追问对台经济反制：有何考量？会否加码？

来源：“国是直通车”微信公号

作者：李晓喻

对“台独”势力的反制措施已有落地。经济层面，暂停天然砂对台湾地区出口，暂停柑橘类水果、冰鲜白带鱼等多种食品输入大陆，两个“暂停”背后有何深意？

为何是天然砂？

砂石是工程建设中最基本且不可或缺的建筑材料。天然砂是建设用砂的两大类之一，主要源于山川河流，包括河湖砂、陆地砂、海砂。过去建筑材料以天然砂为主，后来随着建设工程需求量持续增加以及生态保护要求提高，目前机制砂已占中国建设用砂的70%左右。

根据中国海关总署微信公众号文章，天然砂主要包括：硅砂及石英砂，用于建筑业、玻璃工业或清洁金属等；土质砂，包括高岭土砂，主要用于制浇铸模及耐火产品；长石砂，用于陶瓷工业。

长期以来，大陆都是台湾地区天然砂的主要进口来源。2006年，商务部和海关总署曾发文禁止天然砂出口，一时间台湾天然砂价格飞涨，当地一些砂石业、建筑业以及相关的工程项目都受到不同程度影响。此后2008年3月，对台天然砂出口重新恢复。

有分析人士认为，从以往情况看，此次暂停天然砂对台湾地区出口将再度对台湾建筑业造成不小冲击。

为何是农产品？

农产品是大陆与台湾地区经贸合作的重要领域之一。统计数据显示，2021年台湾农产品出口大陆金额超过11亿美元（15.16亿新元），同比增长10.1%，大陆一直是台湾农产品最大出口市场。

选择柑橘类、白带鱼和竹荚鱼有何考量？

此次被暂停输入的是台湾地区柑橘类水果、冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼。为何是这三种？

首先，台湾这些货品对大陆市场依赖程度很大。据台湾媒体报道，去年台湾地区生鲜中的“其他柑橘类”共外销2886吨，其中有2483吨运往大陆，占比高达86%；生鲜或冷藏白带鱼去年外销9146吨，全部运往大陆；冻竹荚鱼去年外销4226吨，其中50%运往大陆。

如此高的依赖度，意味着大陆市场对台湾地区相关行业从业者的重要性。

其次，白带鱼和竹荚鱼这两种水产品以前就有安全问题不过关的“前科”。

例如，今年6月10日，海关总署发布消息称，由基隆北都冷冻输往大陆的一批冰鲜白带鱼的包装样本中检出冠病病毒核酸阳性，从10日起暂停接受相关企业的产品进口申报一周。

6月23日海关总署又称，从台湾地区输入大陆的一批次冻竹荚鱼的包装样本中检出冠病病毒核酸阳性，从当天起暂停接受台湾地区水产品生产企业东和食品工业股份有限公司的产品申报一周。

还会有新一轮经济反制吗？

8月3日，外交部发言人华春莹表示，中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果都由美方和“台独”分裂势力负责，我们说到做到。

华春莹称，至于具体反制措施，“该有的都会有，有关措施坚决、有力、有效，美方和‘台独’分裂势力会持续感受到的”。

