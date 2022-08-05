中国大陆军演兵临城下 掀开两岸潘多拉的盒子

来源：联合新闻网

作者：黄寅

美国众议院议长佩洛西访台，解放军军演兵临城下，打开了两岸的“潘多拉的盒子”让台湾面临前所未有的考验，未来如何发展，令人难料，也考验两岸政治人物的智慧。

中国大陆的“环台军演”和以往不同之处是，它已明明白白的把台湾包围起来，形同封锁，看看台湾能怎么办。以往，中国大陆虽有战机扰台，让台湾的空军战力吃紧，但还不致于这么大胆的包围，但这种情形，让台湾面临更严酷考验；万一真的擦枪走火，台湾被逼得迎战，发展将更加难测。

中国大陆虽名为军演，但实际上已等同封锁，而此一战略，虽言明时间仅三天，但到时是否撤兵，还是就此封锁台湾，变数极大，令人难以捉摸。

台湾生存仰赖对外贸易，天然气、石油等种种物资都仰赖进口，能抵得住封锁几天，政府又有什么样的战略可以因应？民进党执政下，对中国大陆并不友善，两岸交流也不如马政府时代，但既然敢于这么做，就该拿得出对策，否则等危机来时，却应付不了，岂不等同欺骗台湾民众。

台湾论军事力量远不如中国大陆，美国政府虽多次如佩洛西所言，不会背弃台湾。但是，以大陆环台军演为例，若果真就此耗下去，美国有何能耐为台湾解除危机？

两岸同文同种，仅是政治制度不同，若能积极交流、以和为贵，是两岸之福，但若是兵戎相见，无疑是最差的发展，也是两岸同胞所不乐见。何以演变至此？如今潘多拉的盒子已经打开，如何收尾，不仅考验台湾，也考验中国大陆的智慧。