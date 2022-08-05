佩洛西旋风 台湾赢了政治输了军事

来源：中时新闻网“新闻透视”

作者：吕昭隆

美国众议院议长佩洛西访台，台湾政府赢了政治，输了军事；佩洛西赢了面子，却让台湾在军事吃了大亏，这笔交易实在不划算。

佩洛西访台一事，美陆私下不晓得做了什么交易；反正，中国大陆让佩洛西来台湾，但美国也让中国大陆事后军演。而美军航母明明就在附近，明知中国大陆军演恫吓台湾，保护佩洛西任务结束便远离，不像九六台海危机，派两艘航母保护台湾。

台湾这次输掉的里子是军事，经过这次军演，海峡中线将成历史名词，空军只能退到24浬的空防底线。中国大陆这次在平潭与新竹两岸最近的距离，画了一个演习区，范围越过海峡中线，美方未置一词，形同默许中国大陆擦掉海峡中线。而中国大陆昨第一波导弹，不算长程火箭，就打了东风各型导弹11枚，不只威吓台湾，也有拒止美军用意，而美方一副事不关己态度，拍拍屁股走人。

一次操演打11枚导弹，中国大陆算下了重本。与九六台海危机相比，中国大陆这次打实弹，有自己的北斗卫星导航，飞弹准度非常高，已非当年的吴下阿蒙。

六个演习区，中国大陆导弹昨天打三个；军方内部最担心是中国大陆打导弹越过中央山脉，这最影响民心士气。中国大陆会不会这么做，应会视其演习想定，国际情势发展，以及台湾因应作为而定，这算是中国大陆的杀手锏，话说回来，中国大陆如果真打一枚飞弹飞过玉山，也只会伤害两岸的感情，中了美方挑拨的计算，增加两岸更大的敌意。

来了个佩洛西，就掀起两岸军事大波澜，美方现在也找到让两岸剑拔弩张的巧门，这次是政治人物，下一次想再掀一波，就派艘军舰停在左营军港。美国有很多手段让台湾能赢得面子又无法拒绝，却可让中国大陆下不了台阶。少了海峡中线，两岸军事就等于少了缓冲区，擦枪走火风险大幅升高。两岸真的要好好思考，真要被美方玩于股掌间直到兵戎相见？