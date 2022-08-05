台海军演：与那国岛由旅游胜地变成国防前线

来源：香港01

作者：叶德豪

对于解放军4日开始在台湾周边六处海域进行实弹军演，日本官房长官松野博一日前表示，军演海域包含日本专属经济区（EEA），已向中方表达忧虑。由于台湾岛与日本无争议领土之间的200海里专属经济区有所重叠，中国外交部发言人华春莹已表明“中日双方尚未确定相关海域的边界线，因此中国不接受日方的主张”。在台海军演局势升温之际，与台湾花莲相距仅111公里的与那国岛再次受到地缘政治观察者的关注。

人口不足2000的与那国岛，距离位于那霸市的冲绳县政府远达500公里，因此历来与更为接近的台湾人文经贸关系密切。在美国控制冲绳的时代，双方交流曾一度遭到禁制，导致这个曾有过万居民的小岛经济萧条。不过在冲绳于1972年交回日本之后，与那国町到1982年就与花莲市结成姐妹市关系，台湾的复兴航空曾有来往两地的包机航线，岛上更有能操台语的居民。

这个位于日本最西的小岛，以潜水、“望台湾”、观鸟等旅游资源闻名，该岛以南还有海底大型石块建筑遗迹，是该岛的重要观光景点。

然而，随着区内军事情势愈见紧张，与那国岛也逐渐变成了日本的军事防卫前线。

对于捕鱼为生的岛民而言，中国军方在其北方百余公里外钓鱼岛（日称“尖阁群岛”）周边的频繁巡逻活动，已为了一大忧虑。根据CNN本年4月的报道，一位在与那国岛捕鱼25年的渔民表示，以往他在钓鱼岛水域捕鱼都没有遇过中国船只，到最近几年却遇上愈来愈多，声称曾受到中国海警船拦截。他说：“我有一个很强的危机感，（与那国岛）最终将会再不是日本的。”

根据日本防卫省的数字，进入日本海岸24海里范围的中国军事船只，由1991年完全没有，到2021年已升至71艘。在佩洛西即将访台之际，日本防卫省就称有搭载导弹的两艘中国巡防舰和一艘中国测量船驶经与那国岛水域。

面对钓鱼岛主权争议的升温，以及日本眼中中国大陆对于台湾政权的威胁，日方在2014年已在与那国岛设置海岸观察基地；经岛民公投以六成赞成比率通过之后，2016年也进驻了160位海岸警卫队成员（及其家人），驻军人数占全岛人口超过一成。 2023年，该岛还会新增电子战部队，用以在平时收集和分析情报，战时则瘫痪对方电磁系统。

与那国岛的军事部署，只是日本在冲绳各岛增强军事力量的其中一环。例如在与那国岛以东的石垣岛，日方来年也将启用另一军事基地，将驻有600名自卫队成员，并布置中、短程导弹。

在日本上月公布的2022年《防卫白皮书》中，日方就首次考虑到中国大陆武统台湾的假设性情况，并特别提到与那国岛与台湾地理上的靠近，指出台湾的紧急状态也是日本的紧急状态。

根据《经济学人》去年底的报道，日本政府内部正聚焦两种紧急情况。一是中国大陆进军台湾，当中可能包括对驻日美军的攻击，或者夺取日本岛屿的尝试。二是对中国大陆对台湾的封锁或者对台湾外岛的占领。无论何者，与那国岛也将首当其冲。

一位经营咖啡厅的岛民就向CNN表示，俄国入侵乌克兰的行动使她更担心台湾跟与那国岛的未来。

不过，不是每一位岛民都支持自卫队进驻。共同通讯社本年6月就引述一名该岛居民表示，在自卫队队员及其家人进驻后，他们就变成了邻居，这使岛上人们愈不愈不愿意表达他们反对驻军的意见；有当地议员也指出，自卫队成员也是登记选民，反对自卫队的人未来将不能成为该岛的政客。

对于自卫队进驻的意见，也有行业之分，例如常到钓鱼岛水域捕鱼的岛民就特别支持增加驻军。

去年当选与那国町町长的糸数健一就是增加自卫队驻军的支持者。他向共同通讯社表示，当台湾有事，与那国岛将成为战场，“我们要向他们（按：指中国大陆）表明我们有防守本岛的意志”。他认为岛上现有驻军并不足够应付紧急事态。他指出，“如果你想要和平，就要先为战争做好准备”。

解放军这一连几天在台湾岛周边的演练，只是与那国岛从旅游胜地变成国防前线这一趋势的最新一环。