但并没有进一步行动，未来应有更积极的作为。

以台湾食品业者未完成注册而禁止进口为例，除了应检视大陆引用此措施之合理性外；因为大陆注册措施是针对所有国家进口产品，但目前只对台湾进口设限，是否表示其他国家所有产品均完成注册。若真有涉及歧视性，台湾应透过WTO的机制寻求解决。即使大陆置之不理，台湾也不应错过向国际表达立场的机会。

今年下半年中国共产党将召开二十大，“求稳”是大陆政经的主调。所以即使中国大陆今年上半年经济表现不佳，成长率只有2.5%，然而北京主要是希望在“稳”为前提下完成换届。

但美中贸易战及俄乌战争，使得美中更明显对峙，佩洛西访台，美中关系更加严峻，两岸关系更处于近30年的空前紧绷，如何求稳成为北京一大考验。中国大陆未来可能会再出招，台湾也应力求稳定，除了因应大陆军事演习威吓、维持台海局势外，更应有效降低对经贸的冲击。